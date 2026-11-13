Ecovacs Winbot W3 OMNI, super offerta per il il robot lavavetri
Il robot lavavetri ECOVACS WINBOT W3 OMNI con stazione multifunzione, pulizia automatica dei panni e navigazione intelligente, è scontato del 29%.
Lavare le finestre a mano richiede tempo e può rendere più impegnativa la pulizia di bordi e angoli. ECOVACS WINBOT W3 OMNI è disponibile con uno sconto del 29% e abbina il robot lavavetri a una stazione multifunzione.
Il sistema automatizza la pulizia delle finestre e gestisce anche il lavaggio dei panni: la stazione usa 16 ugelli per pulirli in un minuto. Il robot integra la tecnologia TruEdge per raggiungere bordi e angoli, mentre la navigazione WIN-SLAM 5.0 offre diverse modalità di pulizia e l’evitamento dinamico degli ostacoli.
ECOVACS WINBOT W3 OMNI in offerta: sconto del 29%
Su Amazon il robot lavavetri ECOVACS WINBOT W3 OMNI costa 499,00 euro, con uno sconto del 29%. La stazione multifunzione lava i panni in un minuto attraverso 16 ugelli a 20 kPa e dispone anche di una funzione di pulizia automatica. Il prezzo e la percentuale di sconto sono i dati indicati per questa offerta; non sono specificati una scadenza, un coupon o la possibilità di pagare a rate.
Per raggiungere bordi e angoli, il panno TruEdge ruota a 200 giri al minuto e si abbassa attivamente; poi si ritrae per evitare contaminazioni. La navigazione intelligente mette a disposizione modalità rapida, intensiva, mirata e a zona. Per i dettagli su consegna, reso e condizioni di pagamento è possibile consultare la pagina dell’offerta.
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Il robot lavavetri con stazione multifunzione e navigazione intelligente
Per chi vuole rendere più semplice la pulizia delle finestre, alcune funzioni del WINBOT W3 OMNI puntano a ridurre gli interventi manuali e a seguire superfici e situazioni diverse:
- Stazione Vortex Wash con 16 ugelli: lava i panni in un minuto, così non è necessario occuparsi manualmente del loro lavaggio tra un utilizzo e l’altro. La stazione può inoltre eseguire la propria pulizia automatica.
- Tecnologia TruEdge: il panno ruota a 200 giri al minuto e si abbassa per pulire bordi e angoli; il ritiro automatico aiuta a evitare contaminazioni.
- Navigazione WIN-SLAM 5.0: l’evitamento dinamico degli ostacoli, con precisione dichiarata di 1 mm, si accompagna a modalità rapida, intensiva, mirata e a zona.
- Triplo ugello ad ampio getto: la nebulizzazione dell’acqua e il panno umido lavorano insieme per sciogliere lo sporco e coprire la finestra in un passaggio.
- Controllo e sicurezza: si gestisce con l’app ECOVACS HOME o dallo schermo. Sono indicate otto protezioni anticaduta e un’aspirazione da 800 N; può funzionare a batteria o collegato alla rete elettrica.
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FAQ
Si può gestire tramite l'app ECOVACS HOME oppure dallo schermo.
Sono indicate modalità rapida, intensiva, mirata e a zona.
La stazione usa 16 ugelli a 20 kPa e lava i panni in un minuto.
È indicato il funzionamento sia a batteria sia collegato alla rete elettrica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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