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Bosch Indego S plus 500, robot rasaerba smart con LogiCut, gestione passaggi stretti e controllo vocale è in sconto del 60%.

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Tenersi dietro il prato del giardino può diventare un impegno costante, soprattutto se hai poco tempo e vuoi un risultato sempre ordinato senza fatica. In questo momento il Bosch Indego S plus 500 è proposto con uno sconto del 60% che rende molto più accessibile un robot rasaerba smart, pensato per automatizzare del tutto il taglio dell’erba.

Bosch Indego S plus 500

Questo robot rasaerba è progettato per lavorare in autonomia sul prato, ottimizzando percorsi e tempi di taglio per mantenere il giardino sempre in ordine. Grazie alle sue funzioni smart, può adattare il lavoro alle condizioni del giardino e alle esigenze dell’utente, con una gestione automatica del taglio e una praticità pensata per chi vuole liberarsi dalla manutenzione manuale del prato senza rinunciare a un risultato preciso.

Bosch Indego S plus 500 in offerta: sconto del 60% sul robot rasaerba smart

Con questa promozione puoi approfittare di un forte ribasso sul Bosch Indego S plus 500, proposto a 399,99€, con uno sconto del 60% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra particolarmente interessante per un robot rasaerba con funzioni di mappatura intelligente e gestione autonoma del prato. All’interno della confezione trovi già la stazione di ricarica, il cavo perimetrale da 150 metri e le clip di montaggio, così da poterlo installare e utilizzare subito senza acquisti aggiuntivi. Per chi cerca un robot di fascia completa a un prezzo più accessibile, il Bosch Indego S plus 500 è disponibile con uno sconto del 60%.

Il robot rasaerba Bosch con la mappatura LogiCut e la gestione dei passaggi stretti

Se vuoi ridurre al minimo il tempo dedicato al giardino, questo robot punta su tecnologie pensate per migliorare efficienza e precisione del taglio, integrandosi anche con la casa smart.

Tecnologia LogiCut per la mappatura del prato : il robot mappa l’area e taglia in corsie parallele ordinate, così il prato viene rifinito in modo sistematico e più rapido rispetto ai classici percorsi casuali.

: il robot mappa l’area e taglia in corsie parallele ordinate, così il prato viene rifinito in modo sistematico e più rapido rispetto ai classici percorsi casuali. Funzione SmartMowing per la pianificazione intelligente : analizzando giardino, condizioni meteo locali e preferenze impostate, il sistema ottimizza il programma di taglio, riducendo uscite inutili e sprechi di tempo.

: analizzando giardino, condizioni meteo locali e preferenze impostate, il sistema ottimizza il programma di taglio, riducendo uscite inutili e sprechi di tempo. Controllo vocale e integrazione smart home : puoi gestire il robot tramite Amazon Alexa o Google Assistant e, grazie alla compatibilità con IFTTT, collegarlo ad altri dispositivi intelligenti per automatizzare scenari in casa e in giardino.

: puoi gestire il robot tramite Amazon Alexa o Google Assistant e, grazie alla compatibilità con IFTTT, collegarlo ad altri dispositivi intelligenti per automatizzare scenari in casa e in giardino. BorderCut per bordi puliti : ogni ciclo completo di taglio inizia con una passata dedicata ai bordi, così il perimetro del prato resta più curato senza dover intervenire spesso con il rifinitore.

: ogni ciclo completo di taglio inizia con una passata dedicata ai bordi, così il perimetro del prato resta più curato senza dover intervenire spesso con il rifinitore. Gestione dei passaggi stretti : è adatto a corridoi delimitati dal cavo perimetrale larghi solo 75 cm, permettendo di curare anche aree più anguste del giardino senza interventi manuali.

: è adatto a corridoi delimitati dal cavo perimetrale larghi solo 75 cm, permettendo di curare anche aree più anguste del giardino senza interventi manuali. Kit completo in confezione : sono inclusi batteria da 18 V 2,5 Ah, stazione di ricarica con viti, alimentatore con cavo da 7 metri, cavo perimetrale da 150 metri, connettore e 200 clip, così hai tutto il necessario per l’installazione.

: sono inclusi batteria da 18 V 2,5 Ah, stazione di ricarica con viti, alimentatore con cavo da 7 metri, cavo perimetrale da 150 metri, connettore e 200 clip, così hai tutto il necessario per l’installazione. Utilizzo corretto e sicurezza: il display si attiva premendo il pulsante di conferma o posizionando il robot in stazione; il funzionamento è garantito quando la temperatura interna della batteria resta tra 5 e 45 gradi, per preservare prestazioni e durata nel tempo.

Bosch Indego S plus 500

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Bosch Indego S plus 500, robot rasaerba smart al 60% di sconto: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Il robot rasaerba Bosch Indego S plus 500 è adatto a giardini con passaggi stretti? Sì, è adatto a passaggi delimitati dal cavo perimetrale larghi solo 75 cm, senza bisogno di cavo guida. Come funziona la mappatura del prato del Bosch Indego S plus 500? Utilizza la tecnologia LogiCut per mappare il prato e tagliare in corsie parallele, rendendo il lavoro più rapido ed efficiente. Posso controllare il Bosch Indego S plus 500 con la voce? Sì, il robot è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant e può integrarsi anche con altri dispositivi tramite IFTTT. Cosa è incluso nella confezione del Bosch Indego S plus 500? Sono inclusi robot, batteria 18 V 2,5 Ah, stazione di ricarica, alimentatore, 150 m di cavo perimetrale, connettore e 200 clip di montaggio.