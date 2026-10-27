DREAME A2 3000, robot tagliaerba a metà prezzo: maxi risparmio
Il robot tagliaerba DREAME A2 3000 è adatto per prati fino a 3000 m² e mappa il giardino in automatico con rilevamento 3D. Oggi lo trovi in offerta con uno sconto del 50%.
Tagliare un prato ampio richiede tempo e attenzione, soprattutto quando ci sono bordi, ostacoli e più zone da gestire. Il robot tagliaerba DREAME A2 3000 è disponibile con uno sconto del 50%.
La mappatura automatica è pensata per semplificare la gestione del giardino: il sistema OmniSense 2.0 combina rilevamento 3D e telecamera HDR per individuare i confini e creare una mappa senza cablaggio né stazione base RTK. L’app Dreamehome permette di configurare le zone di taglio, l’altezza e la programmazione; il robot può inoltre gestire due mappe per aree di prato non collegate.
DREAME A2 3000 in offerta: sconto del 50% sul robot tagliaerba
Per chi vuole automatizzare la cura di un prato esteso, il DREAME A2 3000 costa 999,00 euro ed è proposto con uno sconto del 50%. La superficie di mappatura indicata arriva fino a 3000 m². Il prezzo rispetto a prodotti della stessa fascia, la possibilità di pagare a rate, eventuali coupon, la scadenza della promozione, i benefici Prime e i tempi per il reso non sono specificati nelle informazioni disponibili. Scopri ora il DREAME A2 3000 con sconto del 50%.
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Il robot tagliaerba DREAME con mappatura 3D e controllo via app
Se il giardino ha più aree o richiede una gestione regolare, alcune funzioni possono rendere il lavoro più semplice e controllabile:
- Mappatura automatica fino a 3000 m²: il rilevamento 3D e la telecamera HDR aiutano a individuare i confini del prato. Non servono cablaggio o installazione di una stazione base RTK.
- Connessione 4G e tre anni di dati gratuiti: il modulo Dreame Link consente il monitoraggio anche senza Wi-Fi. L’app invia un avviso se il robot esce dall’area mappata e permette di seguirlo con Google Maps.
- Gestione di zone e mappe dall’app Dreamehome: puoi regolare altezza, direzione e programmazione del taglio. Il supporto a due mappe è utile per aree del prato non collegate.
- Taglio dei bordi EdgeMaster: il disco della lama si estende per lavorare vicino ai margini, mantenendo una distanza dichiarata inferiore a 5 cm dal bordo.
- Rilevamento degli ostacoli con AI: il sistema riconosce oggetti da giardino, compresi tubi dell’acqua e ricci, e contribuisce a evitare collisioni durante il lavoro.
- Motore nel mozzo, pendenze fino a 26,5° e rumorosità sotto 55 dB: la trazione è pensata per affrontare superfici inclinate con un taglio stabile, mentre il livello sonoro dichiarato resta contenuto.
- Telecamera IA HDR 1080p: permette di monitorare il giardino in tempo reale e impostare programmi di perlustrazione.
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FAQ
No, la mappatura automatica è indicata come utilizzabile senza cablaggio e senza installare una stazione base RTK.
La superficie indicata per la mappatura arriva fino a 3000 m².
Sì. Il modulo Dreame Link con connessione 4G consente il monitoraggio anche senza Wi-Fi; sono indicati tre anni di dati gratuiti.
Sì, l’app permette di gestire due mappe distinte per aree non collegate.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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