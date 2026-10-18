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Il robot tagliaerba DREAME A2 3000 oggi a metà prezzo: maxi risparmio

DREAME A2 3000, robot tagliaerba con mappatura 3D, controllo 4G e gestione di prati fino a 3000 m², in offerta con uno sconto del 50%.

3 min di lettura

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Redazione

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Robot tagliaerba DREAME A2 3000 Amazon

Gestire un prato ampio richiede tempo, soprattutto quando bisogna occuparsi anche dei bordi e degli ostacoli. Il DREAME A2 3000 è disponibile con uno sconto del 50%.

Questo robot tagliaerba è progettato per prati fino a 3000 m² e combina la mappatura automatica con il rilevamento 3D e una telecamera HDR. Non richiede cablaggio né una stazione base RTK; inoltre, l’app permette di impostare zone, altezza e direzione di taglio. Il sistema EdgeMaster è pensato per rifinire i bordi, mentre il rilevamento degli ostacoli basato su AI aiuta a riconoscere anche oggetti piccoli in giardino.

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DREAME A2 3000 in offerta: sconto del 50%, risparmi circa 999 euro

Per chi vuole automatizzare la cura di un’area verde estesa, il DREAME A2 3000 costa 999 euro ed è proposto con uno sconto del 50%, equivalente a circa 999 euro rispetto al prezzo di riferimento ricavabile dai dati dell’offerta. La copertura dichiarata arriva a 3000 m²: una caratteristica utile per chi cerca un robot destinato a superfici ampie. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Scopri subito il DREAME A2 3000 con sconto del 50%.

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Il robot tagliaerba con mappatura 3D e gestione di due aree

Se vuoi ridurre il lavoro manuale e gestire il taglio anche da remoto, queste caratteristiche possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

  • Mappatura automatica fino a 3000 m²: il rilevamento 3D e la telecamera HDR aiutano a definire i confini del prato senza installare cavi o una stazione base RTK.
  • Controllo tramite app Dreamehome: puoi gestire le zone di taglio e personalizzare altezza, direzione e programmazione. Il robot supporta inoltre due mappe distinte per aree non collegate.
  • Connessione 4G e monitoraggio: il modulo Dreame Link consente il controllo anche senza Wi-Fi; l’app può inviare un avviso se il robot esce dall’area mappata. Sono indicati tre anni di dati gratuiti.
  • Rilevamento degli ostacoli con AI: il sistema è progettato per riconoscere oggetti da giardino, anche piccoli, e contribuire a evitare collisioni con elementi come tubi dell’acqua.
  • Taglio dei bordi EdgeMaster: il disco della lama si estende per avvicinarsi al bordo, mantenendo una distanza dichiarata inferiore a 5 cm.
  • Trazione e rumorosità: il motore nel mozzo sulle ruote supporta pendenze fino a 26,5°; il livello di rumorosità indicato è inferiore a 55 dB.

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Approfitta ora dello sconto del 50% sul DREAME A2 3000.

FAQ

Il DREAME A2 3000 richiede l’installazione di cavi o di una stazione RTK?

No. Le informazioni del prodotto indicano che non sono richiesti cablaggio o installazione di una stazione base RTK.

Qual è la superficie massima indicata per il DREAME A2 3000?

La mappatura automatica è indicata per superfici fino a 3000 m².

Il robot tagliaerba può funzionare senza Wi-Fi?

È dotato di un modulo 4G Dreame Link che consente la connessione anche senza Wi-Fi.

Quali pendenze può affrontare il DREAME A2 3000?

Il motore nel mozzo sulle ruote è indicato per pendenze fino a 26,5°.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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