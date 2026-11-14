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Tenere curato un prato ampio richiede tempo, soprattutto quando bisogna delimitare le aree di lavoro e rifinire i bordi. Il robot tagliaerba ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO è disponibile con uno sconto del 47%.

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Progettato per lavorare senza filo perimetrale, questo robot usa la tecnologia Dual-LiDAR e la visione IA per mappare il prato e muoversi con un margine di errore dichiarato di 2 cm, anche di notte. La gestione avviene tramite app: si possono controllare le condizioni del prato, intervenire manualmente e programmare frequenza e orari di taglio. Il tagliabordi TruEdge e il riconoscimento di oltre 200 tipi di ostacoli completano una dotazione pensata per automatizzare anche la rifinitura e rendere il lavoro più preciso.

ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO in offerta con sconto del 47%

Per chi vuole automatizzare la cura di superfici estese, il prezzo attuale è di 799,00 euro, con uno sconto del 47%. Il modello è indicato per aree fino a 1600 m² e combina navigazione LiDAR, taglio automatizzato e gestione da app. Le informazioni disponibili non specificano eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso: per questi dettagli è opportuno consultare la pagina dell’offerta. Puoi approfittare ora dello sconto del 47% su ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO.

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Il robot tagliaerba ECOVACS con Dual-LiDAR e tagliabordi TruEdge

Se l’obiettivo è lasciare al robot il lavoro ricorrente sul prato, le funzioni di navigazione e personalizzazione aiutano a gestire aree e percorsi in modo automatico. Ecco i punti distintivi indicati per questo modello:

Dual-LiDAR e visione IA : creano una mappa del prato e permettono una navigazione precisa anche di notte; il sistema non è influenzato da elementi ambientali come ombre o tetti.

: creano una mappa del prato e permettono una navigazione precisa anche di notte; il sistema non è influenzato da elementi ambientali come ombre o tetti. Avvio e mappatura automatizzati : il robot può avviarsi in 15 minuti e riconoscere i confini dell’area. Una volta registrata la zona, non serve impostare confini o una stazione RTK di riferimento.

: il robot può avviarsi in 15 minuti e riconoscere i confini dell’area. Una volta registrata la zona, non serve impostare confini o una stazione RTK di riferimento. Tagliabordi TruEdge e rilevamento ostacoli : le stringhe flessibili rifiniscono i bordi, mentre la visione IA e il 3D-ToF LiDAR riconoscono oltre 200 tipi di ostacoli, compresi i ricci.

: le stringhe flessibili rifiniscono i bordi, mentre la visione IA e il 3D-ToF LiDAR riconoscono oltre 200 tipi di ostacoli, compresi i ricci. Doppia lama e capacità di taglio dichiarata fino a 400 m² all’ora : la piattaforma da 32 V è pensata per lavorare con efficienza e uniformità.

: la piattaforma da 32 V è pensata per lavorare con efficienza e uniformità. Gestione delle pendenze e altezza regolabile : affronta pendenze fino al 50% e barriere fino a 4 cm; dall’app si può impostare l’altezza di taglio tra 3 e 9 cm, con incrementi di 1 cm.

: affronta pendenze fino al 50% e barriere fino a 4 cm; dall’app si può impostare l’altezza di taglio tra 3 e 9 cm, con incrementi di 1 cm. Mappe e programmi personalizzabili: l’editor permette di modificare le aree e pianificare orari e frequenza di taglio in base alle proprie esigenze.

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FAQ Serve installare un filo perimetrale per ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO? No, il modello è descritto come robot tagliaerba senza filo perimetrale. Quale superficie può gestire il robot tagliaerba ECOVACS? È indicato per prati fino a 1600 m². È possibile regolare l’altezza di taglio dall’app? Sì, l’altezza si regola dall’app da 3 a 9 cm, con incrementi di 1 cm. Come si controlla ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO? Il controllo tramite app consente di gestire il taglio, modificare le aree della mappa e programmare orari e frequenza.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.