Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il robot lavavetri ECOVACS WINBOT Mini 2 è in offerta con uno sconto del 40% e fai un ottimo affare. Dimensioni compatte e facilissimo da utilizzare.

Amazon

Tenersi al passo con la pulizia dei vetri, soprattutto se hai molte finestre o porte a vetri, può diventare un impegno continuo che ruba tempo ad altro. In questo momento l’ECOVACS WINBOT Mini 2 è disponibile con uno sconto del 40%, una soluzione pensata per chi vuole delegare la pulizia dei vetri a un robot dedicato.

ECOVACS WINBOT Mini 2 180,50 € -40% 299,00 € Risparmi 118,50 € Acquista su Amazon

L’ECOVACS WINBOT Mini 2 è un robot lavavetri ultra-compatto e leggero, progettato per arrivare facilmente anche su finestre strette e angoli difficili. Può lavorare su vetri senza telaio e porte vetrate, si ripone senza ingombro e combina uno spruzzo a ultrasuoni con un panno a forte pressione per ottenere superfici pulite e senza aloni. La navigazione smart gestisce i percorsi e la copertura dell’area da pulire in autonomia, puntando a ridurre al minimo il tuo intervento manuale.

ECOVACS WINBOT Mini 2 in offerta su Amazon: sconto del 40%

Con l’attuale promozione puoi portarti a casa l’ECOVACS WINBOT Mini 2 a soli 180,50€ grazie a uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra allineata alla fascia dei robot lavavetri specializzati, ma con il vantaggio di un design particolarmente compatto che semplifica l’uso su finestre piccole e porte a vetri.

Amazon

Approfitta ora dell’offerta su ECOVACS WINBOT Mini 2

Il robot lavavetri con il design ultra-compatto e la pulizia dei bordi di precisione

Se vuoi liberarti dalla fatica della pulizia periodica dei vetri, un robot dedicato può diventare un alleato quotidiano per mantenere finestre e porte a vetri pulite senza sforzo.

Design ultra-compatto e leggero : con soli 215 mm di larghezza e 55 mm di spessore, il robot raggiunge facilmente finestre strette e angoli angusti, risultando pratico da usare anche in ambienti con poco spazio.

: con soli 215 mm di larghezza e 55 mm di spessore, il robot raggiunge facilmente finestre strette e angoli angusti, risultando pratico da usare anche in ambienti con poco spazio. Pulizia di precisione dei bordi : le spazzole sui quattro angoli permettono di arrivare fino a circa 1 mm dalla cornice, migliorando la copertura dei bordi e riducendo il rischio di residui di polvere o aloni negli angoli.

: le spazzole sui quattro angoli permettono di arrivare fino a circa 1 mm dalla cornice, migliorando la copertura dei bordi e riducendo il rischio di residui di polvere o aloni negli angoli. Spruzzo a ultrasuoni e panno ad alta pressione : la nebulizzazione fine aiuta ad ammorbidire lo sporco, mentre il panno con pressione di 14N lavora per ottenere una finitura uniforme e vetri più brillanti con meno passaggi.

: la nebulizzazione fine aiuta ad ammorbidire lo sporco, mentre il panno con pressione di 14N lavora per ottenere una finitura uniforme e vetri più brillanti con meno passaggi. Navigazione Smart WIN-SLAM 4.0 : l’algoritmo interno pianifica i percorsi e rileva i telai per coprire in modo ordinato la superficie della finestra, riducendo sovrapposizioni e zone trascurate.

: l’algoritmo interno pianifica i percorsi e rileva i telai per coprire in modo ordinato la superficie della finestra, riducendo sovrapposizioni e zone trascurate. Sistema di protezione a 10 livelli: la presenza di più livelli di sicurezza, dall’hardware al software, è pensata per aumentare l’affidabilità durante l’uso su superfici verticali e offrire maggiore tranquillità mentre il robot è in funzione.

ECOVACS WINBOT Mini 2 180,50 € -40% 299,00 € Risparmi 118,50 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta subito dell’offerta lampo su ECOVACS WINBOT Mini 2 finché sono disponibili pezzi in sconto.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant M3 Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatur... 332,48 € -70% 1.099,99 € Risparmi 767,51 € Acquista su Amazon Lefant M330 Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Anti-Grov... 433,43 € Acquista su Amazon Lefant M3L Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, ... Prodotto non disponibile Prodotti simili Lefant M330 Plus Robot Aspirapolvere con Mappatura Anti-Grov... 139,99 € -65% 399,99 € Risparmi 260,00 € Acquista su Amazon

FAQ Il robot lavavetri ECOVACS WINBOT Mini 2 è adatto anche a finestre strette? Sì, grazie al design ultra-compatto riesce a lavorare anche su finestre strette e angoli angusti. L’ECOVACS WINBOT Mini 2 pulisce bene i bordi delle finestre? Sì, le spazzole sui quattro angoli migliorano la copertura dei bordi arrivando molto vicino alla cornice. Come fa l’ECOVACS WINBOT Mini 2 a rimuovere lo sporco più ostinato? Utilizza uno spruzzo a ultrasuoni con nebbia fine e un panno ad alta pressione per sciogliere e rimuovere le macchie. L’ECOVACS WINBOT Mini 2 ha sistemi di sicurezza durante la pulizia dei vetri? Sì, integra un sistema di protezione a 10 livelli progettato per aumentare la sicurezza durante l’uso sui vetri.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.