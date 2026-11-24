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A Shenzhen, 151 robot umanoidi hanno danzato in sincronia il 17 novembre 2026, conquistando il Guinness World Records e superando il precedente primato.

L’impresa ha mostrato i progressi nei sistemi di controllo collettivo, capaci di coordinare oltre cento robot con precisione nell’ordine dei millisecondi.

Alla vigilia del vertice APEC, le aziende cinesi hanno presentato applicazioni robotiche per accoglienza, gestione del traffico e intrattenimento.

151 robot umanoidi hanno stabilito un nuovo record mondiale ballando insieme ed eseguendo una coreografia sincronizzata a ritmo di musica. L’impresa, riconosciuta ufficialmente dal Guinness World Records, è avvenuta il 17 novembre 2026 nella città cinese di Shenzhen.

L’esibizione ha attirato numerosi spettatori alla vigilia del vertice dell’APEC, il forum di cooperazione economica dell’Asia-Pacifico. Tra i brani scelti per la coreografia c’era anche Bang Bang Bang della band sudcoreana BIGBANG.

Le aziende coinvolte hanno approfittato dell’evento per mostrare i progressi compiuti nello sviluppo di tecnologie per il controllo simultaneo di numerosi robot umanoidi.

151 robot umanoidi ballano insieme: il nuovo record mondiale

Gli organizzatori avevano un’ora di tempo a disposizione per far ballare contemporaneamente il maggior numero possibile di robot umanoidi. L’obiettivo iniziale era raggiungere quota 110, ampiamente superata durante la manifestazione. Xiong Wen, giudice ufficiale del Guinness World Records, ha confermato che tutti i 151 robot hanno completato la prova.

Il precedente record mondiale risaliva al 24 ottobre 2026, quando a Jinan, nella provincia cinese dello Shandong, 110 robot AgiBot Expedition A3 avevano ballato insieme per cinque minuti e 43 secondi. A meno di un mese di distanza, il primato è stato battuto con 41 robot in più.

L’iniziativa è stata promossa dall’ufficio per l’intelligenza artificiale e la robotica del distretto di Longgang, in collaborazione con diverse aziende del settore. EngineAI ha partecipato all’esibizione con 20 esemplari del suo T800. A ballare insieme a loro c’erano anche i robot Unitree G1 e AgiBot X2.

Come fanno i robot umanoidi a ballare in sincronia?

Far ballare insieme 151 robot umanoidi è un’operazione piuttosto complessa dal punto di vista tecnico. Ogni robot deve mantenere l’equilibrio durante i movimenti della coreografia senza perdere la sincronia con il resto del gruppo.

Durante la manifestazione, EngineAI ha presentato per la prima volta in pubblico il proprio sistema di controllo collettivo per robot umanoidi a grandezza naturale. La tecnologia consente di coordinare i movimenti di oltre 100 robot con una precisione nell’ordine dei millisecondi.

T800 è alto 1,73 metri e pesa circa 75 chilogrammi. Con una coppia di 450 Nm, il robot è in grado di eseguire movimenti atletici complessi, come calci rotanti e salti mortali all’indietro.

Perché la Cina investe nei robot umanoidi

L’esibizione si è tenuta alla vigilia del vertice internazionale dell’APEC, in programma il 18 e 19 novembre. La manifestazione ha dato alle aziende cinesi l’occasione di mostrare le proprie tecnologie a un pubblico internazionale.

Shenzhen, del resto, è uno dei principali poli tecnologici della Cina, sede di numerose aziende specializzate nella robotica e nell’automazione industriale.

In occasione del vertice, EngineAI ha utilizzato i robot T800 e PM01 anche per dimostrazioni pratiche di accoglienza dei visitatori e gestione intelligente del traffico. L’azienda intende commercializzare i propri umanoidi anche in questi settori, oltre che nell’industria dell’intrattenimento.