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Un robot danzante si muove tra i tavoli: il suo compito è quello di riprodurre una coreografia pensata per intrattenere i clienti, seguendo movimenti programmati e distanze calcolate. La scena in California è quella di una cena che strizza l’occhio alla fantascienza, ormai sempre più comune, quasi banale, con lo spettacolo tecnologico che accompagna il servizio senza interromperlo.

Stavolta però qualcosa è cambiato. Il robot si è avvicinato più del previsto, lo spazio è diventato insufficiente e, in un lampo, i suoi movimenti non hanno più trovato più i margini necessari: in pochi istanti la sequenza è uscita dallo schema e la scena ha preso una direzione decisamente diversa da quella immaginata.

Cos’è successo?

Ma nello specifico, cosa è davvero avvenuto? L’episodio si è svolto in un ristorante hot pot della catena Haidilao a Cupertino, in California, dove viene utilizzato un robot danzante per intrattenere i clienti durante il servizio. Si tratta di una presenza ormai integrata nell’esperienza del locale: il robot si muove tra i tavoli seguendo coreografie preimpostate, progettate per adattarsi a spazi definiti e per non interferire con clienti e personale.

Durante una di queste performance, però, come accennavamo, qualcosa è evidentemente andato storto. Nei video diffusi online si vede il robot avvicinarsi troppo a un tavolo, entrando in un’area che non rientra nelle condizioni operative previste. A quel punto i movimenti, invece di restare contenuti, finiscono per urtare piatti, ciotole e bacchette, che vengono spinti e fatti cadere.

Dall’esterno la scena appare confusa: il robot continua a muoversi mentre intorno gli oggetti volano o si rovesciano, e il personale interviene rapidamente per fermarlo, anche attraverso un dispositivo mobile.

Le prime voci (e speculazioni)

Com’era prevedibile, i primi video hanno iniziato a circolare sui social poche ore dopo l’episodio, accompagnati da interpretazioni tra il complottista e l’estremo. In molti hanno parlato di un robot impazzito, ipotizzando un malfunzionamento improvviso o addirittura una "presa di coscienza", anche perché nelle immagini la macchina continua a muoversi mentre il personale prova a intervenire.

Alcune letture si sono addirittura spinte oltre, collegando la scena a possibili limiti dei sistemi di automazione in ambienti aperti al pubblico: l’idea che un robot possa reagire in modo imprevedibile, soprattutto in uno spazio affollato, ha alimentato dubbi e commenti sulla sicurezza di queste tecnologie quando vengono inserite in contesti reali e dinamici. Le ricostruzioni più caute, però, hanno iniziato fin da subito a ridimensionare l’ipotesi del guasto, concentrandosi invece sul contesto operativo.

La dinamica reale dell’accaduto

Per capire cosa è successo davvero, bisogna invece partire da come si muove un robot danzante di questo tipo. Non si tratta di sistemi che "decidono" in autonomia cosa fare nello spazio, ma di macchine che eseguono sequenze di movimento già definite, costruite su traiettorie precise e su distanze calcolate in anticipo. La coreografia viene programmata tenendo conto di un ambiente standardizzato, dove la posizione di tavoli e ostacoli è nota e stabile.

Il movimento è il risultato di una combinazione di impulsi, sensori e controllo software. I giunti motorizzati seguono coordinate prestabilite, mentre eventuali sensori di prossimità o visione servono più a evitare collisioni grossolane che a ricalcolare in tempo reale una coreografia complessa. In molti casi, questi sistemi non hanno una capacità avanzata di adattamento dinamico: se la traiettoria cambia improvvisamente o lo spazio si riduce oltre una certa soglia, il robot continua a eseguire il pattern previsto.

Ecco dunque spiegato ciò che è successo: il robot danzante è entrato in una zona più stretta del previsto e la sequenza programmata non si è interrotta automaticamente, perché non è progettata per modificarsi in modo fluido rispetto a ogni variazione dell’ambiente. Il movimento è rimasto "coerente" per la macchina, ma non più compatibile con lo spazio reale, finendo per urtare oggetti e superfici vicine.

Quello che dall’esterno appare come un comportamento fuori controllo è, in realtà, una mancata corrispondenza tra modello e contesto. Nessuna follia, solo un piccolo errore di misure, come peraltro ha dichiarato la stessa gestione del ristorante Haidilao in una nota ufficiale.