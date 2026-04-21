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Amazon

L’offerta giusta se vuoi automatizzare la cura del prato con un robot tosaerba affidabile e facile da impostare. Su Amazon il MOVA 1000 scende di prezzo con uno sconto del 38% che rende l’acquisto particolarmente conveniente. Un modello senza filo perimetrale, pensato per semplificare la gestione quotidiana e ridurre al minimo la manutenzione.

MOVA 1000

Tra i punti di forza spiccano la gestione tramite app con impostazioni complete: puoi creare confini virtuali, suddividere il giardino in zone e scegliere direzione ed efficienza di taglio. La mappatura iniziale è guidata dall’app e, con un po’ di pratica, consente di definire tracciati accurati, anche vicino ai bordi. Il robot lavora in autonomia, torna alla base quando serve e riprende da dove aveva lasciato; la qualità del taglio è omogenea, con linee ordinate, e si comporta bene anche su terreni non perfettamente piani. La manutenzione è semplice, così come la sostituzione delle lame, e il collegamento Wi‑Fi basta che sia stabile.

MOVA 1000 in offerta su Amazon: sconto del 38%, risparmi circa 459 euro

Il prezzo scende a 749,00€, con uno sconto del 38% che equivale a un risparmio di circa 459 euro rispetto al listino. In rapporto a soluzioni con installazione professionale o tecnologie diverse, spesso ben più costose (in alcuni casi oltre i 3.000 euro), questa proposta è particolarmente aggressiva. Se stai valutando l’acquisto, puoi portarti a casa il MOVA 1000 a soli 749,00€ con un click. Le promozioni possono variare nel tempo: meglio approfittarne finché disponibile.

Il robot tosaerba Mova con la mappatura 3D LiDAR e le ruote fuoristrada

Il LiDAR 3D ad alta precisione offre visione a 360° × 59° e rilevamento fino a 30 metri, costruendo mappe in tempo reale con precisione centimetrica. Grazie ai confini virtuali e alla configurazione senza fili perimetrali, l’installazione è rapida e non richiede RTK. La posizione resta stabile anche in condizioni di luce variabili e le ruote fuoristrada garantiscono trazione elevata, proteggendo il prato. Il superamento intelligente degli ostacoli aumenta la sicurezza, mentre l’app MOVAhome consente piani di taglio personalizzati, regolazione della direzione e dell’efficienza e doppia mappa per zone separate. Il percorso di taglio a U ottimizza la copertura, la ricarica rapida riduce i tempi di attesa e la protezione estesa per 3 anni aggiunge tranquillità nel lungo periodo.

MOVA 1000

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