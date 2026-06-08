Bosch, incredibile 60% di sconto sul robot rasaerba smart completo
Bosch Indego S plus 500, robot rasaerba smart con LogiCut, gestione passaggi stretti e controllo vocale è in sconto del 60%.
Tenersi dietro il prato del giardino può diventare un impegno costante, soprattutto se hai poco tempo e vuoi un risultato sempre ordinato senza fatica. In questo momento il Bosch Indego S plus 500 è proposto con uno sconto del 60% che rende molto più accessibile un robot rasaerba smart, pensato per automatizzare del tutto il taglio dell’erba.
Questo robot rasaerba è progettato per lavorare in autonomia sul prato, ottimizzando percorsi e tempi di taglio per mantenere il giardino sempre in ordine. Grazie alle sue funzioni smart, può adattare il lavoro alle condizioni del giardino e alle esigenze dell’utente, con una gestione automatica del taglio e una praticità pensata per chi vuole liberarsi dalla manutenzione manuale del prato senza rinunciare a un risultato preciso.
Bosch Indego S plus 500 in offerta: sconto del 60% sul robot rasaerba smart
Con questa promozione puoi approfittare di un forte ribasso sul Bosch Indego S plus 500, proposto a 399,99€, con uno sconto del 60% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra particolarmente interessante per un robot rasaerba con funzioni di mappatura intelligente e gestione autonoma del prato. All’interno della confezione trovi già la stazione di ricarica, il cavo perimetrale da 150 metri e le clip di montaggio, così da poterlo installare e utilizzare subito senza acquisti aggiuntivi. Per chi cerca un robot di fascia completa a un prezzo più accessibile, il Bosch Indego S plus 500 è disponibile con uno sconto del 60%.
Il robot rasaerba Bosch con la mappatura LogiCut e la gestione dei passaggi stretti
Se vuoi ridurre al minimo il tempo dedicato al giardino, questo robot punta su tecnologie pensate per migliorare efficienza e precisione del taglio, integrandosi anche con la casa smart.
- Tecnologia LogiCut per la mappatura del prato: il robot mappa l’area e taglia in corsie parallele ordinate, così il prato viene rifinito in modo sistematico e più rapido rispetto ai classici percorsi casuali.
- Funzione SmartMowing per la pianificazione intelligente: analizzando giardino, condizioni meteo locali e preferenze impostate, il sistema ottimizza il programma di taglio, riducendo uscite inutili e sprechi di tempo.
- Controllo vocale e integrazione smart home: puoi gestire il robot tramite Amazon Alexa o Google Assistant e, grazie alla compatibilità con IFTTT, collegarlo ad altri dispositivi intelligenti per automatizzare scenari in casa e in giardino.
- BorderCut per bordi puliti: ogni ciclo completo di taglio inizia con una passata dedicata ai bordi, così il perimetro del prato resta più curato senza dover intervenire spesso con il rifinitore.
- Gestione dei passaggi stretti: è adatto a corridoi delimitati dal cavo perimetrale larghi solo 75 cm, permettendo di curare anche aree più anguste del giardino senza interventi manuali.
- Kit completo in confezione: sono inclusi batteria da 18 V 2,5 Ah, stazione di ricarica con viti, alimentatore con cavo da 7 metri, cavo perimetrale da 150 metri, connettore e 200 clip, così hai tutto il necessario per l’installazione.
- Utilizzo corretto e sicurezza: il display si attiva premendo il pulsante di conferma o posizionando il robot in stazione; il funzionamento è garantito quando la temperatura interna della batteria resta tra 5 e 45 gradi, per preservare prestazioni e durata nel tempo.
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Bosch Indego S plus 500, robot rasaerba smart al 60% di sconto: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.
FAQ
Sì, è adatto a passaggi delimitati dal cavo perimetrale larghi solo 75 cm, senza bisogno di cavo guida.
Utilizza la tecnologia LogiCut per mappare il prato e tagliare in corsie parallele, rendendo il lavoro più rapido ed efficiente.
Sì, il robot è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant e può integrarsi anche con altri dispositivi tramite IFTTT.
Sono inclusi robot, batteria 18 V 2,5 Ah, stazione di ricarica, alimentatore, 150 m di cavo perimetrale, connettore e 200 clip di montaggio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.