Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

La robotica non si limiterà più al solo settore industriale, ma è destinata a conquistare ambiti finora inimmaginabili, addirittura il mondo del beauty, tra saloni di bellezza e da barbiere. Una prova di ciò arriva dalla Cina, dove sembrerebbe stiano iniziando a diffondersi robot dotati di intelligenza artificiale che, date le loro capacità, potrebbero in futuro sostituire il classico barbiere di quartiere.

Ma ne vale la pena? Ti affideresti mai a un braccio meccanico guidato dall’IA per un taglio di capelli?

Dalla Cina arriva il robot IA che taglia i capelli con alta precisione

La notizia arriva dall’emittente internazionale CGTN (China Global Television Network), che ha pubblicato un video intitolato “Robot barber doesn’t miss”, in cui si vede un braccio bionico che, dopo aver eseguito una scansione 3D, taglia i capelli a un cliente con precisione millimetrica.

Più precisamente, secondo quanto trapelato finora, il sistema si basa su bracci robotici equipaggiati con sensori laser che mappano la conformazione del cranio e la direzione di crescita del capello, garantendo un risultato impeccabile.

Il funzionamento è piuttosto lineare: il cliente entra in una cabina smart dove l’intelligenza artificiale effettua una scansione tridimensionale della testa: i sensori laser tracciano la forma del cranio e analizzano la tipologia del capello e la struttura del viso. Infine il sistema procede all’esecuzione del taglio e della piega tramite bracci robotici con rasoi integrati.

Sempre più automazione nel settore hair care

Va detto che non si tratta del primo esperimento robotico inerente al settore hair care. Il Corriere della Sera ha infatti sottolineato come in Cina risulti già attiva la catena Faxiaoka AI Hair Care, specializzata nel lavaggio automatizzato dei capelli.

Più che di veri e propri robot antropomorfi, in questo caso parliamo di lettini accessoriati con una sorta di casco tecnologico, che eroga getti d’acqua ad alta pressione da varie angolazioni ed effettua massaggi al cuoio capelluto.

La fase di asciugatura avviene sempre all’interno del modulo, situato all’estremità del lettino, che emette anche luce rossa a bassa intensità per stimolare la cute e favorire la salute della chioma.

Insomma, barbieri e parrucchieri potrebbero rischiare grosso nei prossimi anni, visto l’avanzare di questa tecnologia. O forse no?

C’è da fidarsi di questa tecnologia? Tutti i limiti del robot barbiere

Difficilmente i robot IA potranno sostituire oggi barbieri e parrucchieri. Un sistema del genere potrebbe trionfare forse in Cina, un Paese che da sempre punta tutto su rapidità, costi contenuti e uno standard di risultato costante.

In Italia, invece, con molta probabilità troverebbe diverse resistenze; al massimo potrebbe incuriosire le generazioni più giovani (e più orientate alla tecnologia).

Anche perché, seppur avveniristica, questa innovazione presenta tuttora diversi limiti. Intanto è sviluppata (per il momento) solo per il pubblico maschile, e la lavorazione avviene rigorosamente a secco, poiché l’acqua appesantirebbe i capelli e ne modificherebbe la forma, alterando i calcoli di precisione dell’algoritmo.

Inoltre, non sono previsti i lavaggi prima e dopo la seduta; al massimo, ai fini di igiene, è disponibile un sistema ad aria che aspira i capelli tagliati dalla testa e dalle lame durante il processo.

Infine, manca l’elemento umano, un tecnico in carne ed ossa che supervisioni il macchinario e intervenga in caso di guasti. Altrimenti, se la macchina si ferma con le lame attorcigliate tra i tuoi capelli, come te ne liberi?