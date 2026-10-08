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L'ingresso dei robot umanoidi nelle aziende espone a rischi fisici e cyber. L'exploit UniPwn dimostra che un attacco informatico può ormai causare danni diretti a persone e strutture aziendali.

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I robot umanoidi e di servizio cinesi entrano nei magazzini europei e trasformano la cybersicurezza in una minaccia concreta per l’ambiente fisico.

La vulnerabilità UniPwn colpisce alcuni modelli Unitree, consente l’esecuzione di codice via Bluetooth e può propagarsi da macchina a macchina.

Le nuove norme europee richiedono controlli più rigorosi su rete, aggiornamenti e responsabilità, perché un attacco digitale può causare danni materiali.

L’ingresso dei robot umanoidi e di servizio nei magazzini e nei reparti produttivi europei non è più un’ipotesi. Molte di queste macchine provengono dal mercato cinese, arrivano sulle linee operative e ricevono aggiornamenti costanti da remoto. Questo scenario impone una riflessione profonda per chi si occupa di gestione del rischio, poiché la minaccia informatica ha ormai superato i confini dello schermo per impattare direttamente sullo spazio reale.

L’exploit UniPwn e la vulnerabilità robotica industriale

Il passaggio da un rischio teorico a una minaccia tangibile è avvenuto con la scoperta di UniPwn, una grave vulnerabilità robotica industriale che ha colpito alcuni dei modelli commerciali più diffusi prodotti dal costruttore cinese Unitree.

Attraverso una falla nell’interfaccia Bluetooth Low Energy, un malintenzionato situato all’interno del raggio di trasmissione del segnale può eseguire codice con i massimi privilegi di sistema.

L’aspetto più critico risiede nella natura replicabile dell’attacco: la vulnerabilità permette la propagazione automatica da una macchina all’altra, creando una rete infetta di dispositivi dotati di motori, attuatori e sensori in grado di muoversi negli stessi ambienti frequentati dai lavoratori.

Dal furto di dati al danno fisico in azienda

Fino a poco tempo fa, la sicurezza di un impianto robotico veniva valutata quasi esclusivamente sotto il profilo della meccanica e della conformità di prodotto.

Oggi un attacco cyber ai robot aziendali dimostra come il software possa diventare un vettore di danno materiale.

Un comando manomesso da remoto può alterare le traiettorie dei bracci, disattivare i sistemi di arresto o modificare la percezione sensoriale dell’automa.

Di conseguenza, la sicurezza dei robot umanoidi cinesi diventa una priorità condivisa che unisce la protezione informatica alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, trasformando la prevenzione in un fattore chiave per la continuità operativa.

Normative europee e nuova governance del rischio

Il quadro normativo dell’Unione Europea comprende direttive come NIS2, Cyber Resilience Act e AI Act, pensate per regolamentare la trasparenza dei sistemi digitali e della catena di fornitura.

Tuttavia, la gestione quotidiana di queste tecnologie presenta una zona grigia in termini di responsabilità diretta tra produttore estero, integratore locale e impresa utilizzatrice.

Per garantire una protezione efficace, la governance aziendale deve valutare l’intero ciclo di vita della macchina: isolare le reti robotiche dai server centrali, verificare contrattualmente la tracciabilità degli aggiornamenti e coordinare i dipartimenti legali, informatici e operativi prima dell’installazione sul campo.