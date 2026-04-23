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Sconto e risparmio oltre 200€ sul robot tosaerba smart con RTK+Vision, gestione via app e kit ricambi incluso. Offerta da cogliere ora: scopri l’occasione

Amazon

Se cerchi un robot tosaerba affidabile e facile da impostare, l’ECOVACS Goat O600 oggi è in forte promozione con uno sconto del 29%. Gestisce fino a 600 m², lavora senza cavi perimetrali e punta sulla combinazione di navigazione RTK+Vision e IA per un taglio preciso e sicuro.

ECOVACS Goat O600

Nell’uso quotidiano emerge una configurazione rapida in circa 15 minuti e una guida molto precisa anche vicino a case o alberi. Il robot individua e aggira con attenzione un ampio ventaglio di ostacoli, lavora in modo ordinato e silenzioso e produce un manto uniforme anche quando l’erba è più alta del solito. L’app è immediata: permette di modificare mappe, impostare zone da evitare e programmare la manutenzione secondo le proprie abitudini. Nel complesso, si distingue per la praticità d’uso, la qualità del taglio e l’affidabilità della navigazione.

ECOVACS Goat O600 in offerta su Amazon: sconto del 29%, risparmi oltre 200 euro

L’offerta attuale applica uno sconto del 29% e porta il prezzo a 499,00€, con un risparmio di circa 204 euro. In questo momento puoi portarti a casa l’ECOVACS Goat O600 a soli 499,00€. Nessun cavo perimetrale, controllo completo da app e un pacchetto di manutenzione incluso ne fanno una proposta molto interessante per chi cerca una gestione del prato più semplice e automatizzata.

Il robot tosaerba ECOVACS con la navigazione RTK+Vision e il rilevamento ostacoli con IA

Il sistema RTK TrueMapping 2.0 garantisce una navigazione 4 volte più veloce e più stabile del 30% rispetto ad altre soluzioni RTK, mantenendo precisione anche all’ombra di alberi o vicino agli edifici; quando il segnale è debole, il posizionamento visivo assicura continuità d’azione. L’installazione è immediata: in circa 15 minuti avvii la mappatura automatica, personalizzabile via app ECOVACS HOME, con piani di falciatura e aree da evitare dedicate.

Grazie alla videocamera con IA il robot riconosce oltre 200 tipi di ostacoli (inclusi i ricci) e adotta misure proattive per la sicurezza. La qualità del taglio è sostenuta da una potenza superiore del 150%, con altezza regolabile 3–8 cm a step di 1 cm e rifinitura accurata dei bordi con residui ridotti. Affronta senza problemi passaggi larghi 0,7 m, pendenze del 45% e barriere fino a 3 cm, pianificando automaticamente i percorsi migliori anche tra strisce strette e curve.

Il Care Kit in dotazione include 24 lame extra e un adattatore RTK CA ad alta precisione per mantenere prestazioni elevate nel tempo. In sintesi, un tosaerba senza cavi perimetrali capace di coprire fino a 600 m² con una combinazione vincente di intelligenza artificiale, mappatura avanzata e gestione via app.

ECOVACS Goat O600

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