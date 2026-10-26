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110 robot umanoidi ballano all'unisono: nuovo Guinness World Record cinese

Salti, capriole e movimenti sincronizzati: 110 robot umanoidi hanno stabilito un nuovo record in Cina, con tecnologie già in uso nei servizi pubblici

5 min di lettura

Foto di Caterina Damiano

Caterina Damiano

Giornalista

Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Robot danzante iStock
  • A Jinan, 110 umanoidi AgiBot hanno danzato per quasi sei minuti, conquistando un record Guinness con robot di serie non modificati per l’occasione.
  • La piattaforma LinkBots coordina i movimenti via 5G e Wi-Fi, mentre la tecnologia UWB permette ai robot di localizzarsi e adattare le formazioni.
  • Dopo lo spettacolo, alcuni A3 lavorano nella metropolitana di Jinan, mentre la produzione cinese di umanoidi cresce rapidamente tra applicazioni promettenti e limiti ancora da superare.

Centodieci ballerini, quasi sei minuti di salti e capriole e una giudice del Guinness World Records a contarli uno per uno: fin qui non ci sarebbe niente di strano, anzi, sembrerebbe quasi un’impresa da "poco". Invece è degna di nota, perché a danzare in quel di Jinan, in Cina, sono stati dei robot umanoidi.

Degli automi che non solo si sono portati a casa il record, ma che hanno stupito tutti perché lo spettacolo aveva anche un retroscena: il sistema che teneva in riga la coreografia è lo stesso con cui questi robot compiono azioni basiche e comuni, dal camminare allo spostarsi per andare a occupare le proprie mansioni.

Un record… ballato da robot di serie

Facciamo un passo indietro: il 24 ottobre 2026, al Jinan Yellow River International Convention and Exhibition Center, 110 umanoidi Expedition A3 di AgiBot hanno ballato insieme per 5 minuti e 43 secondi, tra cambi di formazione, salti e capriole.

La giudice Hou Ying ha verificato il conteggio e consegnato all’azienda di Shanghai il titolo per il maggior numero di robot umanoidi che danzano simultaneamente. Una delle note più curiose sta nella provenienza dei ballerini: nessun esemplare scelto o ritoccato per l’occasione.

Secondo Wang Chuang, senior vice president di AgiBot, tutti i robot erano tutti presi dalla normale linea di produzione, con le stesse tarature e la stessa libreria di movimenti delle unità vendute ai clienti. In pratica, una flotta qualunque messa a ballare.

Esistono altri spettacoli di danza e altri record con molti più robot, come i 1.069 Dobi che nel 2017 a Guangzhou danzarono in piazza. Quelli però erano alti poco più di 40 centimetri, una via di mezzo tra un giocattolo e un soprammobile, e il Guinness li classifica in una categoria diversa. AgiBot, del resto, colleziona primati: nel 2025 il suo A2 aveva camminato per 106 chilometri da Suzhou a Shanghai.

Il direttore d’orchestra invisibile

Far ballare un umanoide è già complicato, perché deve restare in equilibrio mentre si muove. Con 110 macchine nello stesso spazio si aggiunge un altro problema: ognuna deve sapere in ogni istante dove si trova lei e dove si trovano le altre, altrimenti la formazione si trasforma in un ingorgo.

Il compito di direttore d’orchestra spetta a LinkBots, la piattaforma con cui AgiBot gestisce i robot in gruppo. Comunica con le macchine via 5G e Wi-Fi e le fa andare a tempo su un orologio comune, con scarti di millisecondi. Se un ballerino si pianta a metà numero, i vicini si riposizionano per coprire il buco e il pubblico quasi non se ne accorge.

Per orientarsi i robot usano il posizionamento a banda ultralarga (UWB), la tecnologia che alcuni tracker sfruttano per far ritrovare chiavi e borse: brevi segnali radio rimbalzano tra le antenne e indicano la posizione con un margine di pochi centimetri. AgiBot racconta che il sistema ha tenuto anche sotto il sole e con gli spettatori in movimento. E per montare lo spettacolo è bastata una persona, perché i robot sono usciti da soli dalle casse di trasporto e hanno raggiunto i propri posti.

Finito lo show, si va in metropolitana

Archiviato il record, gli A3 cambiano mestiere. AgiBot li destina a spettacoli culturali e turistici, servizi pubblici, ricerca e scuole, e a Jinan alcuni esemplari hanno già un impiego fisso nella metropolitana.

Precisamente, alle stazioni Olympic Sports Center e Zhuanshan West Road danno indicazioni ai passeggeri, aiutano a gestire la folla e fanno la ronda. Sempre in città l’azienda prepara una linea produttiva automatizzata da 8.000 robot l’anno, con l’idea di arrivare a quattro.

Wang Peng, ricercatore dell’Accademia di scienze sociali di Pechino, legge così il senso dell’esibizione: robot capaci di lavorare in squadra e di condividere quello che imparano sul campo costano meno da gestire, uno per uno.

La Cina sforna umanoidi a ritmo record

Il ballo arriva mentre il mercato corre: secondo IDC, nel primo semestre 2026 nel mondo sono stati consegnati quasi 25.000 robot umanoidi, oltre cinque volte quelli dello stesso periodo dell’anno prima, e più del 95% era cinese. AgiBot da sola ne ha consegnati oltre 8.600, circa un terzo del totale.

Il ministero dell’Industria di Pechino conta più di 400 modelli diversi e prevede oltre 100.000 umanoidi prodotti entro fine anno. Resta da vedere quanto questi robot se la cavino fuori dal palco.

Molti progetti sono ancora sperimentali, e luce che cambia, pavimenti scivolosi o un ostacolo imprevisto bastano a metterli in difficoltà. Una coreografia si prova e riprova; una strada all’ora di punta cambia faccia ogni minuto.

FAQ

Che record hanno stabilito i robot umanoidi di AgiBot?

A Jinan, in Cina, 110 robot Expedition A3 hanno danzato insieme per 5 minuti e 43 secondi, stabilendo il record Guinness per il maggior numero di umanoidi in ballo simultaneamente.

I robot erano stati modificati apposta per lo spettacolo?

No, provenivano dalla normale linea di produzione e usavano le stesse tarature e la libreria di movimenti delle unità vendute ai clienti.

Come sono riusciti a coordinare 110 robot durante la coreografia?

La piattaforma LinkBots li ha sincronizzati tramite 5G e Wi-Fi, mentre il posizionamento UWB ne individuava la posizione con precisione di pochi centimetri.

Che cosa succedeva se un robot si fermava durante il ballo?

I robot vicini si riposizionavano per colmare lo spazio vuoto, così la coreografia poteva proseguire senza che il pubblico quasi se ne accorgesse.

Dove vengono impiegati gli umanoidi dopo lo spettacolo?

A Jinan alcuni lavorano nella metropolitana, dove danno indicazioni ai passeggeri, aiutano a gestire la folla e svolgono attività di ronda. AgiBot li destina anche a servizi pubblici, ricerca, scuole e turismo.

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