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Mantenere il prato sempre in ordine senza passare i weekend dietro al tosaerba è il sogno di molti, soprattutto se il giardino è grande e pieno di ostacoli. In questo momento il MOVA LiDAX Ultra 1600 è proposto con uno sconto del 40%, portando a casa un robot tagliaerba avanzato a 899,00€ e riducendo al minimo la manutenzione manuale.

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Il robot tagliaerba MOVA LiDAX Ultra 1600 è pensato per chi vuole un prato curato anche in giardini complessi: grazie alla mappatura automatica con LiDAR 3D a 360° lavora senza filo perimetrale e segue percorsi ottimizzati a U per coprire fino a 1600 m². Il sistema di taglio arriva a pochi centimetri da muri e bordi rialzati, mentre le ruote off-road e la trazione posteriore gli permettono di gestire pendenze fino al 45% e terreni irregolari. I sensori e la visione IA riconoscono un’ampia varietà di ostacoli, salvaguardando persone, arredi e animali domestici, e la gestione via app consente di regolare anche l’altezza di taglio tra 3 e 10 cm in base allo stile di prato desiderato.

MOVA LiDAX Ultra 1600 in offerta su Amazon: sconto del 40% sul robot tagliaerba senza filo

Oggi su Amazon il MOVA LiDAX Ultra 1600 scende a 899,00€ grazie a uno sconto del 40%, una cifra particolarmente competitiva per un robot tagliaerba in grado di coprire fino a 1600 m² con mappatura avanzata e sensori evoluti. Si tratta di una soluzione di fascia alta che, a questo prezzo, si posiziona in modo aggressivo rispetto a molti modelli con caratteristiche simili. L’acquisto è gestito tramite Amazon, con i relativi vantaggi in termini di spedizione e reso, e il MOVA LiDAX Ultra 1600 è disponibile con uno sconto del 40% fino a quando la promozione resterà attiva sulla piattaforma.

Il robot tagliaerba con la mappatura LiDAR 3D e il taglio bordi entro 5 cm

Se il tuo giardino ha vialetti, aiuole, muri e zone difficili, un robot capace di muoversi in autonomia e con precisione fa davvero la differenza nella manutenzione quotidiana.

Setup wireless senza RTK con mappatura automatica IA e LiDAR 3D a 360° : non è necessario posare un filo perimetrale, il robot crea da solo la mappa 3D del giardino e segue percorsi intelligenti anche in presenza di layout complessi o condizioni di luce difficili.

: non è necessario posare un filo perimetrale, il robot crea da solo la mappa 3D del giardino e segue percorsi intelligenti anche in presenza di layout complessi o condizioni di luce difficili. Taglio bordi entro 5 cm con disco mobile UltraTrim 1.0 : riesce ad avvicinarsi a muri, siepi e bordi rialzati, riducendo al minimo le rifiniture manuali tra prato e pavimentazioni.

: riesce ad avvicinarsi a muri, siepi e bordi rialzati, riducendo al minimo le rifiniture manuali tra prato e pavimentazioni. Rilevamento avanzato degli ostacoli con visione IA : riconosce centinaia di tipi di oggetti sul prato, migliorando sicurezza e fluidità del lavoro intorno ad arredi da esterno, giochi e animali domestici.

: riconosce centinaia di tipi di oggetti sul prato, migliorando sicurezza e fluidità del lavoro intorno ad arredi da esterno, giochi e animali domestici. Ruote off-road e trazione posteriore per pendenze fino al 45% : affronta terreni irregolari, piccoli dislivelli e condizioni meteo difficili mantenendo una guida stabile e delicata sul tappeto erboso.

: affronta terreni irregolari, piccoli dislivelli e condizioni meteo difficili mantenendo una guida stabile e delicata sul tappeto erboso. Percorso a U intelligente con ripresa automatica del lavoro : pianifica traiettorie ordinate per una copertura uniforme e, quando la batteria si scarica, torna alla base e riparte dal punto in cui aveva interrotto.

: pianifica traiettorie ordinate per una copertura uniforme e, quando la batteria si scarica, torna alla base e riparte dal punto in cui aveva interrotto. Gestione di più mappe e zone indipendenti : permette di controllare fino a due aree separate, come giardino anteriore e posteriore, con programmi di taglio personalizzati per ciascuna.

: permette di controllare fino a due aree separate, come giardino anteriore e posteriore, con programmi di taglio personalizzati per ciascuna. Sistema di sicurezza TrueGuard con antifurto : monitora l’area mappata, rileva movimenti sospetti e, con il modulo di collegamento, abilita tracciamento in tempo reale e avvisi immediati.

: monitora l’area mappata, rileva movimenti sospetti e, con il modulo di collegamento, abilita tracciamento in tempo reale e avvisi immediati. Regolazione intelligente dell’altezza di taglio da 3 a 10 cm via app: adatta la lunghezza dell’erba allo stile desiderato, da prato corto e uniforme a look più alto e soffice, con un semplice comando da smartphone.

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MOVA LiDAX Ultra 1600, robot tagliaerba avanzato al 40% di sconto: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Il robot tagliaerba MOVA LiDAX Ultra 1600 richiede il filo perimetrale per funzionare? No, utilizza mappatura automatica con LiDAR 3D a 360° e visione IA, quindi non ha bisogno del filo perimetrale. Quanta superficie di prato può gestire il MOVA LiDAX Ultra 1600? È consigliato per superfici fino a 1600 m², adatto a giardini di dimensioni medio-grandi. Come si comporta il MOVA LiDAX Ultra 1600 su terreni in pendenza? Grazie alla trazione posteriore e alle ruote off-road affronta pendenze fino al 45% e piccoli ostacoli fino a 4 cm. Posso regolare l’altezza di taglio del MOVA LiDAX Ultra 1600? Sì, tramite l’app puoi impostare l’altezza di taglio tra 3 e 10 cm in base alle tue preferenze.