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Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY, robot da cucina multifunzione compatto con motore da 800W e ciotola da 2,1L è in offerta con sconto del 42%.

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Passare da una ricetta all’altra usando mille elettrodomestici diversi fa perdere tempo e riempie il piano di lavoro. Con il Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY puoi concentrare in un unico robot da cucina tante funzioni diverse e, in questo momento, approfittare di uno sconto del 42% che rende l’acquisto molto più conveniente.

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Questo robot da cucina compatto è pensato per chi vuole preparare rapidamente verdure, impasti, salse, zuppe e frullati senza occupare troppo spazio. La ciotola da 2,1 litri, il frullatore da 1,2 litri e gli accessori per affettare, grattugiare, tritare, impastare e spremere permettono di coprire molte preparazioni quotidiane con un solo apparecchio, mantenendo la cucina più ordinata.

Kenwood MultiPro Compact in offerta su Amazon con il 42% di sconto

Il Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY è proposto su Amazon a 69,00€ grazie a uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto competitiva per un robot da cucina multifunzione con motore da 800W e dotazione completa di accessori. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero con il servizio Amazon. In questa fascia di prezzo è un’alternativa interessante ai modelli base di altri brand, grazie alla presenza di ciotola da 2,1L e frullatore da 1,2L, sufficienti per la maggior parte delle preparazioni familiari. Se stai cercando un robot compatto che triti, affetti, grattugi, impasti e frulli, il Kenwood MultiPro Compact è disponibile con uno sconto del 42% e ti permette di ottimizzare budget e spazio in cucina.

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Il robot da cucina Kenwood con il motore da 800W e la ciotola da 2,1 litri

Se ti manca il tempo per cucinare ma vuoi comunque piatti fatti in casa, un robot capace di fare più lavorazioni con un solo gesto fa davvero la differenza nella routine quotidiana.

Robot da cucina multifunzione : con un unico apparecchio puoi tritare, affettare, grattugiare, fare puree, impastare, frullare e spremere, riducendo il numero di elettrodomestici sul banco e velocizzando le ricette di ogni giorno.

: con un unico apparecchio puoi tritare, affettare, grattugiare, fare puree, impastare, frullare e spremere, riducendo il numero di elettrodomestici sul banco e velocizzando le ricette di ogni giorno. Ciotola da 2,1 litri e frullatore da 1,2 litri : dimensioni pensate per preparare porzioni per single, coppie o piccole famiglie senza dover lavorare in più riprese, ottimizzando tempi e lavaggi.

: dimensioni pensate per preparare porzioni per single, coppie o piccole famiglie senza dover lavorare in più riprese, ottimizzando tempi e lavaggi. Motore da 800W con 2 velocità + Pulse : la potenza e le diverse impostazioni permettono di controllare meglio la consistenza di impasti, salse e triti, passando rapidamente da lavorazioni delicate a quelle più intense.

: la potenza e le diverse impostazioni permettono di controllare meglio la consistenza di impasti, salse e triti, passando rapidamente da lavorazioni delicate a quelle più intense. Interfaccia con icone chiare : la grafica intuitiva aiuta a scegliere subito la velocità più adatta, evitando errori e semplificando l’utilizzo anche a chi non è abituato ai robot da cucina.

: la grafica intuitiva aiuta a scegliere subito la velocità più adatta, evitando errori e semplificando l’utilizzo anche a chi non è abituato ai robot da cucina. Design impilabile nella ciotola: possibilità di riporre accessori e componenti direttamente all’interno della ciotola, così il robot occupa meno spazio nei pensili e la cucina resta più ordinata.

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FAQ Quanta capacità ha la ciotola del Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY? La ciotola del Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY ha una capacità di 2,1 litri. Il Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY può funzionare anche come frullatore? Sì, è dotato di frullatore da 1,2 litri per preparare frullati, zuppe e salse. Quanta potenza ha il motore del Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY? Il motore del Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY ha una potenza di 800W con 2 velocità più funzione Pulse. Il Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY occupa molto spazio in cucina? No, è un robot compatto e impilabile nella ciotola, pensato per occupare poco spazio nei pensili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.