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Il robot lavavetri ECOVACS WINBOT W3 OMNI con stazione multifunzione, pulizia automatica dei panni e navigazione intelligente, è scontato del 29%.

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Lavare le finestre a mano richiede tempo e può rendere più impegnativa la pulizia di bordi e angoli. ECOVACS WINBOT W3 OMNI è disponibile con uno sconto del 29% e abbina il robot lavavetri a una stazione multifunzione.

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Il sistema automatizza la pulizia delle finestre e gestisce anche il lavaggio dei panni: la stazione usa 16 ugelli per pulirli in un minuto. Il robot integra la tecnologia TruEdge per raggiungere bordi e angoli, mentre la navigazione WIN-SLAM 5.0 offre diverse modalità di pulizia e l’evitamento dinamico degli ostacoli.

ECOVACS WINBOT W3 OMNI in offerta: sconto del 29%

Su Amazon il robot lavavetri ECOVACS WINBOT W3 OMNI costa 499,00 euro, con uno sconto del 29%. La stazione multifunzione lava i panni in un minuto attraverso 16 ugelli a 20 kPa e dispone anche di una funzione di pulizia automatica. Il prezzo e la percentuale di sconto sono i dati indicati per questa offerta; non sono specificati una scadenza, un coupon o la possibilità di pagare a rate.

Per raggiungere bordi e angoli, il panno TruEdge ruota a 200 giri al minuto e si abbassa attivamente; poi si ritrae per evitare contaminazioni. La navigazione intelligente mette a disposizione modalità rapida, intensiva, mirata e a zona. Per i dettagli su consegna, reso e condizioni di pagamento è possibile consultare la pagina dell’offerta.

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Il robot lavavetri con stazione multifunzione e navigazione intelligente

Per chi vuole rendere più semplice la pulizia delle finestre, alcune funzioni del WINBOT W3 OMNI puntano a ridurre gli interventi manuali e a seguire superfici e situazioni diverse:

Stazione Vortex Wash con 16 ugelli : lava i panni in un minuto, così non è necessario occuparsi manualmente del loro lavaggio tra un utilizzo e l’altro. La stazione può inoltre eseguire la propria pulizia automatica.

: lava i panni in un minuto, così non è necessario occuparsi manualmente del loro lavaggio tra un utilizzo e l’altro. La stazione può inoltre eseguire la propria pulizia automatica. Tecnologia TruEdge : il panno ruota a 200 giri al minuto e si abbassa per pulire bordi e angoli; il ritiro automatico aiuta a evitare contaminazioni.

: il panno ruota a 200 giri al minuto e si abbassa per pulire bordi e angoli; il ritiro automatico aiuta a evitare contaminazioni. Navigazione WIN-SLAM 5.0 : l’evitamento dinamico degli ostacoli, con precisione dichiarata di 1 mm, si accompagna a modalità rapida, intensiva, mirata e a zona.

: l’evitamento dinamico degli ostacoli, con precisione dichiarata di 1 mm, si accompagna a modalità rapida, intensiva, mirata e a zona. Triplo ugello ad ampio getto : la nebulizzazione dell’acqua e il panno umido lavorano insieme per sciogliere lo sporco e coprire la finestra in un passaggio.

: la nebulizzazione dell’acqua e il panno umido lavorano insieme per sciogliere lo sporco e coprire la finestra in un passaggio. Controllo e sicurezza: si gestisce con l’app ECOVACS HOME o dallo schermo. Sono indicate otto protezioni anticaduta e un’aspirazione da 800 N; può funzionare a batteria o collegato alla rete elettrica.

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FAQ Come si controlla ECOVACS WINBOT W3 OMNI? Si può gestire tramite l'app ECOVACS HOME oppure dallo schermo. Quali modalità di pulizia offre il robot lavavetri? Sono indicate modalità rapida, intensiva, mirata e a zona. Come pulisce i panni la stazione multifunzione? La stazione usa 16 ugelli a 20 kPa e lava i panni in un minuto. Il robot può funzionare senza collegamento alla rete elettrica? È indicato il funzionamento sia a batteria sia collegato alla rete elettrica.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.