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Kenwood MultiPro Express, il robot da cucina oggi al 38% di sconto

Kenwood MultiPro Express FDP65.450WH, robot da cucina compatto con ciotola da 3L, motore da 1000W e accessori multipli è in offerta con sconto del 38%.

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Kenwood MultiPro Express robot da cucina bianco con accessori Amazon

Preparare impasti, verdure e frullati ogni giorno può diventare stressante se devi cambiare continuamente elettrodomestico e riempire il lavello di stoviglie. In questi giorni il Kenwood MultiPro Express è proposto con uno sconto del 38%, permettendoti di gestire molte preparazioni in cucina con un unico dispositivo versatile e salvaspazio.

Questo robot da cucina è progettato per velocizzare i piatti di tutti i giorni, dalle portate principali ai contorni. La ciotola da 3 litri e il ricco set di accessori ti consentono di tritare, affettare, impastare, grattugiare, emulsionare, frullare e spremere senza dover cambiare base di lavoro. Grazie al sistema Express Serve puoi affettare e grattugiare direttamente nel piatto o in una ciotola esterna, riducendo il numero di contenitori da lavare, mentre la sacca Smart Store aiuta a tenere tutti gli accessori in ordine e subito disponibili.

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Kenwood MultiPro Express in offerta: sconto del 38% e prezzo sotto i 120 euro

Il Kenwood MultiPro Express FDP65.450WH è proposto a 115,13€ grazie a uno sconto del 38% sul prezzo di listino, una cifra molto competitiva per un robot da cucina con motore da 1000 W e ampia dotazione di accessori. Rispetto a molti modelli della stessa fascia, offre una capacità di 3 litri e funzioni che spaziano dal trito alle spremute, rendendolo una soluzione completa per chi vuole ottimizzare lo spazio sul piano di lavoro. Inoltre, il Kenwood MultiPro Express è disponibile con uno sconto del 38%, così puoi aggiornare la tua cucina contenendo la spesa.

Il robot da cucina Kenwood con la ciotola da 3 litri e il motore da 1000 W

Se ti manca il tempo per cucinare ma non vuoi rinunciare a piatti freschi e vari, questo robot da cucina punta tutto sulla versatilità e sulla gestione intelligente dello spazio:

  • Ciotola da 3 litri: ti permette di preparare porzioni abbondanti di impasti, verdure o zuppe in una sola volta, ideale per famiglie o per il meal prep settimanale.
  • Motore da 1000 W con 2 velocità più Pulse: la potenza elevata, combinata con il selettore di velocità e la funzione Pulse, ti consente di passare da preparazioni delicate a lavorazioni più intense mantenendo il controllo della consistenza.
  • Accessori multipli in dotazione: dischi per affettare e tritare fine, lama impastatrice, emulsionatore, frullatore da 1,5 L e spremiagrumi ti permettono di coprire dalla pasta fatta in casa ai frullati, dalle insalate alle spremute senza acquistare altri apparecchi.
  • Sistema Express Serve: affetta, grattugia e trita direttamente nel piatto o in una ciotola esterna, riducendo il numero di contenitori da lavare e velocizzando la preparazione.
  • Design salvaspazio con sacca Smart Store: gli accessori trovano posto in un’unica sacca dedicata, così il piano di lavoro resta libero e tutto è facilmente reperibile quando serve.
  • Indicazioni chiare sulla manopola: le icone che suggeriscono l’accessorio giusto da utilizzare rendono l’utilizzo più intuitivo anche per chi non è abituato ai robot multifunzione.

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Kenwood MultiPro Express, offerta lampo al 38% di sconto: approfitta finché le scorte non finiscono.

FAQ

Quanta capacità ha la ciotola del Kenwood MultiPro Express FDP65.450WH?

La ciotola del Kenwood MultiPro Express FDP65.450WH ha una capacità di 3 litri.

Il Kenwood MultiPro Express può impastare pane e impasti pesanti?

Sì, grazie al motore da 1000W e alla lama impastatrice in dotazione può gestire anche impasti per pane.

Quali bevande posso preparare con il Kenwood MultiPro Express?

Con il frullatore da 1,5L e lo spremiagrumi puoi preparare frullati, zuppe vellutate e spremute.

Il Kenwood MultiPro Express aiuta a risparmiare spazio in cucina?

Sì, il design salvaspazio e la sacca Smart Store per gli accessori riducono l’ingombro sul piano di lavoro.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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