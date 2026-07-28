Robot Beatbot Sora 10: piscina perfettamente pulizia col 36% di sconto
Beatbot Sora 10, robot piscina senza fili per fondo, pareti, linea d’acqua e piattaforme con batteria lunga durata e aspirazione potente al 36% di sconto.
Mantenere la piscina sempre pulita, soprattutto in piena stagione, è una delle attività più noiose e faticose: foglie, sabbia e alghe si accumulano ovunque, dal fondo alle pareti. In questo momento il Beatbot Sora 10 è in offerta con uno sconto del 36% e un ulteriore sconto del 5% al check-out , una soluzione pensata per automatizzare la pulizia della piscina e ridurre al minimo gli interventi manuali.
Questo robot piscina senza fili è progettato per coprire l’intera vasca: si occupa del fondo, della linea d’acqua, delle pareti e persino delle piattaforme in acque poco profonde, rimuovendo detriti come foglie, sabbia, macchie d’olio e alghe. Grazie all’elevata potenza di aspirazione e alla spazzola a rullo anteriore, riesce ad aderire bene alle superfici con diversi rivestimenti e a garantire una pulizia approfondita, mentre il parcheggio automatico a bordo piscina rende il recupero più semplice e meno faticoso.
Beatbot Sora 10 in offerta su Amazon: sconto del 36%, risparmi oltre 250 euro
Con il prezzo che scende a 449,00€ grazie allo sconto del 36% e un ulteriore sconto del 5% al check-out , il Beatbot Sora 10 si posiziona tra i robot piscina di fascia medio-alta con un rapporto qualità/prezzo molto interessante, considerando copertura completa della vasca e funzioni smart. Parliamo di un modello senza fili, con batteria ricaricabile, che può arrivare fino a 300 minuti di pulizia del fondo e coprire superfici fino a 300 m² per ciclo. Per chi cerca un aiuto concreto nella gestione della piscina, il Beatbot Sora 10 è disponibile con uno sconto del 36%, una cifra che di fatto avvicina un prodotto evoluto a un prezzo più accessibile rispetto a molti concorrenti con caratteristiche simili.
Il robot piscina con la potente aspirazione e il controllo via app
Chi gestisce una piscina sa quanto sia importante avere un dispositivo affidabile che riduca al minimo il lavoro manuale e garantisca acqua sempre pulita. Questo robot punta proprio su autonomia, potenza di aspirazione e gestione intelligente per semplificare la manutenzione quotidiana.
- Copertura totale di fondo, pareti, linea d’acqua e piattaforme: il robot si occupa di tutta la vasca, incluse le zone poco profonde da 30 cm, così non devi intervenire a mano con retini e spazzole sulle aree più scomode.
- Aspirazione da 25.700 LPH con progettazione HydroBalance: il flusso elevato consente di catturare foglie, sabbia e detriti pesanti riducendo il rischio di intasamenti, ideale se la piscina è circondata da alberi o soggetta a sporco frequente.
- Pulizia intensiva di pareti e linea d’acqua: la doppia spazzola a rullo anteriore migliora l’aderenza alle superfici e aiuta a rimuovere macchie e alghe lungo la linea d’acqua, una delle zone più critiche da mantenere pulite.
- Capacità detriti da 5 litri e filtrazione Pro: il contenitore raccoglie fino a circa 650 foglie, riducendo la necessità di svuotare spesso il filtro; la filtrazione standard da 150 μm è pensata per lo sporco quotidiano e può essere affiancata da un filtro opzionale più fine per chi vuole acqua ancora più limpida.
- Fino a 300 minuti di pulizia del fondo con batteria da 7800 mAh: l’autonomia elevata consente di gestire in un solo ciclo piscine grandi, evitando di dover fermare il robot per ricaricarlo a metà lavoro.
- Compatibilità con diversi rivestimenti: è progettato per lavorare su vinile, cemento, vetroresina, piastrelle a mosaico e ceramica sia in piscine fuori terra sia interrate, così puoi utilizzarlo anche se decidi di cambiare vasca o rivestimento.
- Controllo tramite app con Wi‑Fi 2.4G/5G e Bluetooth: puoi scegliere le modalità di pulizia, avviare o fermare il ciclo e monitorare lo stato del robot direttamente dallo smartphone, rendendo la gestione più comoda e immediata.
- Evitamento intelligente degli ostacoli con sistema SonicSense: il sensore frontale a ultrasuoni rileva in tempo reale ostacoli e irregolarità, permettendo al robot di navigare senza bloccarsi e di coprire meglio l’intera piscina.
- Parcheggio intelligente a bordo piscina: al termine del ciclo il robot torna vicino al bordo e vi resta per alcuni minuti, semplificando il recupero e limitando la necessità di immergersi o usare ganci ingombranti.
- Protezione di 2 anni e numerose certificazioni: la copertura di garanzia pluriennale e i test a cui è stato sottoposto aggiungono un ulteriore livello di sicurezza per chi cerca un investimento duraturo nella manutenzione della propria piscina.
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FAQ
Sì, il Beatbot Sora 10 è progettato per pulire sia piscine fuori terra sia piscine interrate con diversi tipi di rivestimento.
La batteria da 7800 mAh consente fino a 300 minuti di pulizia del fondo, coprendo fino a 300 m² per ciclo di ricarica.
Grazie all’elevata aspirazione e alle spazzole, rimuove foglie, sabbia, alghe e macchie d’olio da fondo, pareti, linea d’acqua e piattaforme.
Sì, è possibile gestire modalità, avvio, arresto e stato del robot tramite app con connettività Wi‑Fi 2.4G/5G e Bluetooth.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.