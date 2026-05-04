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MultiPro Compact in offerta con sconto del 44% e prezzo a 67,49€. Promo attiva ora: scopri i dettagli e non lasciartela scappare.

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Cerchi un aiuto concreto in cucina senza riempire il piano di lavoro? Il Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY è in forte promozione con uno sconto del 44% che lo rende una scelta super conveniente per chi vuole versatilità e praticità in poco spazio. Compatto, curato nel design e ricco di accessori, è pensato per velocizzare le preparazioni quotidiane senza complicazioni.

Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY

Progettato per semplificare ogni passaggio in cucina, questo robot punta sulla versatilità e sull’uso intuitivo. Con una base e più strumenti dedicati, permette di tritare, affettare, grattugiare, impastare, frullare e spremere con facilità. Le icone chiare aiutano a selezionare la velocità corretta e, una volta terminato, gli accessori si impilano nella ciotola per mantenere l’ordine sul banco di lavoro.

Kenwood MultiPro Compact in offerta su Amazon: sconto del 44%

La promo rende il Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY particolarmente appetibile: lo trovi a 67,49€ con uno sconto del 44%. Un prezzo che abbassa sensibilmente la soglia d’ingresso a un robot completo e affidabile. Se vuoi approfittarne subito, nella pagina prodotto puoi portarti a casa il Kenwood MultiPro Compact a soli 67,49€. L’offerta è attiva al momento e rende questo modello un acquisto intelligente per chi desidera un robot multifunzione compatto senza rinunciare a dotazione e praticità.

Il robot da cucina Kenwood con il motore da 800W e la ciotola da 2,1 litri

Il cuore del sistema è un motore da 800W che garantisce potenza e controllo, gestito da 2 velocità + Pulse per adattarsi a impasti, tagli rapidi e lavorazioni delicate. La ciotola da 2,1L è ideale per le preparazioni di tutti i giorni, mentre il frullatore da 1,2L amplia le ricette a smoothie, vellutate e salse.

La dotazione è molto ricca: lama per frullare, disco per impastare e affettare, accessori per grattugiare e persino lo spremiagrumi per completare la colazione. L’interfaccia a icone chiare guida nella scelta della velocità, riducendo gli errori e ottimizzando i tempi. A fine lavoro, gli elementi si impilano nella ciotola così da occupare meno spazio nei pensili o sul piano.

In sintesi, un robot compatto e multifunzione pensato per chi vuole fare tutto con un solo elettrodomestico: taglia, impasta, frulla e spreme con la stessa base, mantenendo ordine e rapidità nelle preparazioni quotidiane.

Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY

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