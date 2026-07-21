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Dreame A2 3000, robot tagliaerba smart senza filo perimetrale con radar 3D, visione AI e mappatura fino a 3000 m² è in sconto del 40%.

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Mantenere il prato curato tutto l’anno senza perdere ore dietro al tosaerba è un sogno di molti, soprattutto quando il giardino ha bordi complessi, ostacoli e pendenze. In questo momento il Dreame A2 3000 è disponibile con uno sconto del 40%, una soluzione avanzata per chi cerca un robot tagliaerba capace di gestire aree ampie fino a 3000 m² senza cavo perimetrale.

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Questo robot tagliaerba punta tutto sull’automazione intelligente del giardino: la tecnologia OmniSense 2.0 combina sensori 3D e telecamera HDR per riconoscere bordi e ostacoli con precisione centimetrica, riducendo al minimo gli interventi manuali. La connessione 4G integrata permette un controllo continuo anche senza Wi-Fi, mentre il sistema EdgeMaster cura i bordi avvicinando il disco di taglio fino a pochi centimetri. Il motore sulle ruote consente di affrontare pendenze fino a 26,5° mantenendo il funzionamento silenzioso, e l’app Dreamehome offre una gestione estremamente flessibile delle zone di taglio.

Dreame A2 3000 in offerta su Amazon: sconto del 40% sul robot tagliaerba smart

Con lo sconto del 40% il Dreame A2 3000 scende a 1.199,00€, una cifra interessante per un robot tagliaerba progettato per giardini fino a 3000 m² e dotato di tecnologie tipiche delle fasce più alte. Parliamo di un modello che elimina il fastidio del filo perimetrale grazie alla mappatura avanzata e alla rilevazione automatica dei bordi, riducendo i costi e i tempi di installazione rispetto a molti concorrenti. In questa fascia di prezzo è una proposta particolarmente solida per chi cerca automazione spinta e gestione da remoto, e il fatto che il Dreame A2 3000 sia disponibile con uno sconto del 40% rende la promo ancora più interessante per chi stava valutando il salto a un sistema di taglio completamente autonomo.

Il robot tagliaerba Dreame con la mappatura 3D precisa e il taglio dei bordi avanzato

Se hai un giardino complesso, con aiuole, pendii e oggetti sparsi, questo robot tagliaerba nasce proprio per ridurre al minimo le tue preoccupazioni durante la manutenzione del prato.

Tecnologia OmniSense 2.0 con radar 3D e telecamera AI : percepisce l’ambiente con vista grandangolare e precisione elevata, così il robot si muove in modo ordinato e sicuro anche in giardini articolati.

: percepisce l’ambiente con vista grandangolare e precisione elevata, così il robot si muove in modo ordinato e sicuro anche in giardini articolati. Mappatura precisa fino a 3000 m² senza filo perimetrale : non devi posare cavi nel terreno, risparmiando tempo e lavori invasivi, e puoi riconfigurare le aree di taglio direttamente dall’app.

: non devi posare cavi nel terreno, risparmiando tempo e lavori invasivi, e puoi riconfigurare le aree di taglio direttamente dall’app. Sistema EdgeMaster per il taglio dei bordi : il disco lama viene esteso per avvicinarsi fino a circa 5 cm al margine, riducendo al minimo la necessità di rifiniture manuali lungo muri e aiuole.

: il disco lama viene esteso per avvicinarsi fino a circa 5 cm al margine, riducendo al minimo la necessità di rifiniture manuali lungo muri e aiuole. Rilevamento ostacoli 3D con visione AI : identifica oggetti anche piccoli come tubi o piccoli animali, migliorando la sicurezza per famiglia e animali domestici e limitando i rischi di urti o danni.

: identifica oggetti anche piccoli come tubi o piccoli animali, migliorando la sicurezza per famiglia e animali domestici e limitando i rischi di urti o danni. Motore a mozzo sulle ruote per pendenze fino a 26,5° : garantisce trazione stabile su terreni in salita mantenendo il livello di rumore sotto i 55 dB, così il prato viene curato senza disturbare.

: garantisce trazione stabile su terreni in salita mantenendo il livello di rumore sotto i 55 dB, così il prato viene curato senza disturbare. Connessione 4G con modulo Dreame Link : puoi monitorare il robot ovunque ti trovi e ricevere avvisi se esce dall’area mappata, sfruttando i dati inclusi per più anni.

: puoi monitorare il robot ovunque ti trovi e ricevere avvisi se esce dall’area mappata, sfruttando i dati inclusi per più anni. App Dreamehome con gestione avanzata delle zone : ti permette di impostare altezze, direzione e programmazione del taglio, oltre a gestire due mappe separate per giardini non collegati tra loro.

: ti permette di impostare altezze, direzione e programmazione del taglio, oltre a gestire due mappe separate per giardini non collegati tra loro. Telecamera HDR 1080p per monitoraggio in tempo reale: trasforma il robot in un piccolo guardiano del giardino, con pattugliamenti programmabili e tracciamento di attività umane anomale.

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Dreame A2 3000, offerta lampo al 40% di sconto: approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Il robot tagliaerba Dreame A2 3000 richiede il filo perimetrale per funzionare? No, il Dreame A2 3000 utilizza mappatura precisa e rilevazione automatica dei bordi, quindi non richiede filo perimetrale. Qual è la superficie massima che il Dreame A2 3000 può gestire? Il Dreame A2 3000 è progettato per gestire giardini fino a 3000 m² grazie alla sua mappatura avanzata. Il Dreame A2 3000 riesce a lavorare su terreni in pendenza? Sì, il Dreame A2 3000 affronta pendenze fino a 26,5° grazie al motore a mozzo sulle ruote. Come si controlla a distanza il robot tagliaerba Dreame A2 3000? Il Dreame A2 3000 si controlla tramite l’app Dreamehome e grazie al modulo 4G può essere monitorato anche senza Wi-Fi.