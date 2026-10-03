ECOVACS WINBOT Mini 2, crolla il prezzo del robot lavavetri: sconto imperdibile
Il robot lavavetri ECOVACS WINBOT Mini 2 è in offerta con uno sconto del 40% e fai un ottimo affare. Dimensioni compatte e facilissimo da utilizzare.
Tenersi al passo con la pulizia dei vetri, soprattutto se hai molte finestre o porte a vetri, può diventare un impegno continuo che ruba tempo ad altro. In questo momento l’ECOVACS WINBOT Mini 2 è disponibile con uno sconto del 40%, una soluzione pensata per chi vuole delegare la pulizia dei vetri a un robot dedicato.
L’ECOVACS WINBOT Mini 2 è un robot lavavetri ultra-compatto e leggero, progettato per arrivare facilmente anche su finestre strette e angoli difficili. Può lavorare su vetri senza telaio e porte vetrate, si ripone senza ingombro e combina uno spruzzo a ultrasuoni con un panno a forte pressione per ottenere superfici pulite e senza aloni. La navigazione smart gestisce i percorsi e la copertura dell’area da pulire in autonomia, puntando a ridurre al minimo il tuo intervento manuale.
ECOVACS WINBOT Mini 2 in offerta su Amazon: sconto del 40%
Con l’attuale promozione puoi portarti a casa l’ECOVACS WINBOT Mini 2 a soli 180,50€ grazie a uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra allineata alla fascia dei robot lavavetri specializzati, ma con il vantaggio di un design particolarmente compatto che semplifica l’uso su finestre piccole e porte a vetri.
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Il robot lavavetri con il design ultra-compatto e la pulizia dei bordi di precisione
Se vuoi liberarti dalla fatica della pulizia periodica dei vetri, un robot dedicato può diventare un alleato quotidiano per mantenere finestre e porte a vetri pulite senza sforzo.
- Design ultra-compatto e leggero: con soli 215 mm di larghezza e 55 mm di spessore, il robot raggiunge facilmente finestre strette e angoli angusti, risultando pratico da usare anche in ambienti con poco spazio.
- Pulizia di precisione dei bordi: le spazzole sui quattro angoli permettono di arrivare fino a circa 1 mm dalla cornice, migliorando la copertura dei bordi e riducendo il rischio di residui di polvere o aloni negli angoli.
- Spruzzo a ultrasuoni e panno ad alta pressione: la nebulizzazione fine aiuta ad ammorbidire lo sporco, mentre il panno con pressione di 14N lavora per ottenere una finitura uniforme e vetri più brillanti con meno passaggi.
- Navigazione Smart WIN-SLAM 4.0: l’algoritmo interno pianifica i percorsi e rileva i telai per coprire in modo ordinato la superficie della finestra, riducendo sovrapposizioni e zone trascurate.
- Sistema di protezione a 10 livelli: la presenza di più livelli di sicurezza, dall’hardware al software, è pensata per aumentare l’affidabilità durante l’uso su superfici verticali e offrire maggiore tranquillità mentre il robot è in funzione.
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FAQ
Sì, grazie al design ultra-compatto riesce a lavorare anche su finestre strette e angoli angusti.
Sì, le spazzole sui quattro angoli migliorano la copertura dei bordi arrivando molto vicino alla cornice.
Utilizza uno spruzzo a ultrasuoni con nebbia fine e un panno ad alta pressione per sciogliere e rimuovere le macchie.
Sì, integra un sistema di protezione a 10 livelli progettato per aumentare la sicurezza durante l’uso sui vetri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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