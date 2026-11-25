Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il robot per la cucina Ufesa TotalChef RK15 dotato anche di friggitrice ad aria, display touch e 30 funzioni è in offerta con il 47% di sconto.

Amazon

Preparare piatti diversi può richiedere più elettrodomestici e occupare spazio in cucina. Ufesa TotalChef RK15 riunisce robot da cucina e friggitrice ad aria in un solo apparecchio, ora con uno sconto del 47%.

Ufesa TotalChef RK15 490,07 € -47% 929,08 € Risparmi 439,01 € Acquista su Amazon

La caraffa in acciaio inox da 4,5 litri è pensata per preparare fino a quattro porzioni e può essere lavata in lavastoviglie. Per passare alla cottura ad aria, si sostituisce la caraffa con l’accessorio da 5 litri: una soluzione che consente di alternare diverse preparazioni senza ricorrere a un secondo apparecchio. Il display touch da 10 pollici propone oltre 150 ricette interattive guidate tramite WiFi, ma permette anche di regolare manualmente tempo, temperatura e velocità.

Ufesa TotalChef RK15: sconto del 47% e risparmio di circa 435 euro

Con il prezzo indicato di 490,07 euro e lo sconto del 47%, il risparmio calcolato è di circa 435 euro. La doppia funzione permette di usare lo stesso apparecchio come robot da cucina e friggitrice ad aria; non sono disponibili informazioni per confrontare il prezzo con altri prodotti della stessa fascia. Puoi valutare Ufesa TotalChef RK15 a 490,07 euro. Non sono indicate informazioni su pagamento rateale, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.

Amazon

Acquista subito Ufesa TotalChef RK15 in offerta

Il robot da cucina Ufesa con caraffa da 4,5 litri e friggitrice ad aria da 5 litri

Chi vuole gestire più preparazioni con un unico elettrodomestico può trovare utile la combinazione di funzioni e accessori di questo modello. Ecco cosa offre nella pratica:

Robot da cucina da 2400 W e 30 funzioni : può tritare, impastare, rosolare e cuocere, oltre a cuocere a vapore. I 15 programmi automatici aiutano a scegliere una preparazione senza dover impostare ogni passaggio da zero; sono disponibili velocità da 0 a 12, modalità turbo, temperature da 37 a 130 °C e timer fino a 90 minuti.

: può tritare, impastare, rosolare e cuocere, oltre a cuocere a vapore. I 15 programmi automatici aiutano a scegliere una preparazione senza dover impostare ogni passaggio da zero; sono disponibili velocità da 0 a 12, modalità turbo, temperature da 37 a 130 °C e timer fino a 90 minuti. Friggitrice ad aria da 5 litri : l’accessorio da 1250 W è indicato per 2-4 persone. La tecnologia Air Pulse 360° e i 13 programmi offrono un’alternativa per le preparazioni ad aria, con temperatura regolabile da 60 a 200 °C e timer fino a 60 minuti. Sono inclusi recipiente e vassoio antiaderenti.

: l’accessorio da 1250 W è indicato per 2-4 persone. La tecnologia Air Pulse 360° e i 13 programmi offrono un’alternativa per le preparazioni ad aria, con temperatura regolabile da 60 a 200 °C e timer fino a 60 minuti. Sono inclusi recipiente e vassoio antiaderenti. Display touch da 10 pollici e WiFi : le oltre 150 ricette interattive guidano nella preparazione; in alternativa, si possono impostare manualmente tempo, temperatura e velocità secondo la propria ricetta.

: le oltre 150 ricette interattive guidano nella preparazione; in alternativa, si possono impostare manualmente tempo, temperatura e velocità secondo la propria ricetta. Caraffa da 4,5 litri e accessori inclusi: la caraffa impermeabile in acciaio inox è lavabile in lavastoviglie e adatta fino a quattro porzioni. La confezione include anche bilancia fino a 5 kg, frusta, pala, lama, spatola, cestelli per il vapore e accessorio processore alimentare.

Ufesa TotalChef RK15 490,07 € -47% 929,08 € Risparmi 439,01 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto su Ufesa TotalChef RK15 e risparmia circa 435 euro.

FAQ Quante porzioni prepara la caraffa del Ufesa TotalChef RK15? La caraffa in acciaio inox da 4,5 litri è indicata per preparare fino a quattro porzioni. La friggitrice ad aria è adatta a quante persone? L’accessorio da 5 litri è indicato per 2-4 persone. Quali ricette sono disponibili sul display? Il display touch da 10 pollici propone oltre 150 ricette interattive guidate tramite WiFi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.