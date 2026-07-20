Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

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Un robot‑peluche chiamato iMoochi riproduce versi, movimenti e riconosce la voce per costruire un rapporto emotivo con l'utente.

Venduto a circa 200 euro e pensato per chi vive solo, il dispositivo offre conforto senza obblighi ma propone una compagnia simulata.

I nodi principali sono il rischio di dipendenza emotiva e la raccolta di dati sensibili, bilanciati dall'aiuto che può dare ad anziani e bambini.

C’è un robot-peluche che riconosce la tua voce in mezzo alle altre. Poi, si gira quando lo chiami. E non solo: con il passare delle settimane inizia a comportarsi come se ti conoscesse. Sbatte le palpebre, annuisce, ha coda che si agita quando rientri a casa, come se fosse il tuo gatto, il tuo cane, quel piccolo essere caldo che non vedi l’ora di abbracciare.

Solo che… costa circa 200 euro ed è appena arrivato nei negozi cinesi. Si chiama iMoochi, lo firma Nubia e viene presentato come un compagno capace di costruire un legame con chi lo possiede: una promessa da prendere sul serio, per motivi che con la tecnologia c’entrano poco.

Un cucciolo AI, che impara a conoscerti

iMoochi appartiene a una categoria nuova di dispositivi, nata per superare il limite degli assistenti vocali: parlare con una macchina, da solo, crea poca intimità. Per questo il robot di Nubia punta quasi a essere un animale domestico, giocando soprattutto sul corpo.

Il rivestimento è morbido, gli occhi sono due display OLED che mostrano espressioni animate e adattano la luminosità all’ambiente.

Poi, dei piccoli motori interni muovono testa e coda, mentre i sensori distribuiti su schiena, muso e zampe rilevano le carezze e capiscono quando viene preso in braccio. Il cervello è un modello di intelligenza artificiale che interpreta le parole e il tono emotivo di chi parla.

Riconosce il proprietario dall’impronta vocale, tiene memoria della frequenza delle interazioni e costruisce nel tempo una sorta di confidenza: più lo usi, più adatta il suo comportamento. La scelta più curiosa, però, riguarda la voce.

Al posto delle frasi umane, iMoochi emette versi, fusa e richiami da cucciolo registrati con doppiatori professionisti, una rinuncia studiata per evitare quel senso di disagio che nasce quando una macchina somiglia troppo a una persona.

Completano il quadro una batteria da 8-10 ore, connettività Wi-Fi e 4G e un’app che tiene traccia dello stato emotivo e dello storico delle interazioni, con tanto di base di ricarica a forma di nuvola.

Perché adesso: la solitudine è diventata un mercato

Un oggetto del genere arriva in un momento in cui la compagnia è tra le merci più richieste al mondo. Le città si riempiono di persone che vivono sole, la popolazione invecchia e la pet economy cresce anche tra chi un animale in carne e ossa può solo desiderarlo: affitti che lo vietano, allergie, orari di lavoro incompatibili con le esigenze di un essere vivente.

iMoochi intercetta questa domanda con una proposta onesta almeno nel prezzo: 200 euro per un affetto senza obblighi, che non sporca, non si ammala e non soffre se resta a casa dodici ore. La solitudine, da condizione individuale, si è trasformata in un segmento di mercato. E i robot emotivi sono il suo prodotto di punta.

Affetto simulato, conforto reale?

La questione scomoda riguarda la natura di questo legame. La storia recente suggerisce che il nostro attaccamento scatta a prescindere dalla consapevolezza di avere davanti una macchina. Negli anni Novanta milioni di bambini hanno pianto la morte di un Tamagotchi, e in Giappone alcuni templi hanno celebrato funerali per gli Aibo, i cani robot di Sony diventati irreparabili. Il cervello umano antropomorfizza tutto ciò che si muove, ci guarda e risponde.

Il conforto che una persona prova accarezzando un iMoochi è reale, misurabile nel suo benessere, anche se dall’altra parte c’è un software che simula. Il paradosso sta qui: l’affetto ricevuto è una recita, quello provato no. E per chi lo vive, la differenza potrebbe contare meno di quanto immaginiamo.

I rischi di volersi bene… a batteria

Restano zone d’ombra che sarebbe ingenuo ignorare. La prima è la dipendenza emotiva: un compagno che ti asseconda sempre, ricorda tutto e mai si offende risulta più comodo di qualunque relazione umana, e rischia di diventare un sostituto anziché un’integrazione.

I soggetti più esposti sono i bambini, che con questi oggetti costruiranno le prime esperienze di legame, e gli anziani soli, per i quali il robot potrebbe trasformarsi nell’unica presenza quotidiana.

La seconda riguarda il modello di business. L’affetto di iMoochi si alimenta con accessori, vestitini che sbloccano animazioni, un’app che registra ogni interazione. Un dispositivo che conosce le tue abitudini emotive produce dati di una delicatezza inedita, e la tenerezza è un ottimo motivo per abbassare la guardia.

Quello che un robot può darci (e quello che resta a noi)

Sarebbe facile chiudere con una condanna, e sarebbe anche ingiusto. Per una persona anziana che vive sola, per un bambino in ospedale, per chi attraversa un periodo di isolamento, un oggetto che risponde alle carezze può rappresentare un sollievo che nessuno ha il diritto di giudicare. I robot emotivi funzioneranno, e per qualcuno saranno un aiuto sincero.

La riflessione da tenere aperta riguarda noi, più che loro. Una società che arriva a produrre affetto in serie, a 200 euro con base di ricarica inclusa, sta dicendo qualcosa sulla quantità di affetto che le manca. iMoochi è la risposta. La domanda, quella, l’abbiamo scritta noi.