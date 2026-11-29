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Prezzo shock per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Pro Omni: da oggi lo trovi con il 69% di sconto. Lava e aspira il pavimento e lo puoi controllare da remoto.

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Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando polvere, briciole e peli si accumulano tra una stanza e l’altra. Il Lefant M210 Pro Omni è proposto con uno sconto del 69%, per automatizzare aspirazione e lavaggio della casa.

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Il robot combina aspirazione e lavaggio con un rullo alimentato da acqua pulita, mentre l’acqua utilizzata viene raccolta separatamente. La navigazione laser dToF crea mappe degli ambienti e permette di gestire fino a tre mappe, impostando zone vietate e pulizie personalizzate tramite App. La base lava automaticamente il rullo e separa l’acqua pulita da quella sporca: una configurazione pensata per ridurre alcuni interventi manuali nella routine di pulizia.

Lefant M210 Pro Omni: sconto del 69% e prezzo di 219,99 euro

Se vuoi delegare la pulizia quotidiana, il Lefant M210 Pro Omni è disponibile a 219,99 euro, con uno sconto del 69% indicato nella pagina dell’offerta. Il sistema unisce aspirazione e lavaggio e utilizza un rullo che viene bagnato con acqua pulita; quella raccolta durante la pulizia viene tenuta separata, così da limitare la ridistribuzione dei residui. Puoi acquistare il Lefant M210 Pro Omni a 219,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’idoneità Prime o i tempi di reso; non è specificato nemmeno un coupon aggiuntivo.

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Il robot lavapavimenti con rullo e aspirazione fino a 20.000 Pa

Per chi desidera mantenere in ordine più stanze senza occuparsi manualmente di ogni passaggio, questo robot integra funzioni di aspirazione e lavaggio e offre strumenti per organizzare la pulizia in casa. Ecco gli aspetti più utili nella gestione quotidiana:

Aspirazione fino a 20.000 Pa e sistema anti-groviglio : raccoglie polvere, briciole, capelli e peli di animali. L’assenza della spazzola centrale limita l’accumulo di capelli nel sistema, mentre le doppie spazzole laterali aiutano a raccogliere lo sporco da bordi e angoli.

: raccoglie polvere, briciole, capelli e peli di animali. L’assenza della spazzola centrale limita l’accumulo di capelli nel sistema, mentre le doppie spazzole laterali aiutano a raccogliere lo sporco da bordi e angoli. Lavaggio con rullo e gestione separata dell’acqua : il rullo viene bagnato con acqua pulita e quella utilizzata viene raccolta a parte. Questa soluzione è pensata per occuparsi di impronte, macchie e sporco umido limitando la ridistribuzione dei residui.

: il rullo viene bagnato con acqua pulita e quella utilizzata viene raccolta a parte. Questa soluzione è pensata per occuparsi di impronte, macchie e sporco umido limitando la ridistribuzione dei residui. Navigazione laser dToF e memoria per tre mappe : il robot crea mappe e organizza il percorso tra le stanze. Dall’App puoi configurare zone vietate e pulizie personalizzate; la gestione di più mappe è utile nelle abitazioni su più piani.

: il robot crea mappe e organizza il percorso tra le stanze. Dall’App puoi configurare zone vietate e pulizie personalizzate; la gestione di più mappe è utile nelle abitazioni su più piani. Base multifunzione e controllo tramite App: la base lava il rullo e mantiene separata l’acqua pulita da quella sporca, con serbatoi da 2,4 e 1,5 litri. Il contenitore della polvere da 800 ml riduce gli svuotamenti frequenti; il Wi-Fi 2,4/5 GHz consente di programmare e controllare la pulizia.

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FAQ Il Lefant M210 Pro Omni può pulire più piani della casa? Memorizza fino a tre mappe, una funzione pensata per gestire abitazioni su più piani. Si può programmare la pulizia tramite App? Sì. Il robot si controlla e si programma tramite App usando il Wi-Fi a 2,4 o 5 GHz. Come funziona il lavaggio con rullo? Il rullo viene bagnato con acqua pulita e l’acqua utilizzata viene raccolta separatamente. È adatto a chi ha animali domestici? La potenza di aspirazione arriva a 20.000 Pa e il sistema senza spazzola centrale limita l’accumulo di peli e capelli.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.