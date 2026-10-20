Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Con 14 sfide difficilissime in un ambiente simulato colpito da catastrofi naturali, è andata in scena la Robot Warrior Challenge 2026: cosa è successo.

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Tra un robot che balla e uno che esegue salti spettacolari (sì, proprio quelli che diventano virali sui social), spesso dimentichiamo che queste nuove tecnologie non sono solo "giocattoli" creati per strapparci un sorriso. Lo dimostra quanto accaduto a Pechino lo scorso weekend, quando è andata in scena la sessione autunnale della Robot Warrior Challenge 2026, una delle competizioni più attese dell’anno per verificare la reale affidabilità dei robot fuori dai laboratori protetti. A sfidarsi sono state 29 squadre, tra università d’élite e aziende hi-tech, in uno scenario estremo progettato per spingere macchine e algoritmi oltre i loro limiti.

Le prove estreme della Challenge

Gli organizzatori hanno riprodotto fedelmente un ambiente colpito da calamità naturali, come terremoti o gravi incidenti industriali. La Challenge consisteva nel mettere alla prova i concorrenti su 14 sfide mirate, suddivise in 3 ambiti operativi: soccorso in emergenza, ispezione di impianti a rischio e manutenzione urbana.

I robot concorrenti hanno affrontato cumuli di detriti instabili, rampe scivolose, scale ripide, passaggi strettissimi ostruiti da blocchi di cemento. Tra gli ostacoli più insidiosi c’erano pesanti pendoli oscillanti da evitare con precisione millimetrica, porte blindate da forzare e perdite chimiche da neutralizzare in tempo record. Un contesto estremamente difficile, in cui ogni minimo urto o sbandamento potevano essere fatali.

Gli ingegneri hanno potuto verificare, così, la robustezza dei telai e l’efficacia dei sistemi di controllo meccatronico, fondamentali per assorbire i colpi e mantenere l’equilibrio senza mandare il sistema in blocco.

Umanoidi a grandezza naturale, robot quadrupedi, persino macchine ibride dotate di zampe su ruote. Tante macchine diverse che la giuria distinto in modelli guidati a distanza tramite telecomando e modelli completamente autonomi. Una separazione che ha consentito loro di capire se la manovra complessa sia merito dell’abilità di un pilota umano o della "intelligenza" della macchina.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Ed è qui che è entrata in gioco la cosiddetta embodied IA, cioè l’intelligenza artificiale incarnata direttamente nel corpo meccanico del robot. Parliamo di algoritmi avanzati che non si limitano a elaborare testi o immagini su uno schermo e che sono in grado di percepire l’ambiente fisico, coordinando i movimenti in frazioni di secondo.

Grazie a sensori laser LiDAR a stato solido, telecamere stereoscopiche tridimensionali e sensori inerziali di movimento, i robot hanno mappato lo spazio circostante in tempo reale. E, includendo modelli matematici basati sull’apprendimento per rinforzo, hanno potuto calcolare con grande precisione dove posare i piedi o le zampe, istante per istante.

Macchine all’avanguardia come Gangbeng L2, frutto della collaborazione tra HKUST e GENISOM AI, e l’umanoide open source Embodied Tiangong 3.0 hanno saputo aggirare crolli improvvisi e deviazioni impreviste. Tutto senza alcun aiuto umano da remoto.

Limiti e sfide per il futuro

Questa nuova sessione della Robot Warrior Challenge (la prima era stata organizzata la scorsa primavera) ha mostrato i grandi progressi di queste tecnologie, ma al contempo ne ha messo a nudo i limiti.

Uno dei punti critici riguarda la gestione del calore: i piccoli motori che fungono da muscoli per le articolazioni (attuatori elettromeccanici) tendono a surriscaldarsi rapidamente sotto carichi elevati. Un altro problema riguarda l’autonomia delle batterie, che ad oggi limita il tempo di lavoro continuo sul campo. Inoltre, afferrare e manipolare oggetti sconosciuti tra le macerie richiede sensori tattili ancora più precisi ed evoluti.