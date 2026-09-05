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Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per cucinare piatti vari e completi può diventare un problema. Il Cecotec Mambo Touch nasce proprio per semplificare la vita in cucina e oggi è proposto con uno sconto del 45%, permettendoti di sostituire molti elettrodomestici con un unico robot potente da 1600 W.

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Questo robot da cucina multifunzione integra ben 37 funzioni, uno schermo TFT touch da 5" per controllare facilmente ogni programma, una caraffa in acciaio inox capiente e lavabile in lavastoviglie e una bilancia integrata per pesare con precisione gli ingredienti direttamente nella brocca. Grazie all’app dedicata puoi seguire ricette guidate passo passo o gestire tutto in modalità manuale, adattando la preparazione alle tue esigenze quotidiane.

Cecotec Mambo Touch in offerta su Amazon: sconto del 45% sul robot da cucina multifunzione

In questo momento il Cecotec Mambo Touch è disponibile a 208,05€ grazie a uno sconto del 45% sul prezzo di listino. Parliamo di un robot da cucina con 37 funzioni integrate, schermo touch e caraffa in acciaio inox, una dotazione che di solito richiede l’acquisto di più dispositivi separati nella stessa fascia di prezzo. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 41,61 euro al mese.

Considerando la potenza da 1600 W, la possibilità di svolgere lavorazioni diverse (dalla tritatura alla cottura lenta, fino alla funzione turbo e all’autopulizia) e la bilancia incorporata, questo prezzo lo rende particolarmente competitivo rispetto ad altri multifunzione completi. Se stai cercando un alleato per velocizzare la preparazione dei pasti, il Cecotec Mambo Touch è disponibile con uno sconto del 45%.

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Il robot da cucina Cecotec con le 37 funzioni e la caraffa in acciaio inox

Se ti ritrovi spesso a correre tra fornelli, frullatore, pentole e bilancia, un robot multifunzione può ridurre drasticamente tempi e fatica in cucina. Il Cecotec Mambo Touch concentra in un unico elettrodomestico tante operazioni diverse, aiutandoti a ottenere risultati costanti anche quando hai poco tempo.

37 funzioni integrate : tritura, impasta, soffrigge, cuoce a vapore, cucina lenta, mantiene in caldo, frulla, emulsiona e molto altro, così puoi passare da un impasto per pizza a una zuppa o a uno smoothie senza cambiare elettrodomestico.

: tritura, impasta, soffrigge, cuoce a vapore, cucina lenta, mantiene in caldo, frulla, emulsiona e molto altro, così puoi passare da un impasto per pizza a una zuppa o a uno smoothie senza cambiare elettrodomestico. Schermo TFT da 5" Soft Touch : l’interfaccia touch rende immediato selezionare programmi, tempi e temperature, riducendo errori e rendendo l’uso intuitivo anche per chi non è esperto di tecnologia.

: l’interfaccia touch rende immediato selezionare programmi, tempi e temperature, riducendo errori e rendendo l’uso intuitivo anche per chi non è esperto di tecnologia. App Mambo con ricette guidate : puoi seguire ricette passo passo direttamente dall’app oppure usare la modalità manuale per personalizzare ogni preparazione, ideale se vuoi sperimentare o adattare le dosi alla tua famiglia.

: puoi seguire ricette passo passo direttamente dall’app oppure usare la modalità manuale per personalizzare ogni preparazione, ideale se vuoi sperimentare o adattare le dosi alla tua famiglia. Bilancia integrata ad alta precisione : pesi gli ingredienti direttamente nella caraffa, evitando ciotole aggiuntive e garantendo dosi sempre corrette per ricette più riuscite.

: pesi gli ingredienti direttamente nella caraffa, evitando ciotole aggiuntive e garantendo dosi sempre corrette per ricette più riuscite. Caraffa in acciaio inox da 3,3 litri (2,3 litri utili): la capacità è adatta a preparare porzioni per più persone, mentre il materiale in acciaio inox facilita la pulizia e la rende compatibile con la lavastoviglie.

(2,3 litri utili): la capacità è adatta a preparare porzioni per più persone, mentre il materiale in acciaio inox facilita la pulizia e la rende compatibile con la lavastoviglie. Funzione auto-cleaning: la funzione di autopulizia accelera la pulizia quotidiana, così non devi perdere tempo a strofinare la caraffa dopo ogni utilizzo.

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FAQ Quante funzioni offre il robot da cucina Cecotec Mambo Touch? Il Cecotec Mambo Touch offre 37 funzioni diverse, dalla tritatura alla cottura lenta e al vapore. La caraffa del Cecotec Mambo Touch è lavabile in lavastoviglie? Sì, la caraffa in acciaio inox del Cecotec Mambo Touch è adatta al lavaggio in lavastoviglie. Il Cecotec Mambo Touch ha una bilancia integrata? Sì, integra una bilancia per pesare con precisione gli alimenti direttamente nella brocca. È possibile seguire ricette guidate con il Cecotec Mambo Touch? Sì, tramite l’app Mambo puoi seguire ricette guidate passo passo o usare la modalità manuale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.