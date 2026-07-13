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Pooleco 10 Robot Piscina, robot pulitore senza fili per piscine fino a 80 m² con doppio motore e 90 minuti di autonomia è in sconto del 33%.

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Mantenere il fondo della piscina sempre pulito è una delle incombenze più noiose dell’estate: richiede tempo, fatica e spesso attrezzi ingombranti. Oggi puoi automatizzare tutto con il Pooleco 10 Robot Piscina, che su Amazon è proposto con uno sconto del 33% e un sistema di pulizia completamente senza fili pensato per piscine fuori terra e interrate fino a 80 m².

Pooleco 10 Robot Piscina 159,99 € -33% 239,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Il robot piscina Pooleco è progettato per offrire una pulizia autonoma e affidabile del fondo vasca: il design bionico ispirato alla manta gli permette di muoversi con agilità, mentre la struttura efficiente con doppio motore sviluppa una forte potenza di aspirazione per raccogliere foglie, sabbia, insetti e detriti. La batteria ricaricabile da 5200 mAh assicura fino a 90 minuti di funzionamento continuo, ideali per piscine di dimensioni medio-piccole, e il recupero è semplificato dal galleggiante integrato che lo fa tornare a galla a fine ciclo.

Pooleco 10 Robot Piscina in offerta su Amazon: sconto del 33%

In questo periodo il Pooleco 10 Robot Piscina scende a 159,99€ grazie allo sconto del 33%, una cifra molto competitiva per un pulitore automatico senza fili dedicato a piscine fino a 80 m². Nella sua fascia di prezzo offre un’autonomia generosa di 90 minuti e un sistema a doppio motore per una pulizia profonda del fondo. Se cerchi un modo pratico per ridurre al minimo la manutenzione quotidiana, oggi puoi portarti a casa il Pooleco 10 Robot Piscina al 33% di sconto e automatizzare gran parte del lavoro di pulizia.

Il robot piscina Pooleco con il doppio motore e la batteria da 90 minuti

Chi vuole una piscina sempre pronta all’uso senza passare ore a pulire il fondo può trovare in questo modello una soluzione concreta, grazie alla combinazione tra struttura compatta, motori potenti e gestione dell’energia ottimizzata. Ecco come queste caratteristiche possono semplificare la gestione della vasca.

Sistema wireless senza cavi : elimina del tutto fili e collegamenti esterni, rendendo l’uso più sicuro e comodo, soprattutto in presenza di bambini o ospiti in acqua.

: elimina del tutto fili e collegamenti esterni, rendendo l’uso più sicuro e comodo, soprattutto in presenza di bambini o ospiti in acqua. Interruttore superiore e avvio intelligente : l’accensione dall’alto è immediata e il ciclo di pulizia parte solo quando il robot è sul fondo, così non devi fare regolazioni complicate.

: l’accensione dall’alto è immediata e il ciclo di pulizia parte solo quando il robot è sul fondo, così non devi fare regolazioni complicate. Design bionico a forma di manta : la forma studiata consente movimenti agili e copertura accurata del fondo, raggiungendo con più facilità le varie zone della piscina.

: la forma studiata consente movimenti agili e copertura accurata del fondo, raggiungendo con più facilità le varie zone della piscina. Galleggiante integrato per auto parcheggio : al termine del ciclo il robot torna in superficie, quindi non serve usare aste o immergersi per recuperarlo.

: al termine del ciclo il robot torna in superficie, quindi non serve usare aste o immergersi per recuperarlo. Batteria da 5200 mAh e 90 minuti di autonomia : permette di trattare piscine fino a 80 m² in un’unica sessione, senza interruzioni continue per la ricarica.

: permette di trattare piscine fino a 80 m² in un’unica sessione, senza interruzioni continue per la ricarica. Doppio motore ad alta aspirazione : aumenta la capacità di raccolta di foglie, sabbia, insetti e altri residui, mantenendo il fondo pulito e migliorando la qualità complessiva dell’acqua.

: aumenta la capacità di raccolta di foglie, sabbia, insetti e altri residui, mantenendo il fondo pulito e migliorando la qualità complessiva dell’acqua. Compatibilità con diverse forme di piscina : funziona con fondi rotondi, quadrati e irregolari, così puoi usarlo in molte tipologie di piscine fuori terra e interrate.

: funziona con fondi rotondi, quadrati e irregolari, così puoi usarlo in molte tipologie di piscine fuori terra e interrate. Filtro da 2,5 L facile da pulire: il cestello si estrae e si risciacqua rapidamente, riducendo i tempi di manutenzione dopo ogni ciclo.

Pooleco 10 Robot Piscina 159,99 € -33% 239,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

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FAQ Il Pooleco 10 Robot Piscina è adatto anche a piscine interrate? Sì, il robot è compatibile con la maggior parte delle piscine fuori terra e interrate per quanto riguarda il fondo vasca. Per quali dimensioni di piscina è indicato il Pooleco 10 Robot Piscina? È pensato per piscine con superficie fino a 80 m², che riesce a pulire con un ciclo di 90 minuti. Che tipo di detriti riesce a raccogliere il Pooleco 10 Robot Piscina? Grazie al doppio motore aspira foglie, insetti, sabbia e vari detriti presenti sul fondo della piscina. Il filtro del Pooleco 10 Robot Piscina è facile da pulire? Sì, il filtro da 2,5 L è estraibile e si risciacqua rapidamente per una manutenzione veloce.