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DREAME A2 3000, robot tagliaerba a metà prezzo: maxi risparmio

Il robot tagliaerba DREAME A2 3000 è adatto per prati fino a 3000 m² e mappa il giardino in automatico con rilevamento 3D. Oggi lo trovi in offerta con uno sconto del 50%.

3 min di lettura

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Redazione

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Robot tagliaerba DREAME A2 3000 Amazon

Tagliare un prato ampio richiede tempo e attenzione, soprattutto quando ci sono bordi, ostacoli e più zone da gestire. Il robot tagliaerba DREAME A2 3000 è disponibile con uno sconto del 50%.

La mappatura automatica è pensata per semplificare la gestione del giardino: il sistema OmniSense 2.0 combina rilevamento 3D e telecamera HDR per individuare i confini e creare una mappa senza cablaggio né stazione base RTK. L’app Dreamehome permette di configurare le zone di taglio, l’altezza e la programmazione; il robot può inoltre gestire due mappe per aree di prato non collegate.

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DREAME A2 3000 in offerta: sconto del 50% sul robot tagliaerba

Per chi vuole automatizzare la cura di un prato esteso, il DREAME A2 3000 costa 999,00 euro ed è proposto con uno sconto del 50%. La superficie di mappatura indicata arriva fino a 3000 m². Il prezzo rispetto a prodotti della stessa fascia, la possibilità di pagare a rate, eventuali coupon, la scadenza della promozione, i benefici Prime e i tempi per il reso non sono specificati nelle informazioni disponibili. Scopri ora il DREAME A2 3000 con sconto del 50%.

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Il robot tagliaerba DREAME con mappatura 3D e controllo via app

Se il giardino ha più aree o richiede una gestione regolare, alcune funzioni possono rendere il lavoro più semplice e controllabile:

  • Mappatura automatica fino a 3000 m²: il rilevamento 3D e la telecamera HDR aiutano a individuare i confini del prato. Non servono cablaggio o installazione di una stazione base RTK.
  • Connessione 4G e tre anni di dati gratuiti: il modulo Dreame Link consente il monitoraggio anche senza Wi-Fi. L’app invia un avviso se il robot esce dall’area mappata e permette di seguirlo con Google Maps.
  • Gestione di zone e mappe dall’app Dreamehome: puoi regolare altezza, direzione e programmazione del taglio. Il supporto a due mappe è utile per aree del prato non collegate.
  • Taglio dei bordi EdgeMaster: il disco della lama si estende per lavorare vicino ai margini, mantenendo una distanza dichiarata inferiore a 5 cm dal bordo.
  • Rilevamento degli ostacoli con AI: il sistema riconosce oggetti da giardino, compresi tubi dell’acqua e ricci, e contribuisce a evitare collisioni durante il lavoro.
  • Motore nel mozzo, pendenze fino a 26,5° e rumorosità sotto 55 dB: la trazione è pensata per affrontare superfici inclinate con un taglio stabile, mentre il livello sonoro dichiarato resta contenuto.
  • Telecamera IA HDR 1080p: permette di monitorare il giardino in tempo reale e impostare programmi di perlustrazione.

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Approfitta ora dello sconto del 50% sul DREAME A2 3000, fino a esaurimento scorte.

FAQ

Il DREAME A2 3000 richiede l’installazione di cavi o di una stazione RTK?

No, la mappatura automatica è indicata come utilizzabile senza cablaggio e senza installare una stazione base RTK.

Qual è la superficie massima di mappatura del robot tagliaerba?

La superficie indicata per la mappatura arriva fino a 3000 m².

Si può controllare il DREAME A2 3000 senza Wi-Fi?

Sì. Il modulo Dreame Link con connessione 4G consente il monitoraggio anche senza Wi-Fi; sono indicati tre anni di dati gratuiti.

Il robot può gestire aree di prato separate?

Sì, l’app permette di gestire due mappe distinte per aree non collegate.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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