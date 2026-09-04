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ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO, robot tagliaerba senza filo perimetrale per giardini fino a 1600 m² con navigazione avanzata e taglio preciso è in sconto del 40%.

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Tenere il prato sempre in ordine senza perdere i weekend tra tagliaerba e prolunghe è il sogno di tanti proprietari di giardini, soprattutto quando lo spazio verde è ampio e pieno di ostacoli. In questo momento l’ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO, robot tagliaerba per superfici fino a 1600 m², è disponibile con uno sconto del 40%, permettendoti di automatizzare completamente la cura del prato a un prezzo decisamente più accessibile.

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Questo robot tagliaerba combina una navigazione estremamente precisa con una capacità di taglio potente e personalizzabile, pensata per affrontare giardini complessi. La tecnologia Dual-LiDAR con visione IA crea una mappa dettagliata del tuo spazio esterno, riconoscendo i confini e gli ostacoli senza bisogno di installare fili perimetrali, mentre il sistema a doppia lama ad alta potenza assicura un taglio uniforme e veloce, adattabile in altezza a seconda del tipo di prato che desideri ottenere.

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Con questa promozione puoi portarti a casa l’ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO a soli 899,00€, grazie a uno sconto del 40% sul prezzo di listino che lo rende particolarmente competitivo rispetto ad altri robot tagliaerba della stessa fascia per superficie coperta. Il rapporto tra funzionalità avanzate e costo finale è interessante per chi cerca un modello evoluto con navigazione intelligente e gestione da app, ma non vuole affrontare la spesa tipica dei top di gamma professionali.

La possibilità di controllare il robot tramite applicazione ti consente di gestire la falciatura anche quando non sei a casa: puoi avviare o fermare il lavoro, verificare lo stato del prato e modificare le impostazioni direttamente dallo smartphone. L’assenza del filo perimetrale riduce tempi e costi di installazione, rendendo il sistema pronto all’uso in circa 15 minuti, un vantaggio concreto rispetto a molti concorrenti che richiedono lavori preliminari più invasivi.

Considerando le funzionalità avanzate di navigazione LiDAR, la gestione dei bordi TruEdge e l’efficienza di taglio elevata, il robot tagliaerba ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO è disponibile con uno sconto del 40% che lo posiziona in modo aggressivo nel segmento dei robot per giardini medio-grandi, soprattutto per chi vuole ridurre al minimo la manutenzione manuale.

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Il robot tagliaerba ECOVACS con la navigazione LiDAR precisa e il tagliabordi TruEdge

Se non vuoi più perdere tempo a spingere il tagliaerba, ma temi che un robot non riesca a gestire i punti critici del giardino, questo modello nasce proprio per risolvere quel problema combinando intelligenza di navigazione e potenza di taglio.

Tecnologia Dual-LiDAR con visione IA : crea una mappa olografica accurata del tuo giardino con un margine di errore di circa 2 cm, garantendo percorsi stabili e sicuri anche di notte o in presenza di ombre e tettoie, così il robot si muove con precisione senza interventi manuali continui.

: crea una mappa olografica accurata del tuo giardino con un margine di errore di circa 2 cm, garantendo percorsi stabili e sicuri anche di notte o in presenza di ombre e tettoie, così il robot si muove con precisione senza interventi manuali continui. Avvio rapido senza filo perimetrale : riconosce e memorizza i confini dell’area di lavoro in circa 15 minuti, eliminando la necessità di posare cavi o installare stazioni RTK, con un’installazione molto più semplice e immediata rispetto ai sistemi tradizionali.

: riconosce e memorizza i confini dell’area di lavoro in circa 15 minuti, eliminando la necessità di posare cavi o installare stazioni RTK, con un’installazione molto più semplice e immediata rispetto ai sistemi tradizionali. Tagliabordi TruEdge con stringhe flessibili : rifinisce i bordi con grande accuratezza, riducendo al minimo le strisce di erba non tagliata lungo muri e aiuole e limitando gli interventi manuali di rifinitura con decespugliatore o forbici.

: rifinisce i bordi con grande accuratezza, riducendo al minimo le strisce di erba non tagliata lungo muri e aiuole e limitando gli interventi manuali di rifinitura con decespugliatore o forbici. Sistema a doppia lama da 32 V : la piattaforma ad alta potenza offre un taglio uniforme e rapido, con un’efficienza fino a 400 m² all’ora, ideale per coprire in poco tempo superfici ampie senza dover programmare troppe sessioni di lavoro.

: la piattaforma ad alta potenza offre un taglio uniforme e rapido, con un’efficienza fino a 400 m² all’ora, ideale per coprire in poco tempo superfici ampie senza dover programmare troppe sessioni di lavoro. Gestione di pendenze e ostacoli : supera pendenze fino al 50% e barriere fino a 4 cm, adattandosi a terreni irregolari e giardini con dislivelli, grazie anche agli algoritmi che pianificano in modo intelligente i percorsi lungo bordi curvi, strettoie e zone con oggetti fissi.

: supera pendenze fino al 50% e barriere fino a 4 cm, adattandosi a terreni irregolari e giardini con dislivelli, grazie anche agli algoritmi che pianificano in modo intelligente i percorsi lungo bordi curvi, strettoie e zone con oggetti fissi. Altezza di taglio regolabile da 3 a 9 cm: tramite app puoi impostare con precisione l’altezza desiderata, programmare orari e frequenza per singole aree e modificare le mappe in base alle tue esigenze, mantenendo il prato come lo vuoi tu durante tutto l’anno.

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FAQ Quanti metri quadrati di prato può gestire il robot tagliaerba ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO? Può gestire superfici di prato fino a 1600 m², adatto quindi a giardini medio-grandi. Serve installare un cavo perimetrale per usare l’ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO? No, il robot riconosce e memorizza i confini dell’area di lavoro senza bisogno di filo perimetrale. L’ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO riesce a tagliare vicino ai bordi del giardino? Sì, il sistema TruEdge con stringhe flessibili rifinisce i bordi con precisione riducendo le zone non tagliate. Qual è l’intervallo di regolazione dell’altezza di taglio del robot? L’altezza di taglio è regolabile da 3 a 9 cm tramite app, con incrementi di 1 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.