Robot tagliaerba MOVA LiDAX Ultra 1600, con lo sconto di oggi il prezzo sprofonda
Il robot tagliaerba MOVA LiDAX Ultra 1600, con mappatura 3D, rilevamento ostacoli e gestione di pendenze fino al 45% è in offerta con il 45% di sconto.
Tenere il prato ordinato può richiedere tempo, soprattutto se il giardino presenta percorsi complessi, bordi difficili o più zone da gestire. Il MOVA LiDAX Ultra 1600 è disponibile con uno sconto del 40%.
Il robot mappa il giardino in 3D con LiDAR e visione IA, senza fili o stazioni RTK, e pianifica il taglio per coprire il prato in modo uniforme. Può riconoscere oltre 300 tipi di ostacoli; il disco mobile aiuta a rifinire i bordi, mentre le ruote off-road affrontano pendenze fino al 45%. Dall’app MOVAhome si regola l’altezza di taglio e si possono gestire fino a due mappe indipendenti.
MOVA LiDAX Ultra 1600: robot tagliaerba al 40% di sconto
Se vuoi automatizzare la cura del prato, il MOVA LiDAX Ultra 1600 è proposto a 899,00 euro, con una riduzione indicata del 40%. La mappatura automatica e la pianificazione del percorso sono pensate per gestire anche giardini con configurazioni articolate. In questa pagina non sono indicate informazioni su prezzo di confronto, risparmio in euro, pagamento a rate, coupon, scadenza, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli dell’offerta per il MOVA LiDAX Ultra 1600 con il 40% di sconto.
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Il robot tagliaerba MOVA con LiDAR 3D e ruote off-road
Per chi vuole ridurre il lavoro manuale senza trascurare bordi, ostacoli e zone separate, le funzioni di questo robot puntano a rendere la gestione del prato più organizzata:
- Mappatura automatica con LiDAR 3D a 360° e visione IA: crea una mappa tridimensionale del giardino senza fili o stazioni RTK, così puoi avviare il lavoro anche in layout complessi. La precisione dichiarata è centimetrica.
- Taglio dei bordi entro 5 cm: il sistema UltraTrim 1.0 e il disco mobile raggiungono punti vicini a muri, siepi e bordi rialzati, per rifinire meglio le aree perimetrali.
- Rilevamento di oltre 300 tipi di ostacoli: la visione IA e i dati 3D aiutano il robot a individuare oggetti sul prato e a evitarli, includendo la protezione degli animali domestici tra le funzioni dichiarate.
- Ruote off-road e trazione posteriore: affronta pendenze fino al 45%, ostacoli alti fino a 4 cm e percorsi larghi appena 60 cm, secondo le caratteristiche indicate.
- Percorso a U e ritorno automatico alla ricarica: il robot riprende il taglio dal punto in cui si era interrotto quando la batteria si scarica, per continuare la copertura del prato.
- Fino a due mappe e altezza regolabile da 3 a 10 cm: puoi impostare piani personalizzati per zone diverse e scegliere dall’app MOVAhome la lunghezza dell’erba desiderata.
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FAQ
No: la mappatura automatica usa visione IA e LiDAR 3D e non richiede fili o stazioni RTK.
Con il sistema UltraTrim 1.0 e il disco mobile, il taglio arriva entro 5 cm da muri, siepi e bordi rialzati.
Le caratteristiche indicano che le ruote off-road gestiscono pendenze fino al 45%.
Sì: è possibile gestire fino a due mappe indipendenti e impostare piani di taglio personalizzati per ciascuna zona.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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