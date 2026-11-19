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Il robot lavavetri compatto ECOVACS WINBOT MINI con spruzzo a ultrasuoni e percorso automatico è in sconto del 50%.

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Pulire vetri alti, finestre piccole o angoli difficili da raggiungere può richiedere tempo e fatica. Il robot lavavetri ECOVACS WINBOT MINI è disponibile con uno sconto del 50%.

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Il design compatto è pensato per raggiungere finestre di piccole dimensioni, superfici senza telaio e vetri con maniglie. Il sistema di spruzzo a ultrasuoni nebulizza l’acqua per aiutare a rimuovere le macchie, mentre il robot pianifica il percorso e offre tre modalità di pulizia: Rapida, Completa e Spot. Il rilevamento dei bordi e un sistema di protezione a nove livelli completano le funzioni indicate.

ECOVACS WINBOT MINI: sconto del 50% e prezzo di 149 euro

Per chi vuole automatizzare la pulizia dei vetri, il WINBOT MINI è proposto a 149 euro, con uno sconto del 50%. Il prezzo promozionale può renderlo interessante per chi cerca un robot lavavetri compatto, con funzioni per la pianificazione del percorso e la pulizia dei bordi. Puoi portarti a casa ECOVACS WINBOT MINI a 149 euro. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, opzioni di pagamento a rate, coupon, benefici Prime o tempi di reso.

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Il robot lavavetri ECOVACS con spruzzo a ultrasuoni e pulizia dei bordi

Se raggiungere ogni angolo del vetro è la parte più impegnativa delle pulizie, alcune funzioni del robot puntano proprio a ridurre il lavoro manuale:

Design sottile e compatto : può lavorare su finestre piccole, anche con lati inferiori ai 30 cm, e su vetri con maniglie, così da arrivare in spazi dove un dispositivo più ingombrante potrebbe avere difficoltà.

: può lavorare su finestre piccole, anche con lati inferiori ai 30 cm, e su vetri con maniglie, così da arrivare in spazi dove un dispositivo più ingombrante potrebbe avere difficoltà. Spruzzo d’acqua a ultrasuoni : nebulizza l’acqua in una nebbia sottile per rimuovere le macchie con un uso contenuto di acqua e favorire una pulizia uniforme senza striature.

: nebulizza l’acqua in una nebbia sottile per rimuovere le macchie con un uso contenuto di acqua e favorire una pulizia uniforme senza striature. Pianificazione WIN-SLAM 3.0 e tre modalità : rileva telaio e dimensioni della finestra per organizzare il percorso. Le opzioni Rapida, Completa e Spot permettono di scegliere il tipo di intervento.

: rileva telaio e dimensioni della finestra per organizzare il percorso. Le opzioni Rapida, Completa e Spot permettono di scegliere il tipo di intervento. Rilevamento dei bordi e protezione a nove livelli: i sensori aiutano a gestire ostacoli e bordi; il sistema combina misure hardware e software per la sicurezza durante la pulizia.

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FAQ Il WINBOT MINI può pulire finestre di piccole dimensioni? Sì. Il design compatto consente di lavorare anche su finestre con lati inferiori ai 30 cm. Quali modalità di pulizia offre il robot lavavetri? Sono disponibili le modalità Pulizia Rapida, Pulizia Completa e Pulizia Spot. Come gestisce la pulizia dei vetri con maniglie? È progettato per lavorare su finestre con maniglie quando la distanza tra maniglia e vetro è di circa 50-80 mm. Il WINBOT MINI usa molta acqua durante la pulizia? Il sistema a ultrasuoni nebulizza l’acqua in una nebbia sottile e, secondo le informazioni del prodotto, ne utilizza una quantità minima.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.