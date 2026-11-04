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Tagliare un prato esteso richiede tempo e attenzione, soprattutto quando ci sono bordi, ostacoli o pendenze da gestire. Il robot tagliaerba ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO è disponibile con uno sconto del 33% e promette di automatizzare la cura del prato senza filo perimetrale.

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Il robot combina Dual-LiDAR e visione IA per mappare l’area e muoversi con un margine di errore dichiarato di 2 cm, anche di notte. La gestione tramite app permette di controllare il prato da remoto, personalizzare le aree e programmare gli orari. Il tagliabordi TruEdge è progettato per rifinire i bordi, mentre il sistema di rilevamento riconosce oltre 200 tipi di ostacoli.

ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO: sconto del 33% e prezzo di 999 euro

Con un prezzo indicato di 999,00 euro e uno sconto del 33%, questo robot tagliaerba è pensato per chi vuole ridurre il lavoro manuale nella manutenzione di superfici fino a 1600 m². La mappatura automatica rileva e memorizza i confini, così non occorre impostarli manualmente né installare una stazione RTK di riferimento. Dopo la registrazione dell’area, basta avviare il robot; dall’app si può anche intervenire sulla falciatura, controllare il prato e programmare attività per zone specifiche. Non sono riportate informazioni sulla scadenza della promozione, sul pagamento a rate, sull’idoneità Prime o sui tempi di reso. Per i dettagli aggiornati, ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO è disponibile con uno sconto del 33%.

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Il robot tagliaerba ECOVACS con Dual-LiDAR e tagliabordi TruEdge

Se il prato presenta bordi da rifinire, passaggi stretti o zone in pendenza, le funzioni di navigazione e pianificazione possono aiutare a rendere più semplice la manutenzione. Tra gli elementi distintivi del modello ci sono:

Dual-LiDAR e visione IA : la mappa dell’area e il margine di errore dichiarato di 2 cm aiutano il robot a seguire percorsi precisi, anche in condizioni di luce diverse e di notte.

: la mappa dell’area e il margine di errore dichiarato di 2 cm aiutano il robot a seguire percorsi precisi, anche in condizioni di luce diverse e di notte. Avvio rapido e gestione tramite app : la mappatura automatica può essere avviata in 15 minuti. Dall’app è possibile controllare il prato da remoto, gestire le aree e pianificare frequenza e orari di taglio.

: la mappatura automatica può essere avviata in 15 minuti. Dall’app è possibile controllare il prato da remoto, gestire le aree e pianificare frequenza e orari di taglio. Tagliabordi TruEdge : le stringhe flessibili sono pensate per rifinire i bordi e limitare l’erba non tagliata lungo il perimetro.

: le stringhe flessibili sono pensate per rifinire i bordi e limitare l’erba non tagliata lungo il perimetro. Rilevamento di oltre 200 tipi di ostacoli : il sistema con visione IA e 3D-ToF LiDAR riconosce gli ostacoli e consente al robot di muoversi a una distanza dichiarata di 5 cm.

: il sistema con visione IA e 3D-ToF LiDAR riconosce gli ostacoli e consente al robot di muoversi a una distanza dichiarata di 5 cm. Superficie fino a 1600 m² e pendenze del 50%: la capacità di affrontare pendenze e barriere fino a 4 cm lo rende adatto anche a prati con passaggi e dislivelli. L’altezza di taglio è regolabile da 3 a 9 cm tramite app.

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FAQ Il robot tagliaerba ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO richiede un filo perimetrale? No, è presentato come robot tagliaerba senza filo perimetrale e rileva automaticamente i confini dell’area. Quanta superficie può gestire il GOAT A1600 LiDAR PRO? Il prodotto è indicato per superfici fino a 1600 m². Come si controlla il robot tagliaerba ECOVACS? Puoi usare l’app per avviare la falciatura, controllare il prato da remoto e programmare orari e aree. Il GOAT A1600 LiDAR PRO può affrontare pendenze? Sì, le specifiche indicano la capacità di superare pendenze fino al 50% e barriere fino a 4 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.