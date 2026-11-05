Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Nello stabilimento automobilistico di Xiaomi, due robot umanoidi hanno completato un turno continuativo di 8 ore e 5 minuti: com'è andata?

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I robot umanoidi ci ruberanno il lavoro? Forse no, ma l’ultimo test sul campo di Xiaomi suggerisce che sia una possibilità non troppo "fantasiosa". Il 4 novembre, attraverso il proprio profilo ufficiale verificato sul social network cinese Weibo, il fondatore e CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha annunciato un passaggio chiave per la divisione robotica del gruppo: due umanoidi multiuso a grandezza naturale della serie CyberOne 02 hanno completato un turno di lavoro continuo e stabile di 8 ore e 5 minuti all’interno del reparto di assemblaggio finale della Xiaomi Auto Factory.

L’esperimento alla Xiaomi Auto Factory

Dalle simulazioni in laboratorio alla catena di montaggio vera e propria, tutto si è svolto presso il polo produttivo in cui nascono le vetture elettriche del celebre marchio cinese. I due automi full-size – uno con livrea bianca, l’altro con livrea nera – sono stati collocati presso la postazione di smistamento delle coperture laterali della console centrale (Center Console Side-Cover Sorting Workstation), dedicata all’approvvigionamento dell’assemblaggio finale (area SPS).

Le due "creature" di Xiaomi hanno avuto a che fare con componenti di grandi dimensioni, flessibili e sagomati in modo irregolare, collocati nei contenitori con orientamenti casuali. Così, per alimentare correttamente la catena produttiva, i CyberOne 02 hanno dovuto estrarre i pezzi, riconoscerne visivamente l’orientamento nello spazio, ruotarli coordinando entrambe le mani, applicare una forza flessibile per non danneggiarli e inserirli negli appositi alloggiamenti. Tutto rispettando il rigoroso takt time della linea.

La dimostrazione è stata accompagnata da un video diffuso sia su Weibo che sul profilo di Xiaomi Tech su X: "8 ore sulla linea di produzione. Il robot umanoide a grandezza naturale di Xiaomi affronta un compito di 8 ore alla Stazione di Smistamento Copertura Laterale Centrale presso la Xiaomi Auto Factory. Oltre al funzionamento continuo, può rilevare e correggere autonomamente anomalie coordinandosi con il sistema della linea di produzione – un altro passo verso l’impiego industriale nel mondo reale".

Robot autonomi e performanti

L’aspetto più interessante del test è l’interazione dei due umanoidi con l’ambiente circostante. Le macchine non si limitano a ripetere una sequenza di movimenti rigidi, ma sfruttano avanzati modelli di embodied AI per dialogare costantemente con l’infrastruttura informatica della fabbrica.

Come sottolineano i resoconti tecnici dell’operazione, questi robot sono performanti e in grado di riconoscere e correggere eventuali anomalie ed errori in totale autonomia. I robot hanno sincronizzato i movimenti con i carrelli mobili AMR e hanno effettuato due ricariche (dopo 3h02m e 6h03m). Durante il turno, quando un pezzo è caduto a terra, un robot su ruote è intervenuto in loro soccorso.

A chi ha chiesto tra i commenti perché non impiegare bracci industriali tradizionali, Lei Jun ha risposto: "Si tratta di un robot umanoide generico. L’hardware non necessita di modifiche e può adattarsi a diverse posizioni e scenari".

Il risultato non nasce dal nulla ed è l’ultimo atto di una serie di prove sul campo: lo scorso marzo un prototipo era stato testato per 3 ore nell’installazione di dadi autofilettanti con un successo del 90,2%, salito al 98% a luglio. In questi termini, le 8 ore rappresentano un traguardo significativo.

Il futuro delle "fabbriche intelligenti"

L’iniziativa di Xiaomi si inserisce in una tendenza globale verso la manifattura automatizzata, le cosiddette "fabbriche intelligenti". Gli esempi non mancano: negli USA, il robot Figure 03 opera nello stabilimento BMW di Spartanburg per compiti logistici, mentre in Cina l’Agibot G2 svolge turni di test hardware per Longcheer Technology.

Tuttavia, restano alcuni aspetti da verificare. Diversi osservatori hanno fatto notare che il filmato diffuso è accelerato e non chiarisce se le micro-vibrazioni riscontrate nei prototipi estivi siano del tutto risolte. Inoltre, l’azienda non ha specificato il numero esatto di componenti smistati né la durata dei singoli cicli di ricarica. Resta da quantificare, infine, l’eventuale assistenza umana necessaria fuori dall’inquadratura per completare il turno.