Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Figure AI ha messo un robot umanoide contro un lavoratore reale in una sfida di 10 ore. Il risultato finale mostra quanto la distanza si sia ridotta.

iStock

Una sfida pubblica tra il robot umanoide F.03 di Figure AI e un operatore umano ha visto prevalere l'umano per una manciata di pacchi.

Il test di dieci ore ha mostrato differenze temporali minime per operazione, evidenziando la vicinanza delle prestazioni robotiche a quelle umane.

Pur non vincendo nella singola giornata, il robot dimostra resistenza operativa superiore e potenziale per turni più lunghi in logistica.

Per anni, il racconto sull’automazione industriale è stato accompagnato dalla stessa idea: i robot avrebbero superato rapidamente gli esseri umani nei lavori ripetitivi. La prova organizzata da Figure AI restituisce invece uno scenario più complesso. Dopo dieci ore consecutive di lavoro in magazzino, il robot umanoide F.03 non è riuscito a battere un dipendente umano in una gara di smistamento pacchi. Il distacco finale è stato minimo, ma sufficiente a lasciare un dato concreto: almeno oggi, nelle attività fisiche reali, l’uomo conserva ancora un vantaggio.

La sfida è stata trasmessa in diretta streaming e ha attirato molta attenzione online, anche perché rappresenta uno dei test pubblici più chiari sul livello raggiunto dalla robotica umanoide applicata alla logistica.

Come funzionava la sfida tra il robot Figure F.03 e l’essere umano

Il test prevedeva un compito semplice da descrivere, ma difficile da sostenere per ore senza rallentamenti. Il robot e il concorrente umano dovevano individuare il pacco, riconoscere il codice a barre, afferrarlo e posizionarlo correttamente su un nastro trasportatore con il barcode rivolto verso il basso.

Da una parte c’era il robot F.03 di Figure AI, dall’altra Aime, intern dell’azienda. Entrambi hanno lavorato per dieci ore consecutive mantenendo la stessa routine operativa.

Alla fine della prova, il lavoratore umano ha elaborato 12.924 pacchi contro i 12.732 completati dal robot. Anche la differenza media per singola operazione è stata minima: 2,79 secondi per pacco contro 2,83.

Il dato più interessante è proprio questo. Non si tratta più di una macchina lontana dalle prestazioni umane, ma di un sistema ormai abbastanza vicino da rendere il confronto credibile anche in un contesto operativo reale.

Il robot non si stanca, l’essere umano sì

Durante la competizione, Aime ha effettuato la pausa pranzo e i momenti di riposo previsti dalle normative sul lavoro. Il robot, invece, ha continuato a operare senza interruzioni.

Secondo quanto dichiarato dal CEO Brett Adcock, il dipendente avrebbe concluso la giornata con un forte affaticamento fisico e problemi all’avambraccio dopo ore di movimenti ripetuti.

È un elemento che cambia il significato del risultato finale. In una singola giornata, il vantaggio umano è rimasto intatto, ma la resistenza sul lungo periodo continua a essere uno dei principali punti di forza delle macchine. Figure AI sostiene infatti che i propri sistemi siano in grado di lavorare per turni molto più lunghi senza cali fisici evidenti.

Nei test pubblicati dalla società, i robot avrebbero continuato a smistare pacchi anche oltre la durata della sfida pubblica.

Perché i magazzini sono il terreno ideale per i robot umanoidi?

La logistica resta uno dei principali obiettivi della robotica umanoide proprio per la natura ripetitiva delle attività di magazzino. Figure AI punta a dimostrare che i suoi robot possano lavorare accanto agli esseri umani, ma secondo alcuni esperti la tecnologia non sarebbe ancora pronta per un’adozione industriale davvero ampia e stabile.

La vera contraddizione dell’intelligenza artificiale

La sfida organizzata da Figure AI mette in evidenza un paradosso sempre più evidente. Mentre molte aziende sostengono che l’intelligenza artificiale automatizzerà rapidamente i lavori d’ufficio, i robot umanoidi non riescono ancora a superare gli esseri umani nelle attività fisiche reali.

Nonostante i progressi della robotica, il vantaggio umano nei contesti operativi concreti resta tangibile. Allo stesso tempo, però, il risultato ottenuto da F.03 rimane significativo proprio per la distanza ormai ridotta rispetto alle prestazioni di un lavoratore umano.