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Beatbot Sora 10, robot piscina senza fili per fondo, pareti, linea d’acqua e piattaforme con batteria lunga durata e aspirazione potente al 36% di sconto.

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Mantenere la piscina sempre pulita, soprattutto in piena stagione, è una delle attività più noiose e faticose: foglie, sabbia e alghe si accumulano ovunque, dal fondo alle pareti. In questo momento il Beatbot Sora 10 è in offerta con uno sconto del 36% e un ulteriore sconto del 5% al check-out , una soluzione pensata per automatizzare la pulizia della piscina e ridurre al minimo gli interventi manuali.

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Questo robot piscina senza fili è progettato per coprire l’intera vasca: si occupa del fondo, della linea d’acqua, delle pareti e persino delle piattaforme in acque poco profonde, rimuovendo detriti come foglie, sabbia, macchie d’olio e alghe. Grazie all’elevata potenza di aspirazione e alla spazzola a rullo anteriore, riesce ad aderire bene alle superfici con diversi rivestimenti e a garantire una pulizia approfondita, mentre il parcheggio automatico a bordo piscina rende il recupero più semplice e meno faticoso.

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Con il prezzo che scende a 449,00€ grazie allo sconto del 36% e un ulteriore sconto del 5% al check-out , il Beatbot Sora 10 si posiziona tra i robot piscina di fascia medio-alta con un rapporto qualità/prezzo molto interessante, considerando copertura completa della vasca e funzioni smart. Parliamo di un modello senza fili, con batteria ricaricabile, che può arrivare fino a 300 minuti di pulizia del fondo e coprire superfici fino a 300 m² per ciclo. Per chi cerca un aiuto concreto nella gestione della piscina, il Beatbot Sora 10 è disponibile con uno sconto del 36%, una cifra che di fatto avvicina un prodotto evoluto a un prezzo più accessibile rispetto a molti concorrenti con caratteristiche simili.

Il robot piscina con la potente aspirazione e il controllo via app

Chi gestisce una piscina sa quanto sia importante avere un dispositivo affidabile che riduca al minimo il lavoro manuale e garantisca acqua sempre pulita. Questo robot punta proprio su autonomia, potenza di aspirazione e gestione intelligente per semplificare la manutenzione quotidiana.

Copertura totale di fondo, pareti, linea d’acqua e piattaforme : il robot si occupa di tutta la vasca, incluse le zone poco profonde da 30 cm, così non devi intervenire a mano con retini e spazzole sulle aree più scomode.

: il robot si occupa di tutta la vasca, incluse le zone poco profonde da 30 cm, così non devi intervenire a mano con retini e spazzole sulle aree più scomode. Aspirazione da 25.700 LPH con progettazione HydroBalance : il flusso elevato consente di catturare foglie, sabbia e detriti pesanti riducendo il rischio di intasamenti, ideale se la piscina è circondata da alberi o soggetta a sporco frequente.

: il flusso elevato consente di catturare foglie, sabbia e detriti pesanti riducendo il rischio di intasamenti, ideale se la piscina è circondata da alberi o soggetta a sporco frequente. Pulizia intensiva di pareti e linea d’acqua : la doppia spazzola a rullo anteriore migliora l’aderenza alle superfici e aiuta a rimuovere macchie e alghe lungo la linea d’acqua, una delle zone più critiche da mantenere pulite.

: la doppia spazzola a rullo anteriore migliora l’aderenza alle superfici e aiuta a rimuovere macchie e alghe lungo la linea d’acqua, una delle zone più critiche da mantenere pulite. Capacità detriti da 5 litri e filtrazione Pro : il contenitore raccoglie fino a circa 650 foglie, riducendo la necessità di svuotare spesso il filtro; la filtrazione standard da 150 μm è pensata per lo sporco quotidiano e può essere affiancata da un filtro opzionale più fine per chi vuole acqua ancora più limpida.

: il contenitore raccoglie fino a circa 650 foglie, riducendo la necessità di svuotare spesso il filtro; la filtrazione standard da 150 μm è pensata per lo sporco quotidiano e può essere affiancata da un filtro opzionale più fine per chi vuole acqua ancora più limpida. Fino a 300 minuti di pulizia del fondo con batteria da 7800 mAh : l’autonomia elevata consente di gestire in un solo ciclo piscine grandi, evitando di dover fermare il robot per ricaricarlo a metà lavoro.

: l’autonomia elevata consente di gestire in un solo ciclo piscine grandi, evitando di dover fermare il robot per ricaricarlo a metà lavoro. Compatibilità con diversi rivestimenti : è progettato per lavorare su vinile, cemento, vetroresina, piastrelle a mosaico e ceramica sia in piscine fuori terra sia interrate, così puoi utilizzarlo anche se decidi di cambiare vasca o rivestimento.

: è progettato per lavorare su vinile, cemento, vetroresina, piastrelle a mosaico e ceramica sia in piscine fuori terra sia interrate, così puoi utilizzarlo anche se decidi di cambiare vasca o rivestimento. Controllo tramite app con Wi‑Fi 2.4G/5G e Bluetooth : puoi scegliere le modalità di pulizia, avviare o fermare il ciclo e monitorare lo stato del robot direttamente dallo smartphone, rendendo la gestione più comoda e immediata.

: puoi scegliere le modalità di pulizia, avviare o fermare il ciclo e monitorare lo stato del robot direttamente dallo smartphone, rendendo la gestione più comoda e immediata. Evitamento intelligente degli ostacoli con sistema SonicSense : il sensore frontale a ultrasuoni rileva in tempo reale ostacoli e irregolarità, permettendo al robot di navigare senza bloccarsi e di coprire meglio l’intera piscina.

: il sensore frontale a ultrasuoni rileva in tempo reale ostacoli e irregolarità, permettendo al robot di navigare senza bloccarsi e di coprire meglio l’intera piscina. Parcheggio intelligente a bordo piscina : al termine del ciclo il robot torna vicino al bordo e vi resta per alcuni minuti, semplificando il recupero e limitando la necessità di immergersi o usare ganci ingombranti.

: al termine del ciclo il robot torna vicino al bordo e vi resta per alcuni minuti, semplificando il recupero e limitando la necessità di immergersi o usare ganci ingombranti. Protezione di 2 anni e numerose certificazioni: la copertura di garanzia pluriennale e i test a cui è stato sottoposto aggiungono un ulteriore livello di sicurezza per chi cerca un investimento duraturo nella manutenzione della propria piscina.

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FAQ Il robot piscina Beatbot Sora 10 funziona anche su piscine fuori terra? Sì, il Beatbot Sora 10 è progettato per pulire sia piscine fuori terra sia piscine interrate con diversi tipi di rivestimento. Quanto dura la batteria del robot piscina Beatbot Sora 10? La batteria da 7800 mAh consente fino a 300 minuti di pulizia del fondo, coprendo fino a 300 m² per ciclo di ricarica. Che tipo di sporco riesce a rimuovere il Beatbot Sora 10 dalla piscina? Grazie all’elevata aspirazione e alle spazzole, rimuove foglie, sabbia, alghe e macchie d’olio da fondo, pareti, linea d’acqua e piattaforme. Posso controllare il robot piscina Beatbot Sora 10 tramite app? Sì, è possibile gestire modalità, avvio, arresto e stato del robot tramite app con connettività Wi‑Fi 2.4G/5G e Bluetooth.