Libero
OFFERTE

In offerta il tosaerba smart per un giardino perfetto: da non perdere

Sconto e risparmio oltre 200€ sul robot tosaerba smart con RTK+Vision, gestione via app e kit ricambi incluso. Offerta da cogliere ora: scopri l’occasione

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Robot tosaerba ECOVACS Goat O600 su Amazon Amazon

Se cerchi un robot tosaerba affidabile e facile da impostare, l’ECOVACS Goat O600 oggi è in forte promozione con uno sconto del 29%. Gestisce fino a 600 m², lavora senza cavi perimetrali e punta sulla combinazione di navigazione RTK+Vision e IA per un taglio preciso e sicuro.

ECOVACS Goat O600

ECOVACS Goat O600

499,00 €699,00 € -200,00 € (29%)

Nell’uso quotidiano emerge una configurazione rapida in circa 15 minuti e una guida molto precisa anche vicino a case o alberi. Il robot individua e aggira con attenzione un ampio ventaglio di ostacoli, lavora in modo ordinato e silenzioso e produce un manto uniforme anche quando l’erba è più alta del solito. L’app è immediata: permette di modificare mappe, impostare zone da evitare e programmare la manutenzione secondo le proprie abitudini. Nel complesso, si distingue per la praticità d’uso, la qualità del taglio e l’affidabilità della navigazione.

Scopri le nostre offerte su Telegram

ECOVACS Goat O600 in offerta su Amazon: sconto del 29%, risparmi oltre 200 euro

L’offerta attuale applica uno sconto del 29% e porta il prezzo a 499,00€, con un risparmio di circa 204 euro. In questo momento puoi portarti a casa l’ECOVACS Goat O600 a soli 499,00€. Nessun cavo perimetrale, controllo completo da app e un pacchetto di manutenzione incluso ne fanno una proposta molto interessante per chi cerca una gestione del prato più semplice e automatizzata.

Il robot tosaerba ECOVACS con la navigazione RTK+Vision e il rilevamento ostacoli con IA

Il sistema RTK TrueMapping 2.0 garantisce una navigazione 4 volte più veloce e più stabile del 30% rispetto ad altre soluzioni RTK, mantenendo precisione anche all’ombra di alberi o vicino agli edifici; quando il segnale è debole, il posizionamento visivo assicura continuità d’azione. L’installazione è immediata: in circa 15 minuti avvii la mappatura automatica, personalizzabile via app ECOVACS HOME, con piani di falciatura e aree da evitare dedicate.

Grazie alla videocamera con IA il robot riconosce oltre 200 tipi di ostacoli (inclusi i ricci) e adotta misure proattive per la sicurezza. La qualità del taglio è sostenuta da una potenza superiore del 150%, con altezza regolabile 3–8 cm a step di 1 cm e rifinitura accurata dei bordi con residui ridotti. Affronta senza problemi passaggi larghi 0,7 m, pendenze del 45% e barriere fino a 3 cm, pianificando automaticamente i percorsi migliori anche tra strisce strette e curve.

Il Care Kit in dotazione include 24 lame extra e un adattatore RTK CA ad alta precisione per mantenere prestazioni elevate nel tempo. In sintesi, un tosaerba senza cavi perimetrali capace di coprire fino a 600 m² con una combinazione vincente di intelligenza artificiale, mappatura avanzata e gestione via app.

ECOVACS Goat O600

ECOVACS Goat O600

499,00 €699,00 € -200,00 € (29%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Gatti Seregno

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963