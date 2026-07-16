Il robot tagliaerba MOVA LiDAX Ultra 1600 oggi in sconto del 40%
MOVA LiDAX Ultra 1600, robot tagliaerba senza filo perimetrale con LiDAR 3D, taglio bordi entro 5 cm e gestione di pendenze fino al 45% al 40% di sconto.
Mantenere il prato sempre in ordine senza passare i weekend dietro al tosaerba è il sogno di molti, soprattutto se il giardino è grande e pieno di ostacoli. In questo momento il MOVA LiDAX Ultra 1600 è proposto con uno sconto del 40%, portando a casa un robot tagliaerba avanzato a 899,00€ e riducendo al minimo la manutenzione manuale.
Il robot tagliaerba MOVA LiDAX Ultra 1600 è pensato per chi vuole un prato curato anche in giardini complessi: grazie alla mappatura automatica con LiDAR 3D a 360° lavora senza filo perimetrale e segue percorsi ottimizzati a U per coprire fino a 1600 m². Il sistema di taglio arriva a pochi centimetri da muri e bordi rialzati, mentre le ruote off-road e la trazione posteriore gli permettono di gestire pendenze fino al 45% e terreni irregolari. I sensori e la visione IA riconoscono un’ampia varietà di ostacoli, salvaguardando persone, arredi e animali domestici, e la gestione via app consente di regolare anche l’altezza di taglio tra 3 e 10 cm in base allo stile di prato desiderato.
MOVA LiDAX Ultra 1600 in offerta su Amazon: sconto del 40% sul robot tagliaerba senza filo
Oggi su Amazon il MOVA LiDAX Ultra 1600 scende a 899,00€ grazie a uno sconto del 40%, una cifra particolarmente competitiva per un robot tagliaerba in grado di coprire fino a 1600 m² con mappatura avanzata e sensori evoluti. Si tratta di una soluzione di fascia alta che, a questo prezzo, si posiziona in modo aggressivo rispetto a molti modelli con caratteristiche simili. L’acquisto è gestito tramite Amazon, con i relativi vantaggi in termini di spedizione e reso, e il MOVA LiDAX Ultra 1600 è disponibile con uno sconto del 40% fino a quando la promozione resterà attiva sulla piattaforma.
Il robot tagliaerba con la mappatura LiDAR 3D e il taglio bordi entro 5 cm
Se il tuo giardino ha vialetti, aiuole, muri e zone difficili, un robot capace di muoversi in autonomia e con precisione fa davvero la differenza nella manutenzione quotidiana.
- Setup wireless senza RTK con mappatura automatica IA e LiDAR 3D a 360°: non è necessario posare un filo perimetrale, il robot crea da solo la mappa 3D del giardino e segue percorsi intelligenti anche in presenza di layout complessi o condizioni di luce difficili.
- Taglio bordi entro 5 cm con disco mobile UltraTrim 1.0: riesce ad avvicinarsi a muri, siepi e bordi rialzati, riducendo al minimo le rifiniture manuali tra prato e pavimentazioni.
- Rilevamento avanzato degli ostacoli con visione IA: riconosce centinaia di tipi di oggetti sul prato, migliorando sicurezza e fluidità del lavoro intorno ad arredi da esterno, giochi e animali domestici.
- Ruote off-road e trazione posteriore per pendenze fino al 45%: affronta terreni irregolari, piccoli dislivelli e condizioni meteo difficili mantenendo una guida stabile e delicata sul tappeto erboso.
- Percorso a U intelligente con ripresa automatica del lavoro: pianifica traiettorie ordinate per una copertura uniforme e, quando la batteria si scarica, torna alla base e riparte dal punto in cui aveva interrotto.
- Gestione di più mappe e zone indipendenti: permette di controllare fino a due aree separate, come giardino anteriore e posteriore, con programmi di taglio personalizzati per ciascuna.
- Sistema di sicurezza TrueGuard con antifurto: monitora l’area mappata, rileva movimenti sospetti e, con il modulo di collegamento, abilita tracciamento in tempo reale e avvisi immediati.
- Regolazione intelligente dell’altezza di taglio da 3 a 10 cm via app: adatta la lunghezza dell’erba allo stile desiderato, da prato corto e uniforme a look più alto e soffice, con un semplice comando da smartphone.
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MOVA LiDAX Ultra 1600, robot tagliaerba avanzato al 40% di sconto: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.
FAQ
No, utilizza mappatura automatica con LiDAR 3D a 360° e visione IA, quindi non ha bisogno del filo perimetrale.
È consigliato per superfici fino a 1600 m², adatto a giardini di dimensioni medio-grandi.
Grazie alla trazione posteriore e alle ruote off-road affronta pendenze fino al 45% e piccoli ostacoli fino a 4 cm.
Sì, tramite l’app puoi impostare l’altezza di taglio tra 3 e 10 cm in base alle tue preferenze.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.