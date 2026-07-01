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In Cina si sviluppa un mercato di robot umanoidi progettati per offrire compagnia emotiva, promettendo ascolto, dialogo e presenza costante.

Le aziende puntano a integrare questi robot nelle case sfruttando AI avanzata per simulare relazioni personalizzate e trasformare la solitudine in un'opportunità commerciale.

La diffusione solleva questioni etiche e pratiche su privacy, dipendenza affettiva e la qualità delle relazioni quando l'intimità rischia di diventare un prodotto.

In Cina sta prendendo forma un mercato che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza: quello dei robot umanoidi progettati non per lavorare in fabbrica, ma per offrire compagnia emotiva. Alimentati da intelligenza artificiale avanzata, questi nuovi dispositivi promettono ascolto, dialogo e presenza costante. La promessa commerciale è semplice quanto potente: ridurre la solitudine attraverso una relazione con una macchina.

Il robot che vuole diventare un compagno di vita

L’azienda cinese UBTech Robotics ha avviato la prevendita di U1, un robot umanoide a grandezza naturale progettato per la compagnia emotiva. E no, non si tratta di un semplice assistente vocale con sembianze umane, ma di una macchina costruita per entrare nella sfera personale dell’utente.

Secondo quanto dichiarato dai vertici dell’azienda, l’obiettivo è offrire un rapporto continuativo, quasi affettivo. Il messaggio promozionale punta su un concetto forte: il robot non giudica, non tradisce, non si stanca di ascoltare.

È una narrazione che colpisce soprattutto in un’epoca segnata da isolamento urbano, invecchiamento della popolazione e relazioni sempre più mediate dagli schermi.

Perché i robot umanoidi stanno diventando centrali in Cina

La crescita dei robot umanoidi non è casuale. La Cina considera questo settore strategico, al pari delle auto elettriche e delle batterie. Pechino ha già fissato obiettivi ambiziosi: portare migliaia di robot nei contesti commerciali entro il 2026.

L’idea è spingere questi sistemi in fabbriche, logistica, sanità e retail. Ma oggi si apre una nuova frontiera: la casa.

Non più solo macchine da lavoro, quindi, ma presenze integrate nella quotidianità. Ed è qui che entra in gioco l’intelligenza artificiale, perché il vero valore non è il corpo meccanico. È la capacità di interagire.

Un robot può muoversi, parlare, riconoscere emozioni e adattare le risposte al comportamento dell’utente. In altre parole, può simulare una relazione.

Dalla tecnologia alla compagnia emotiva

U1 integra connessione wireless, memoria crittografata e un sistema AI progettato per apprendere dalle conversazioni. L’obiettivo è creare interazioni sempre più personalizzate.

Qui il tema si sposta dalla tecnologia alla psicologia.

La domanda non è più soltanto "cosa può fare un robot?", ma "che spazio può occupare nella vita di una persona?". Per single, anziani o persone fragili, la prospettiva di una compagnia costante può apparire rassicurante.

È questo il nocciolo della nuova solitudine digitale: essere circondati da connessioni e sentirsi comunque soli.

Le aziende tech stanno provando a trasformare quel vuoto in mercato.

Il business dietro l’amore artificiale

Dietro l’idea romantica dei robot da compagnia c’è un’enorme partita economica. Aziende come Unitree Robotics e altre startup cinesi stanno attirando investimenti miliardari.

Anche colossi come Tencent, Lenovo e JD.com stanno rafforzando la loro presenza nella robotica avanzata.

Il motivo è evidente: chi dominerà il mercato dei robot con AI potrebbe controllare uno dei settori più importanti del prossimo decennio.

Non si vende solo hardware. Si vendono servizi, aggiornamenti, abbonamenti e soprattutto dati.

Curare la solitudine o crearne una nuova?

La domanda più interessante, però, resta aperta. Un robot umanoide può davvero aiutare a combattere la solitudine?

Sul piano pratico, può offrire supporto, dialogo e assistenza. Sul piano umano, il discorso è più complesso.

Affidare bisogni emotivi profondi a una macchina apre interrogativi su privacy, dipendenza affettiva e qualità delle relazioni umane. La tecnologia promette vicinanza, ma il rischio è che l’intimità diventi un prodotto.

Per ora i robot umanoidi cinesi rappresentano soprattutto un segnale: l’intelligenza artificiale non vuole più restare confinata dentro un monitor. Vuole entrare nelle case, nei salotti e forse persino nelle relazioni.