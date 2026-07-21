Mova, il robot tagliaerba in offerta con un maxi risparmio di 600 euro

Mova

Un’offerta shock da non farsi assolutamente sfuggire e non riguarda né uno smartphone né uno smart TV. Uno dei protagonisti di oggi è il robot tagliaerba MOVA LiDAX Ultra 1600 disponibile su Amazon con un super sconto del 40% e il risparmio netto è di ben 600 euro. Per alleggerire la spesa iniziale puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo robot tagliaerba è uno dei migliori in circolazione, in grado di gestire autonomamente giardini fino a 1600 metri quadrati senza l’utilizzo di un filo perimetrale. Supera gli ostacoli fino a 4 centimetri e riconosce oltre 300 tipo di oggetti. Dotato delle migliori tecnologie del momento, è facile da utilizzare e ti semplifica la manutenzione ordinaria del tuo giardino. A questo prezzo è un vero best-buy.

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MOVA LiDAX Ultra 1600: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per il robot tagliaerba MOVA LiDAX Ultra 1600. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 899 euro con un risparmio netto di ben 600 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 179,80 euro al mese. Condizioni che solo Amazon sa offrirti.

Il robot è già disponibile nei magazzini della piattaforma di e-commerce e per la spedizione devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

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MOVA LiDAX Ultra 1600: le caratteristiche e le funzionalità

Se la manutenzione del tuo giardino è diventata complicata e non riesci più a starci dietro, l’unica soluzione è affidarsi a un robot tagliaerba che faccia il lavoro al posto tuo. Il MOVA LiDAX Ultra 1600 è uno dei migliori sul mercato e non solo per l’offerta disponibile oggi. Caratterizzato da un corpo compatto, una scocca con grado di impermeabilità IPX6 e ruote da fuoristrada ad alta aderenza, questo modello offre una stabilità e una manovrabilità eccezionali. Grazie alla totale assenza di filo perimetrale e all’innovativo sistema di navigazione senza stazione RTK, godi della massima flessibilità d’uso e di installazione, potendo gestire giardini fino a 1.600 m² con estrema semplicità.

Il robot utilizza il sistema di posizionamento UltraView 2.0, che combina la precisione centimetrica di un LiDAR 3D a 360° con la visione ad alta definizione supportata dall’intelligenza artificiale, assicurando mappe 2D e 3D perfette anche in condizioni di scarsa illuminazione o di notte. La massima efficienza di taglio è garantita da una larghezza di lavoro da 20 cm abbinata a una pianificazione intelligente dei percorsi a forma di U e all’altezza di taglio regolabile via app da 3 a 10 cm. L’ottimizzazione del lavoro nei dettagli è affidata al sistema UltraTrim 1.0, che permette al disco di taglio di spingersi fino a meno di 5 cm da muri e bordi, mentre la trazione posteriore consente di superare pendenze fino al 45% (24°) e ostacoli fino a 4 cm d’altezza senza incagliarsi.

Per garantire la massima serenità, l’apparecchio mette a disposizione un avanzato algoritmo di evitamento degli ostacoli basato su IA, capace di rilevare ed evitare in tempo reale oltre 300 tipi di oggetti e di proteggere la vita di animali domestici e piccoli ostacoli nel prato. Gli utenti beneficiano inoltre di una potente batteria che assicura da 70 a 90 minuti di autonomia continua per carica e di una ricca gestione multizona (fino a due mappe indipendenti) per coprire aree separate. A completare questo ecosistema intelligente intervengono il sistema di sicurezza e sorveglianza TrueGuard, funzioni di antifurto avanzate, sensori di pioggia e gelo, e il controllo completo in remoto tramite l’app per smartphone per un prato sempre curato.

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