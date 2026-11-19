Robot lavavetri ECOVACS WINBOT MINI oggi con il 50% di sconto: prezzo mini
Il robot lavavetri compatto ECOVACS WINBOT MINI con spruzzo a ultrasuoni e percorso automatico è in sconto del 50%.
Pulire vetri alti, finestre piccole o angoli difficili da raggiungere può richiedere tempo e fatica. Il robot lavavetri ECOVACS WINBOT MINI è disponibile con uno sconto del 50%.
Il design compatto è pensato per raggiungere finestre di piccole dimensioni, superfici senza telaio e vetri con maniglie. Il sistema di spruzzo a ultrasuoni nebulizza l’acqua per aiutare a rimuovere le macchie, mentre il robot pianifica il percorso e offre tre modalità di pulizia: Rapida, Completa e Spot. Il rilevamento dei bordi e un sistema di protezione a nove livelli completano le funzioni indicate.
ECOVACS WINBOT MINI: sconto del 50% e prezzo di 149 euro
Per chi vuole automatizzare la pulizia dei vetri, il WINBOT MINI è proposto a 149 euro, con uno sconto del 50%. Il prezzo promozionale può renderlo interessante per chi cerca un robot lavavetri compatto, con funzioni per la pianificazione del percorso e la pulizia dei bordi. Puoi portarti a casa ECOVACS WINBOT MINI a 149 euro. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, opzioni di pagamento a rate, coupon, benefici Prime o tempi di reso.
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Il robot lavavetri ECOVACS con spruzzo a ultrasuoni e pulizia dei bordi
Se raggiungere ogni angolo del vetro è la parte più impegnativa delle pulizie, alcune funzioni del robot puntano proprio a ridurre il lavoro manuale:
- Design sottile e compatto: può lavorare su finestre piccole, anche con lati inferiori ai 30 cm, e su vetri con maniglie, così da arrivare in spazi dove un dispositivo più ingombrante potrebbe avere difficoltà.
- Spruzzo d’acqua a ultrasuoni: nebulizza l’acqua in una nebbia sottile per rimuovere le macchie con un uso contenuto di acqua e favorire una pulizia uniforme senza striature.
- Pianificazione WIN-SLAM 3.0 e tre modalità: rileva telaio e dimensioni della finestra per organizzare il percorso. Le opzioni Rapida, Completa e Spot permettono di scegliere il tipo di intervento.
- Rilevamento dei bordi e protezione a nove livelli: i sensori aiutano a gestire ostacoli e bordi; il sistema combina misure hardware e software per la sicurezza durante la pulizia.
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FAQ
Sì. Il design compatto consente di lavorare anche su finestre con lati inferiori ai 30 cm.
Sono disponibili le modalità Pulizia Rapida, Pulizia Completa e Pulizia Spot.
È progettato per lavorare su finestre con maniglie quando la distanza tra maniglia e vetro è di circa 50-80 mm.
Il sistema a ultrasuoni nebulizza l’acqua in una nebbia sottile e, secondo le informazioni del prodotto, ne utilizza una quantità minima.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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