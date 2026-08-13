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Dreame A2, il robot tagliaerba per un prato perfetto anche d'estate: prezzo in picchiata

Dreame A2, robot tagliaerba avanzato con mappatura intelligente, da oggi in offerta con uno sconto esagerato: va comprato subito

5 min di lettura

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Redazione

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Robot tagliaerba Dreame A2 in azione in giardino Amazon

Mantenere il prato sempre curato, con bordi puliti e senza perdere i weekend dietro al tosaerba è un’esigenza concreta per chi ha un giardino di medie dimensioni. Il Dreame A2 è un robot tagliaerba per superfici fino a 1200 m² che in questo momento è disponibile con uno sconto del 39%, permettendoti di automatizzare la cura del prato e ridurre al minimo la manutenzione manuale.

Questo modello punta tutto su una gestione intelligente del giardino: la tecnologia OmniSense 2.0 combina rilevamento 3D e telecamera HDR per creare una mappatura accurata del prato, senza bisogno di cavi perimetrali o stazioni base RTK. Il sistema di taglio EdgeMaster porta le lame a pochi centimetri dal bordo per rifinire meglio i contorni, mentre il motore nel mozzo consente di affrontare pendenze fino al 50% mantenendo un funzionamento silenzioso sotto i 55 dB. Grazie all’app Dreamehome puoi personalizzare altezze, orari e zone di taglio, incluso il controllo di due aree di prato separate.

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Dreame A2 in offerta su Amazon: sconto del 39% sul robot tagliaerba smart

Il Dreame A2 è proposto a 849,00€ con uno sconto del 39%, una cifra interessante per un robot tagliaerba che automatizza la gestione di giardini fino a 1200 m² con funzioni avanzate di mappatura e rilevamento. In questa fascia di prezzo si colloca tra i modelli di gamma medio-alta, ma offre tecnologie tipiche dei prodotti più evoluti, come il sistema di rilevamento 3D con telecamera HDR e il taglio di precisione dei bordi. Se cerchi un dispositivo che riduca al minimo gli interventi manuali e non richieda cablaggi complessi, questa promozione può rappresentare una soluzione conveniente per alzare l’asticella della cura del prato.

Considerando le caratteristiche integrate, il rapporto tra costo e automazione è pensato per chi vuole delegare quasi completamente la manutenzione del giardino, beneficiando delle funzioni intelligenti di gestione tramite app. Con questa offerta puoi portarti a casa il Dreame A2 a 849,00€ e sfruttare un sistema di bordo e mappatura studiato per ridurre passaggi superflui e zone non tagliate.

Robot tagliaerba Dreame A2 in azione in giardinoAmazon

Approfitta ora del Dreame A2 in offerta

Il robot tagliaerba Dreame con il sistema di mappatura 3D e il taglio di precisione EdgeMaster

Se non vuoi più preoccuparti di fili perimetrali, angoli difficili e ostacoli imprevisti, questo robot tagliaerba punta proprio a semplificare la gestione quotidiana del prato con funzioni di rilevamento avanzato e un taglio studiato per coprire al meglio tutta l’area.

  • Impostazione automatica dei bordi e mappatura Dual-Fusion: la tecnologia OmniSense 2.0 combina rilevamento 3D e telecamera HDR per definire in autonomia i confini e creare una mappa precisa fino a 3000 m², così eviti la posa di cavi perimetrali e l’installazione di stazioni base RTK, risparmiando tempo e lavori in giardino.
  • Sistema 3D di rilevamento ultra con telecamera IA: il sensore rileva fino a 70 metri con visuale grandangolare 360° × 59° e precisione centimetrica, migliorando la percezione dell’ambiente e riducendo il rischio che il robot urti ostacoli o si blocchi in punti critici del prato.
  • Tecnologia di taglio EdgeMaster: il disco lama viene esteso per mantenere meno di 5 cm di distanza rispetto al bordo, così riduci al minimo la necessità di rifinire i margini a mano con decespugliatore o forbici, ottenendo un perimetro più uniforme.
  • Rilevamento ostacoli 3D migliorato dall’IA: grazie ai dati del cloud di punti 3D e alla visione artificiale, il robot riconosce diversi oggetti da giardino, inclusi elementi piccoli come ricci o tubi dell’acqua, aumentando la sicurezza per animali domestici e riducendo imprevisti.
  • Motore nel mozzo per pendenze fino al 50% (26,5°): la maggiore trazione permette di lavorare in modo stabile su terreni in salita, mantenendo al contempo un livello di rumorosità inferiore a 55 dB, così il robot può lavorare anche nelle ore più tranquille senza disturbare.
  • App Dreamehome per il controllo da remoto: dallo smartphone imposti facilmente altezza di taglio, direzione e programmazione, oltre a gestire fino a due mappe separate per aree di prato non collegate, utile se hai giardini su livelli o zone diverse.
  • Telecamera IA HDR 1080p per il monitoraggio: puoi utilizzarla come guardiano discreto del giardino, programmando perlustrazioni e tenendo d’occhio eventuali attività umane anomale nell’area esterna.

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Dreame A2, approfitta ora dell’offerta lampo e verifica la disponibilità prima che le scorte si esauriscano.

FAQ

Quanti metri quadrati di prato può gestire il robot tagliaerba Dreame A2?

Il Dreame A2 è progettato per gestire in modo automatico giardini fino a circa 1200 m².

Serve installare un cavo perimetrale per il Dreame A2?

No, grazie alla mappatura Dual-Fusion e al rilevamento 3D non è richiesto alcun cablaggio perimetrale.

Il robot tagliaerba Dreame A2 riesce a lavorare su terreni in pendenza?

Sì, il motore nel mozzo permette di affrontare pendenze fino al 50% (26,5°) mantenendo stabilità e trazione.

Posso controllare il Dreame A2 da smartphone?

Sì, tramite l’app Dreamehome puoi gestire impostazioni, programmazione e zone di taglio anche da remoto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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