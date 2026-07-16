Libero
OFFERTE

Il robot tagliaerba MOVA LiDAX Ultra 1600 oggi in sconto del 40%

MOVA LiDAX Ultra 1600, robot tagliaerba senza filo perimetrale con LiDAR 3D, taglio bordi entro 5 cm e gestione di pendenze fino al 45% al 40% di sconto.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Robot tagliaerba MOVA LiDAX Ultra 1600 nero e arancione Amazon

Mantenere il prato sempre in ordine senza passare i weekend dietro al tosaerba è il sogno di molti, soprattutto se il giardino è grande e pieno di ostacoli. In questo momento il MOVA LiDAX Ultra 1600 è proposto con uno sconto del 40%, portando a casa un robot tagliaerba avanzato a 899,00€ e riducendo al minimo la manutenzione manuale.

Il robot tagliaerba MOVA LiDAX Ultra 1600 è pensato per chi vuole un prato curato anche in giardini complessi: grazie alla mappatura automatica con LiDAR 3D a 360° lavora senza filo perimetrale e segue percorsi ottimizzati a U per coprire fino a 1600 m². Il sistema di taglio arriva a pochi centimetri da muri e bordi rialzati, mentre le ruote off-road e la trazione posteriore gli permettono di gestire pendenze fino al 45% e terreni irregolari. I sensori e la visione IA riconoscono un’ampia varietà di ostacoli, salvaguardando persone, arredi e animali domestici, e la gestione via app consente di regolare anche l’altezza di taglio tra 3 e 10 cm in base allo stile di prato desiderato.

Scopri le nostre offerte su Telegram

MOVA LiDAX Ultra 1600 in offerta su Amazon: sconto del 40% sul robot tagliaerba senza filo

Oggi su Amazon il MOVA LiDAX Ultra 1600 scende a 899,00€ grazie a uno sconto del 40%, una cifra particolarmente competitiva per un robot tagliaerba in grado di coprire fino a 1600 m² con mappatura avanzata e sensori evoluti. Si tratta di una soluzione di fascia alta che, a questo prezzo, si posiziona in modo aggressivo rispetto a molti modelli con caratteristiche simili. L’acquisto è gestito tramite Amazon, con i relativi vantaggi in termini di spedizione e reso, e il MOVA LiDAX Ultra 1600 è disponibile con uno sconto del 40% fino a quando la promozione resterà attiva sulla piattaforma.

Il robot tagliaerba con la mappatura LiDAR 3D e il taglio bordi entro 5 cm

Se il tuo giardino ha vialetti, aiuole, muri e zone difficili, un robot capace di muoversi in autonomia e con precisione fa davvero la differenza nella manutenzione quotidiana.

  • Setup wireless senza RTK con mappatura automatica IA e LiDAR 3D a 360°: non è necessario posare un filo perimetrale, il robot crea da solo la mappa 3D del giardino e segue percorsi intelligenti anche in presenza di layout complessi o condizioni di luce difficili.
  • Taglio bordi entro 5 cm con disco mobile UltraTrim 1.0: riesce ad avvicinarsi a muri, siepi e bordi rialzati, riducendo al minimo le rifiniture manuali tra prato e pavimentazioni.
  • Rilevamento avanzato degli ostacoli con visione IA: riconosce centinaia di tipi di oggetti sul prato, migliorando sicurezza e fluidità del lavoro intorno ad arredi da esterno, giochi e animali domestici.
  • Ruote off-road e trazione posteriore per pendenze fino al 45%: affronta terreni irregolari, piccoli dislivelli e condizioni meteo difficili mantenendo una guida stabile e delicata sul tappeto erboso.
  • Percorso a U intelligente con ripresa automatica del lavoro: pianifica traiettorie ordinate per una copertura uniforme e, quando la batteria si scarica, torna alla base e riparte dal punto in cui aveva interrotto.
  • Gestione di più mappe e zone indipendenti: permette di controllare fino a due aree separate, come giardino anteriore e posteriore, con programmi di taglio personalizzati per ciascuna.
  • Sistema di sicurezza TrueGuard con antifurto: monitora l’area mappata, rileva movimenti sospetti e, con il modulo di collegamento, abilita tracciamento in tempo reale e avvisi immediati.
  • Regolazione intelligente dell’altezza di taglio da 3 a 10 cm via app: adatta la lunghezza dell’erba allo stile desiderato, da prato corto e uniforme a look più alto e soffice, con un semplice comando da smartphone.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

MOVA LiDAX Ultra 1600, robot tagliaerba avanzato al 40% di sconto: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ

Il robot tagliaerba MOVA LiDAX Ultra 1600 richiede il filo perimetrale per funzionare?

No, utilizza mappatura automatica con LiDAR 3D a 360° e visione IA, quindi non ha bisogno del filo perimetrale.

Quanta superficie di prato può gestire il MOVA LiDAX Ultra 1600?

È consigliato per superfici fino a 1600 m², adatto a giardini di dimensioni medio-grandi.

Come si comporta il MOVA LiDAX Ultra 1600 su terreni in pendenza?

Grazie alla trazione posteriore e alle ruote off-road affronta pendenze fino al 45% e piccoli ostacoli fino a 4 cm.

Posso regolare l’altezza di taglio del MOVA LiDAX Ultra 1600?

Sì, tramite l’app puoi impostare l’altezza di taglio tra 3 e 10 cm in base alle tue preferenze.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963