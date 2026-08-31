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Kenwood MultiPro Go, robot tritatutto da cucina compatto e versatile per tritare, affettare, grattugiare e impastare, oggi in sconto del 44%.

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Spazio in cucina sempre più ridotto ma mille preparazioni da gestire ogni giorno? Un robot compatto che trita, affetta, grattugia e impasta può cambiare il modo in cui prepari i pasti, soprattutto se lo trovi in forte sconto. Oggi il Kenwood MultiPro Go è disponibile con uno sconto del 44%, e ti permette di avere un aiuto completo in cucina senza occupare mezza credenza.

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Il robot tritatutto Kenwood MultiPro Go è pensato per chi vuole concentrare più funzioni in un solo elettrodomestico: con una sola base motore puoi tritare verdure, affettare, grattugiare formaggi o ortaggi e persino preparare impasti per pizza e lievitati, usando la ciotola da 1,3 litri e gli accessori dedicati. Le dimensioni contenute lo rendono facile da lasciare sempre a portata di mano sul piano di lavoro o da riporre in un cassetto, così da usarlo davvero ogni giorno e ridurre al minimo coltelli, taglieri e tempi di preparazione.

Kenwood MultiPro Go in offerta su Amazon: sconto del 44% sul robot compatto

Con questa promozione puoi portarti a casa il Kenwood MultiPro Go a soli 50,00€ euro, approfittando di uno sconto del 44% che rende il robot tritatutto particolarmente competitivo rispetto ad altri modelli multifunzione della stessa fascia. Il rapporto tra prezzo e versatilità è molto favorevole, perché in un unico prodotto trovi tritatutto, tagliaverdure elettrico e supporto per impasti leggeri, riducendo la necessità di acquistare più piccoli elettrodomestici separati.

Grazie alla potenza di 650W e agli accessori inclusi, come il disco reversibile per affettare e grattugiare da 4 mm e l’accessorio Express Serve 360°, hai a disposizione un set completo per gestire una grande varietà di ricette. Il prezzo attuale lo rende una soluzione interessante per chi cerca un aiuto per il meal prep settimanale, per chi cucina ogni giorno o per chi vuole avvicinarsi ai robot da cucina senza spendere cifre elevate.

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Approfitta subito del Kenwood MultiPro Go in offerta

Il robot da cucina Kenwood con la ciotola da 1,3L e l’accessorio Express Serve 360°

Se ti manca il tempo per tagliare a mano verdure, formaggi e ingredienti per impasti, un robot compatto come questo può alleggerire davvero la routine in cucina, permettendoti di cucinare di più senza aumentare lo sforzo.

Ciotola da 1,3L : la capacità è sufficiente per preparare porzioni per la famiglia, tritare verdure per sughi, soffritti o insalate e lavorare impasti leggeri, senza dover fare mille giri.

: la capacità è sufficiente per preparare porzioni per la famiglia, tritare verdure per sughi, soffritti o insalate e lavorare impasti leggeri, senza dover fare mille giri. Lama da taglio multifunzione : ti consente di tritare e ridurre in purè diversi ingredienti, dalle verdure ai mix per salse e pesti, così ottieni preparazioni omogenee in pochi istanti.

: ti consente di tritare e ridurre in purè diversi ingredienti, dalle verdure ai mix per salse e pesti, così ottieni preparazioni omogenee in pochi istanti. Disco reversibile per affettare/grattugiare da 4 mm : con un solo accessorio puoi sia affettare sia grattugiare, ideale per preparare insalate di verdure, carpacci di ortaggi, formaggi grattugiati o contorni veloci.

: con un solo accessorio puoi sia affettare sia grattugiare, ideale per preparare insalate di verdure, carpacci di ortaggi, formaggi grattugiati o contorni veloci. Accessorio Express Serve 360° : permette di affettare e grattugiare direttamente nel piatto o in una ciotola esterna, riducendo le stoviglie da lavare e velocizzando il servizio in tavola.

: permette di affettare e grattugiare direttamente nel piatto o in una ciotola esterna, riducendo le stoviglie da lavare e velocizzando il servizio in tavola. Motore da 650W : la potenza è adeguata per sostenere le diverse funzioni del robot, garantendo una lavorazione rapida degli ingredienti e una buona versatilità d’uso.

: la potenza è adeguata per sostenere le diverse funzioni del robot, garantendo una lavorazione rapida degli ingredienti e una buona versatilità d’uso. Parti lavabili in lavastoviglie : gli accessori facilmente smontabili e lavabili in lavastoviglie ti fanno risparmiare tempo anche nella fase di pulizia, rendendo più pratico l’utilizzo quotidiano.

: gli accessori facilmente smontabili e lavabili in lavastoviglie ti fanno risparmiare tempo anche nella fase di pulizia, rendendo più pratico l’utilizzo quotidiano. Base antiscivolo e avvolgicavo: la stabilità sul piano di lavoro e la gestione ordinata del cavo migliorano la sicurezza e aiutano a mantenere la cucina più ordinata.

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Kenwood MultiPro Go, offerta lampo al 44% di sconto: approfitta ora prima che le scorte finiscano.

FAQ Quanta capacità ha la ciotola del Kenwood MultiPro Go? La ciotola del Kenwood MultiPro Go ha una capacità di 1,3 litri, adatta a preparazioni quotidiane per più persone. Il Kenwood MultiPro Go può affettare e grattugiare le verdure? Sì, grazie al disco reversibile da 4 mm e all’accessorio Express Serve 360° affetta e grattugia direttamente nel piatto o in una ciotola. Le parti del Kenwood MultiPro Go sono lavabili in lavastoviglie? Sì, le principali parti removibili del Kenwood MultiPro Go sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida. Quanta potenza ha il motore del Kenwood MultiPro Go? Il Kenwood MultiPro Go è dotato di un motore da 650W che permette di tritare, affettare, grattugiare e preparare impasti leggeri.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.