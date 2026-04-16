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Dal caso virale dell'automa Edward, che ha scacciato dei cinghiali, ai piani di Tesla, fino all'avanzata cinese: come cambia l’equilibrio tra innovazione tecnologica, produzione di massa e sicurezza negli spazi urbani condivisi.

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Il confine tra (quella che una volta era) fantascienza e realtà si è fatto sottilissimo: oggi i robot umanoidi non vivono più solo nei laboratori, ma iniziano a calcare i marciapiedi delle nostre città. Mentre aziende come Tesla accelerano verso la produzione di massa, episodi curiosi come quello avvenuto a Varsavia – dove un robot ha messo in fuga un branco di cinghiali – ci costringono a chiederci quanto siamo pronti a convivere con macchine autonome capaci di interagire, talvolta in modo imprevedibile, con l’ambiente circostante.

L’insolito "sceriffo" di Varsavia

Recentemente, un video diventato virale ha mostrato una scena che sembra uscita da un episodio di Black Mirror, ma con un retrogusto decisamente più surreale.

A Varsavia, un robot umanoide battezzato Edward Warchocki è stato ripreso mentre inseguiva un gruppo di cinghiali lungo una strada cittadina. Gli animali, solitamente poco intimoriti dalla presenza umana, sono fuggiti disorientati davanti all’avanzata meccanica.

Edward non è un prototipo segreto militare, ma un progetto di robotica che ha già una forte presenza sui social polacchi, nato per testare l’interazione tra macchine e spazi pubblici.

Questo episodio solleva una questione centrale nello sviluppo robotico: cosa succede quando queste macchine escono dal perimetro protetto della fabbrica?

Sebbene l’intervento del robot abbia risolto temporaneamente il problema dei cinghiali – piaga nota in molte capitali europee – la reazione imprevedibile della fauna selvatica davanti a un oggetto che non riconoscono come predatore naturale apre scenari inediti sulla sicurezza urbana.

Verso la produzione di massa

Se il robot polacco sembra quasi un esperimento sociale, i giganti del mondo tech fanno sul serio.

Elon Musk ha recentemente dichiarato che Tesla potrebbe iniziare la vendita di robot umanoidi già entro la fine del prossimo anno.

Non si parla più di semplici automi che eseguono compiti ripetitivi, ma di sistemi complessi dotati di un’intelligenza artificiale avanzata, capaci di mantenere l’equilibrio, fare capriole e, in prospettiva, gestire le faccende domestiche o l’assistenza negli aeroporti.

In Cina, il settore ha già premuto l’acceleratore sulla produzione su larga scala. L’obiettivo è integrare i robot umanoidi nel tessuto industriale per sopperire alla carenza di manodopera in compiti usuranti.

La transizione dai laboratori di ricerca al mondo reale sta avvenendo più velocemente di quanto la nostra cultura sia pronta ad assimilare.

Il vero passaggio critico risiede nella capacità dell’AI di leggere contesti non strutturati, ovvero situazioni dove non esistono regole predefinite, come appunto un incontro casuale con un animale o un bambino in mezzo a una strada.

Il rischio dell’imprevedibilità

Quando leggiamo di robot che "impazziscono", spesso ci riferiamo a comportamenti che deviano dalle aspettative umane.

Nel caso di Varsavia, il web si è diviso tra chi ha applaudito Edward e chi, come alcuni utenti su Instagram citati da Fox Business, ha sollevato dubbi legittimi: spaventare animali selvatici può renderli aggressivi verso i passanti in carne ed ossa.

Il grande nodo tecnologico non è solo la meccanica, ma la gestione dell’errore. Se un robot domestico progettato per cucinare o riordinare interpreta male un comando, l’impatto è minimo.

Ma se un umanoide che pesa 80 kg agisce in modo scoordinato in un luogo affollato, il problema diventa di ordine pubblico.

Le aziende stanno lavorando su sistemi di sicurezza ridondanti per evitare che l’autonomia decisionale dell’intelligenza artificiale porti a collisioni o reazioni eccessive in contesti sociali.

Siamo in una fase di transizione affascinante quanto delicata. Forse è arrivato il momento di imparare a condividere lo spazio vitale con esseri di metallo: loro, per quanto intelligenti, non possiedono ancora un istinto verso il buon senso raffinato, ma noi – considerando la piega che stanno prendendo molte situazioni – che scuse abbiamo?