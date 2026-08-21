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Tosima W5, robot lavavetri per finestre con doppio spray, aspirazione fino a 3200Pa e 8 panni in dotazione è in offerta con sconto del 33%.

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Finestre grandi, vetrate difficili da raggiungere e poco tempo da dedicare alle pulizie: mantenere i vetri davvero brillanti può diventare un incubo, soprattutto ai piani alti. In questi giorni il Tosima W5, uno dei robot lavavetri per finestre più completi della sua fascia, è proposto con uno sconto del 33% che rende molto più accessibile automatizzare la pulizia di tutte le superfici lisce di casa.

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Il robot lavavetri Tosima W5 punta tutto su praticità e sicurezza: gli ugelli spray automatici distribuiscono il detergente sul vetro per sciogliere lo sporco, mentre l’aspirazione mantiene stabile il dispositivo sulla superficie. La struttura quadrata è pensata per arrivare meglio negli angoli rispetto a molti modelli tondi e il controllo tramite telecomando ti permette di gestire la pulizia senza impostazioni complicate, anche su grandi vetrate interne ed esterne.

Tosima W5 in offerta su Amazon: sconto del 33% sul robot lavavetri

Con la promo in corso puoi portarti a casa il Tosima W5 Robot Lavavetri Finestre a soli 114,02€, approfittando di uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. Per chi cerca un robot lavavetri efficiente per superfici lisce interne ed esterne si tratta di una cifra molto competitiva rispetto a molti concorrenti della stessa categoria, considerando anche la dotazione di telecomando e 8 panni inclusi. Se ti interessa automatizzare la pulizia dei vetri con un budget contenuto, il Tosima W5 Robot Lavavetri Finestre è disponibile a 114,02€, un prezzo che rende l’acquisto più semplice da valutare anche per chi è al primo robot dedicato alle finestre.

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Il robot lavavetri Tosima con il sistema a 4 spruzzatori e la forma quadrata

Se pulire vetri e vetrate ti fa perdere tempo e fatica, questo robot punta a toglierti il lavoro più scomodo automatizzando passaggi e movimenti sulle superfici lisce.

Sistema innovativo a 4 spruzzatori : gli ugelli distribuiscono in modo uniforme il detergente sul vetro, ammorbidendo lo sporco e aiutando a ottenere superfici più pulite e senza aloni, senza dover spruzzare manualmente.

: gli ugelli distribuiscono in modo uniforme il detergente sul vetro, ammorbidendo lo sporco e aiutando a ottenere superfici più pulite e senza aloni, senza dover spruzzare manualmente. Aspirazione 2600-3200Pa : la forza di aspirazione mantiene il robot ben aderente al vetro durante il movimento, utile per lavorare con maggiore stabilità anche su finestre più alte.

: la forza di aspirazione mantiene il robot ben aderente al vetro durante il movimento, utile per lavorare con maggiore stabilità anche su finestre più alte. Design quadrato per gli angoli : la forma non circolare è pensata per arrivare meglio fino ai bordi dei vetri, così da ridurre le zone non coperte rispetto ai modelli rotondi tradizionali.

: la forma non circolare è pensata per arrivare meglio fino ai bordi dei vetri, così da ridurre le zone non coperte rispetto ai modelli rotondi tradizionali. Sicurezza tripla con UPS e cavo : il sistema di alimentazione di emergenza mantiene il robot attaccato al vetro per alcuni minuti in caso di mancanza di corrente, mentre il cavo di sicurezza aggiunge una protezione in più sulle vetrate alte.

: il sistema di alimentazione di emergenza mantiene il robot attaccato al vetro per alcuni minuti in caso di mancanza di corrente, mentre il cavo di sicurezza aggiunge una protezione in più sulle vetrate alte. 6 modalità di pulizia intelligenti : le diverse traiettorie, comprese quelle a N e a Z, consentono di coprire tutta la superficie della finestra, adattandosi meglio a dimensioni e forme differenti.

: le diverse traiettorie, comprese quelle a N e a Z, consentono di coprire tutta la superficie della finestra, adattandosi meglio a dimensioni e forme differenti. Funzionamento semplice con telecomando: non serve alcuna app sullo smartphone, puoi avviare e cambiare modalità premendo pochi pulsanti, soluzione utile anche per chi non ama le configurazioni digitali.

Tosima W5 Robot Lavavetri Finestre 114,02 € -33% 169,99 € Risparmi 55,97 € Acquista su Amazon

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FAQ Su quali superfici può essere utilizzato il robot lavavetri Tosima W5? Il Tosima W5 è pensato per la pulizia automatica di superfici lisce come finestre e vetrate, sia interne sia esterne. Come funziona il sistema di spruzzatura del Tosima W5? Il robot usa quattro spruzzatori automatici che distribuiscono il detergente sul vetro per ammorbidire lo sporco e facilitarne la rimozione. Il robot lavavetri Tosima W5 è sicuro da usare ai piani alti? Sì, è dotato di un sistema di alimentazione di emergenza e di un cavo di sicurezza pensati per aumentare la protezione sui vetri in alto. Serve un’app per controllare il Tosima W5? No, il funzionamento è gestito tramite telecomando, senza necessità di installare o configurare applicazioni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.