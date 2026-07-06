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La tecnologia esce dai laboratori: ecco le tre versioni dell'automa cinese pensato per la compagnia e l'assistenza domestica, con ordini record e arrivo previsto in Europa nel 2027

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UBTech ha svelato la gamma U1 di robot umanoidi iperrealistici con pelle in silicone riscaldata e intelligenza artificiale per supporto emotivo, già in prevendita.

I modelli variano dall'economico U1 Lite alla domestica U1 Pro e all'U1 Ultra commerciale, con prezzi che vanno da circa 18.000 a oltre 148.000 dollari.

Le unità offrono realismo tattile e riconoscimento di stati d'animo grazie a sensori e un processore locale da 200 TOPS, ma capacità pratiche e distribuzione internazionale arriveranno nei prossimi anni.

I robot umanoidi iperrealistici stanno uscendo dai laboratori per entrare nelle nostre case. L’azienda UBTech ha svelato i prezzi della nuova gamma U1, macchine dotate di pelle in silicone riscaldata e intelligenza artificiale per il supporto emotivo, con listini che partono da circa 17.000 dollari.

Il debutto della serie UBTech U1

Il futuro ha una data di consegna piuttosto vicina. UBTech ha presentato a Shenzhen la gamma definitiva dei suoi nuovi automi attraverso il marchio consumer UWorld.

Non si tratta di prototipi da fiera: la prevendita sul portale asiatico JD.com è partita da un mese e i numeri dicono che l’interesse è concreto, con oltre 13.300 unità già ordinate tra canali online e offline.

Le prime consegne cominceranno a metà settembre 2026, con l’obiettivo di soddisfare tutti gli ordini entro la fine dell’anno.

Durante l’evento di presentazione, i robot hanno sfilato insieme a modelli in carne e ossa e una variante femminile si è persino esibita in un ballo di coppia.

Se nella danza i movimenti sono apparsi fluidi, la camminata ha mostrato ancora qualche incertezza, segno che la perfetta mobilità bipede resta una sfida aperta.

Quanto costano i robot iperrealistici

Andiamo al sodo: quanto costa portarsi a casa un assistente artificiale? La gamma si divide in tre varianti, con cifre molto distanti tra loro a seconda dell’uso.

Il modello di riferimento per l’ambiente domestico è U1 Pro, proposto a 169.800 yuan, che al cambio attuale equivalgono a circa 25.500 dollari. Questa versione è disponibile in due sembianze: la variante maschile, battezzata Lingye Nix (alta 183 centimetri per 42 chilogrammi di peso), e quella femminile, chiamata Xiaoyou Una (168 centimetri per 35,2 chilogrammi).

Per la ricerca o per i contesti aziendali c’è U1 Lite, una versione a mezzobusto decisamente più leggera che ferma l’ago della bilancia sotto i 14 chilogrammi e si attesta sui 18.000 dollari.

Chiude il cerchio il modello U1 Ultra, un concentrato di potenza di calcolo pensato per impieghi commerciali complessi, con un prezzo impegnativo: 148.500 dollari per la versione maschile e 132.000 dollari per quella femminile.

Tecnologia da toccare e intelligenza emotiva

La caratteristica che più colpisce di questi robot umanoidi è la ricerca del realismo tattile.

Quella che è la versione Pro monta una pelle elettronica sensoriale riscaldata in silicone. Al tatto è morbida, riproduce i pori della cute e persino le impronte digitali, ma soprattutto integra sensori capaci di percepire gli abbracci degli utenti.

La manutenzione è fortunatamente semplice, dato che si pulisce strofinando un panno umido. Sotto la scocca si nasconde un processore da 200 TOPS che permette di far girare localmente, senza passare dal cloud, il modello linguistico Resonance-LM.

Questa intelligenza artificiale promette di identificare oltre venti stati d’animo interpretando le espressioni del viso, la postura e il tono della voce dell’interlocutore.

Cosa possono fare davvero e quando arriveranno in Italia

Le promesse commerciali si concentrano sulla compagnia quotidiana, sul benessere mentale e sull’assistenza sociale o per gli anziani.

Nei contesti lavorativi, invece, i compiti ideali sono la reception e l’accoglienza clienti.

È bene però chiarire i limiti attuali per evitare malintesi. UBTech ha specificato che per vedere automi capaci di svolgere i veri lavori domestici, come stirare o lavare i piatti, bisognerà attendere un periodo compreso tra i cinque e i dieci anni. Inoltre, i modelli U1 Pro non camminano per ovvie ragioni di sicurezza.

Per il mercato europeo e italiano c’è da pazientare: l’espansione internazionale è prevista per il 2027, una volta ottenute le certificazioni necessarie.