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Si chiama Ace ed è il robot che gioca a ping pong leggendo traiettorie ed effetti in tempo reale: una sfida vera, che cambia il rapporto tra uomo e macchina

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Si chiama Ace, ha otto articolazioni, nove occhi elettronici e nessuna intenzione di perdere. Il robot da ping pong sviluppato da Sony AI ha battuto giocatori professionisti, segnando una tappa importante nella storia dell’intelligenza artificiale applicata allo sport.

Negli ultimi test, Ace ha affrontato cinque giocatori d’élite e due professionisti: contro i primi ha vinto tre incontri su cinque, contro i secondi ha perso. Poi gli ingegneri hanno apportato alcune modifiche, e il risultato è cambiato.

Che cos’è Ace?

Come sempre andiamo per ordine, spiegando innanzitutto cos’è (o chi è?) Ace. Si tratta di un progetto sviluppato da Sony AI, la divisione di ricerca sull’intelligenza artificiale di Sony, con sede a Tokyo e va subito detto che no, non ha assolutamente sembianze umane. Come abbiamo già accennato, ha 8 articolazioni e… ce le ha perché è di fatto un braccio elettronico, progettato specificamente per il ping pong e supportato da 9 telecamere ad alta velocità.

L’intero sistema è pensato per operare in condizioni "estreme", dove ogni millisecondo conta, e questo ci porta a un’ulteriore precisazione: lo scopo dichiarato di Ace non è mai stato vincere a ping pong, ma usare questo sport come banco di prova per sviluppare tecnologie applicabili ad altri settori.

Il ping pong è stato scelto perché è uno sport che richiede tutto ciò che una macchina fatica di più a fare: reazioni rapidissime, lettura in tempo reale di traiettorie complesse, gestione degli effetti, interazione con un avversario imprevedibile.

Le capacità a ping pong

Tutto è chiaramente spiegato nello studio recentemente pubblicato sulla rivista Nature: se un sistema di IA riesce a gestire tutto questo, significa che può essere trasferito in contesti ben più remunerativi, come la robotica industriale, la guida autonoma, la sicurezza e più in generale tutti gli ambienti fisici che richiedono decisioni rapide e precise.

Di fatto, il ping pong è uno degli sport più veloci che esistano: la pallina può superare i 100 km/h, e il tempo per reagire si misura in frazioni di secondo. Ace affronta questa sfida grazie a un sistema di percezione ad alta velocità che gli permette di leggere in tempo reale velocità, traiettoria ed effetti impressi sulla pallina dagli avversari.

Non si limita a rispondere al colpo: anticipa, calcola, decide. Il tutto attraverso un sistema di controllo basato sull’apprendimento per rinforzo, allenato su migliaia di simulazioni informatiche prima ancora di toccare un tavolo reale.

I risultati del robot giocatore

Nei test condotti da Sony AI, Ace ha affrontato cinque giocatori d’élite e due professionisti. Contro i primi ha vinto tre incontri su cinque; contro i professionisti ha perso entrambi i confronti.

Gli ingegneri sono però tornati al lavoro: dopo alcune modifiche al sistema, il robot è riuscito a battere giocatori professionisti sia a dicembre 2025 che nei mesi successivi. Un progresso che Jan Peters, dell’Università di Darmstadt, invita tuttavia a contestualizzare: Ace è il frutto del lavoro di 49 ricercatori, laddove i precedenti sistemi simili erano stati sviluppati da singoli dottorandi.

AI e robot: il futuro dello sport

L’obiettivo di Sony, dunque, non era costruire un campione di ping pong, ma qualcosa di più ambizioso: dimostrare che un sistema di intelligenza artificiale può percepire, pianificare e agire con velocità e precisione quasi umane in ambienti dinamici e imprevedibili. Le applicazioni future riguardano la robotica industriale, la guida autonoma, la sicurezza. Lo sport, in questo senso, è stato un laboratorio. La vera partita si gioca altrove.