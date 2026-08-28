Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

MOVA LiDAX Ultra 800, robot tagliaerba smart con mappatura IA 3D, taglio preciso vicino ai bordi e gestione dei terreni in pendenza è in sconto del 32%.

Amazon

Mantenere il prato curato tutto l’anno richiede tempo, costanza e spesso anche una buona dose di pazienza, soprattutto se il giardino è pieno di ostacoli, pendenze e passaggi stretti. In questo momento il MOVA LiDAX Ultra 800 è proposto da Amazon con uno sconto del 32%, una promo che rende molto più accessibile un robot tagliaerba avanzato pensato proprio per chi vuole liberarsi della fatica del taglio manuale senza rinunciare alla precisione.

MOVA LiDAX Ultra 800 648,00 € -32% 949,00 € Risparmi 301,00 € Acquista su Amazon

Il MOVA LiDAX Ultra 800 punta tutto su intelligenza e automazione: la mappatura IA con LiDAR 3D a 360° disegna il giardino in modo centimetrico senza bisogno di cavi perimetrali o stazioni RTK, adattandosi anche a lay-out complessi e a condizioni di luce difficili. Il sistema di rilevamento avanzato riconosce centinaia di ostacoli e protegge persone e animali domestici, mentre il taglio vicino ai bordi riduce al minimo i ritocchi manuali. L’obiettivo è chiaro: avere un prato ordinato e uniforme con il minimo intervento da parte tua.

MOVA LiDAX Ultra 800 in offerta su Amazon: sconto del 32%, risparmi oltre 300 euro

Con questa promozione Amazon il MOVA LiDAX Ultra 800 scende a 648,00€ grazie a uno sconto del 32%, che si traduce in un risparmio di oltre 300 euro rispetto al prezzo di listino per un robot tagliaerba di fascia alta con mappatura IA 3D. Si tratta di una cifra particolarmente competitiva nel panorama dei robot per prato con tecnologie comparabili, spesso ben più costosi. Se stai cercando un modello evoluto per automatizzare la manutenzione del giardino, questa è un’occasione interessante: il MOVA LiDAX Ultra 800 è disponibile con uno sconto del 32%, così puoi attrezzare il tuo spazio verde con un investimento più leggero rispetto al solito.

Amazon

Approfitta ora del MOVA LiDAX Ultra 800 in sconto

Il robot tagliaerba con la mappatura IA 3D e il taglio di precisione vicino ai bordi

Se ogni sessione di taglio dell’erba si trasforma in una battaglia con fili, dislivelli, aiuole e arredi da giardino, un robot avanzato può cambiare radicalmente la gestione del prato. Il MOVA LiDAX Ultra 800 nasce proprio per semplificare questo scenario grazie a una combinazione di intelligenza artificiale, sensori evoluti e capacità di movimento su terreni impegnativi. Ecco alcuni dei vantaggi concreti nella vita quotidiana:

Setup wireless con mappatura IA e LiDAR 3D a 360° : non hai bisogno di cavi perimetrali o stazioni RTK, il robot crea in autonomia una mappa 3D precisa del giardino, anche in presenza di layout complessi o illuminazione difficile, così riduci al minimo l’installazione e puoi metterlo subito al lavoro.

: non hai bisogno di cavi perimetrali o stazioni RTK, il robot crea in autonomia una mappa 3D precisa del giardino, anche in presenza di layout complessi o illuminazione difficile, così riduci al minimo l’installazione e puoi metterlo subito al lavoro. Taglio vicino ai bordi entro 5 cm con disco mobile : il sistema UltraTrim 1.0 consente di avvicinarsi a muri, siepi e bordi rialzati, arrivando anche a punti poco accessibili; questo significa meno rifiniture manuali con il decespugliatore e un prato più uniforme lungo tutto il perimetro.

: il sistema UltraTrim 1.0 consente di avvicinarsi a muri, siepi e bordi rialzati, arrivando anche a punti poco accessibili; questo significa meno rifiniture manuali con il decespugliatore e un prato più uniforme lungo tutto il perimetro. Rilevamento di oltre 300 tipi di ostacoli : grazie alla visione AI e ai dati 3D, il robot riconosce sia grandi arredi che piccoli oggetti da giardino, evitando urti e interruzioni continue; in più tutela animali domestici e bambini che si muovono nell’area di lavoro.

: grazie alla visione AI e ai dati 3D, il robot riconosce sia grandi arredi che piccoli oggetti da giardino, evitando urti e interruzioni continue; in più tutela animali domestici e bambini che si muovono nell’area di lavoro. Trazione posteriore e ruote off-road : affronta pendenze fino al 45%, ostacoli alti fino a 4 cm e piccoli avvallamenti, mantenendo allo stesso tempo un movimento delicato sul prato: ideale se il tuo giardino non è perfettamente pianeggiante o ha zone difficili.

: affronta pendenze fino al 45%, ostacoli alti fino a 4 cm e piccoli avvallamenti, mantenendo allo stesso tempo un movimento delicato sul prato: ideale se il tuo giardino non è perfettamente pianeggiante o ha zone difficili. Percorso di taglio intelligente a U : la pianificazione a U copre ogni centimetro del prato con passaggi ordinati, riducendo le zone non tagliate; quando la batteria si scarica, il robot torna alla base e riprende esattamente dal punto in cui si era fermato, senza sovrapposizioni inutili.

: la pianificazione a U copre ogni centimetro del prato con passaggi ordinati, riducendo le zone non tagliate; quando la batteria si scarica, il robot torna alla base e riprende esattamente dal punto in cui si era fermato, senza sovrapposizioni inutili. Gestione di due mappe indipendenti : puoi organizzare aree separate come giardino frontale e posteriore con piani di taglio dedicati, evitando l’acquisto di un secondo robot per proprietà con più zone verdi.

: puoi organizzare aree separate come giardino frontale e posteriore con piani di taglio dedicati, evitando l’acquisto di un secondo robot per proprietà con più zone verdi. Sistema di sicurezza TrueGuard con protezione antifurto : il robot monitora l’ambiente, rileva situazioni di rischio e attiva allarmi; con il modulo di collegamento puoi contare su tracciamento in tempo reale e avvisi immediati in caso di uscita dalla zona mappata.

: il robot monitora l’ambiente, rileva situazioni di rischio e attiva allarmi; con il modulo di collegamento puoi contare su tracciamento in tempo reale e avvisi immediati in caso di uscita dalla zona mappata. Regolazione intelligente dell’altezza di taglio 3–10 cm: dall’app MOVAhome imposti la lunghezza dell’erba secondo lo stile che preferisci, passando da un prato corto e compatto a uno più alto e soffice con un semplice tocco.

MOVA LiDAX Ultra 800 648,00 € -32% 949,00 € Risparmi 301,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

MOVA LiDAX Ultra 800, approfitta subito dell’offerta lampo al 32% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Il robot tagliaerba MOVA LiDAX Ultra 800 funziona senza filo perimetrale? Sì, utilizza mappatura IA e LiDAR 3D a 360° per definire l’area di lavoro senza bisogno di cavi perimetrali. Che pendenze può gestire il MOVA LiDAX Ultra 800? Grazie alla trazione posteriore e alle ruote off-road può affrontare pendenze fino al 45%. Il MOVA LiDAX Ultra 800 è sicuro per animali domestici e bambini? Sì, l’IA rileva oltre 300 tipi di ostacoli e protegge animali domestici e persone evitando le collisioni. Posso usare il MOVA LiDAX Ultra 800 su più aree del giardino? Sì, può gestire fino a due mappe indipendenti con piani di taglio personalizzati per ciascuna zona.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.