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Corre più veloce di Usain Bolt, eppure a Milano il robot Flash non è partito. Il maltempo ha riportato l'attenzione sui limiti degli umanoidi

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La pioggia ha impedito a HONOR Robot D1 Flash di correre alla mezza maratona di Milano, dove era atteso per una dimostrazione.

L’umanoide ha stabilito risultati notevoli a Pechino e nei 100 metri, ma acqua, aderenza e sensori limitano le prove su strada.

I robot hanno già superato gli atleti nei tempi, ma condizioni di gara e differenze tecnologiche rendono il confronto ancora diseguale.

Alla Powerade Milano Half Marathon del 22 novembre 2026 c’era un iscritto molto atteso: un robot umanoide arrivato dalla Cina per la sua prima corsa pubblica in Europa. Era una delle attrazioni del momento, un grande appuntamento tecnologico che, di certo, ha suscitato estrema curiosità.

Di fatto, però i ventimila runner partecipanti sono partiti da CityLife sotto una pioggia insistente e… lui alla linea di partenza non si è mai presentato. Un punto estremamente interessante, perché la sua assenza racconta parecchio di quanto queste macchine siano pronte per il mondo esterno.

Cos’è successo alla mezza maratona?

La gara, organizzata da MG Sport nel circuito FollowYourPassion come tappa conclusiva delle Running Series 2026, ha portato in strada circa 20mila partecipanti da 125 Paesi. Il percorso, come accennato, partiva da CityLife e passava dal Castello Sforzesco, da Parco Sempione, dalla Darsena e dal Duomo. Nel programma c’era anche una dimostrazione fuori gara: HONOR Robot D1 Flash doveva correre un chilometro e mezzo su una corsia riservata.

Il robot umanoide, come abbiamo già accennato, sarebbe dovuto partire insieme ai runner allo sparo delle 8.45. Però, ufficialmente, il meteo avverso ha cambiato i piani e la corsa del cyborg è stata annullata. Frattanto uno dei sui “fratelli”, A1 Vita Boy, era atteso solo sul palco e non doveva correre.

Com’è finita? Semplice: i due umanoidi sono comparsi soltanto alla premiazione, accanto ai vincitori Titus Musau (Uganda, 1h01’31”) e Samiyah Hassan Nour (Gibuti, 1h08’04”).

Chi è Flash, e quali sono le sue caratteristiche?

Ma adesso, andiamo un po’ più nel tecnico: chi era il nostro robot umanoide fermato dalla pioggia? Si chiama, appunto, flash, ed è il corridore della Honor. Nelle cronache internazionali compare spesso con il nome di Lightning, ed è alto circa un metro e ottanta.

Ha gambe lunghe ed esili e braccia corte senza mani, in più al posto delle scarpe porta due piastre ruvide per fare presa sul terreno. Funziona con una sola batteria e un sistema di raffreddamento complesso. Un software di intelligenza artificiale legge la strada e reagisce agli ostacoli, mentre durante le uscite pubbliche un tecnico lo segue da un computer portatile.

La sua fama nasce ad aprile 2026 a Pechino, alla mezza maratona di Beijing E-Town, una gara aperta a umani e robot. Lì Flash ha coperto i 21,0975 km in navigazione autonoma in 50 minuti e 26 secondi. In quel momento il primato umano era il 57’20” fissato da Jacob Kiplimo a Lisbona.

Ad agosto Yomif Kejelcha l’ha abbassato a 56’51” a Buenos Aires (in attesa di ratifica), un tempo che resta comunque oltre sei minuti più lento del robot. Sempre ad agosto, in una prova prima dei World Humanoid Robot Games, Lightning ha corso i 100 metri in 9,32 secondi, sotto il 9,58 di Usain Bolt, toccando i 14,5 metri al secondo. Per quell’appuntamento i tecnici gli avevano allungato le gambe di dieci centimetri, fino a 1,05 metri.

Perché potrebbe essersi fermato?

Né gli organizzatori né Honor hanno spiegato nel dettaglio le ragioni della rinuncia, quindi si può ragionare solo su quello che si sa di questi robot. Il primo nodo è l’acqua: Flash ha gli ingranaggi in vista, e motori, giunti, batteria ed elettronica lavorano a stretto contatto. Senza una protezione dichiarata contro i liquidi, una corsa sotto la pioggia può trasformarsi in un guasto costoso per un prototipo.

Poi c’è l’aderenza: le piastre sotto i piedi sono pensate per l’asfalto asciutto, e sul bagnato un bipede lanciato ad alta velocità ha margini di errore molto più stretti. Una caduta di una macchina alta quasi un metro e ottanta, a pochi passi da migliaia di persone, è un rischio che nessun organizzatore vuole correre.

C’è infine la questione dei sensori: il robot legge il percorso attraverso telecamere e sensori ottici, e gocce, riflessi sull’asfalto e luce scarsa possono renderne i dati meno affidabili. I risultati che hanno reso famoso Flash sono arrivati in eventi pensati per i robot, su tracciati dedicati: la strada di una città sotto l’acqua è un esame diverso.

Robot e umani: competizione possibile?

A Pechino umani e robot condividono la stessa manifestazione, con percorsi separati e classifiche distinte, e in dodici mesi le macchine hanno fatto passi enormi. Alla prima edizione, nel 2025, il vincitore Tiangong Ultra aveva impiegato 2 ore, 40 minuti e 42 secondi, e solo sei squadre su venti erano arrivate al traguardo. Un anno dopo i robot al via erano più di 300, divisi fra navigazione autonoma e controllo a distanza, e il più veloce ha chiuso in poco più di cinquanta minuti.

Sui cronometri, quindi, il sorpasso è già avvenuto. Il confronto sportivo però zoppica: un robot può cambiare gambe da una gara all’altra, sostituire la batteria o ricevere un aggiornamento software, mentre un atleta costruisce il proprio corpo in anni di allenamento. Anche lo sprint di agosto ha mostrato qualche crepa. Nelle batterie ufficiali dei Games Lightning ha chiuso in 9,47, superato da Tiangong Ultra (9,39), e i due robot sono finiti contro la barriera oltre il traguardo.

Milano aggiunge un altro tassello: un maratoneta corre con la pioggia, il vento e la folla e adatta il passo quasi senza pensarci, mentre per un umanoide ognuna di queste variabili è un problema da risolvere in fase di progetto. Per ora la sfida fra umani e robot funziona come vetrina e banco di prova per l’industria: corse sulla stessa strada, con orologi diversi. Il prossimo traguardo per Flash sarà correre quando il meteo non collabora.