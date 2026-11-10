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Preparare ricette diverse e gestire più passaggi in cucina può richiedere tempo e attenzione. Il Cecotec Mambo CooKing Victory è disponibile con uno sconto del 53%, per riunire diverse lavorazioni in un solo robot da cucina.

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Il robot integra un ricettario sullo schermo touch e si abbina all’app Mambo, che propone ricette guidate passo dopo passo, modalità predefinite e una gestione manuale. La bilancia integrata consente di pesare gli alimenti direttamente nella caraffa; il dispenser, inoltre, permette di automatizzare l’inserimento degli ingredienti durante la preparazione. La caraffa in acciaio inox è lavabile in lavastoviglie.

Cecotec Mambo CooKing Victory: sconto del 53% sul robot da cucina

Se vuoi concentrare più preparazioni in un unico apparecchio, il Cecotec Mambo CooKing Victory costa 281,99 euro, con uno sconto del 53%. La dotazione indicata comprende una caraffa da 5 litri, un motore da 1700 W e accessori per cuocere a vapore o bollire. Il prezzo e lo sconto sono quelli riportati nell’offerta; non sono disponibili informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso.

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Il robot da cucina Cecotec con la caraffa da 5 litri e il motore da 1700 W

Per chi cerca un aiuto nel gestire più fasi della preparazione, le funzioni e gli accessori di questo robot permettono di affrontare diversi tipi di lavorazione. Ecco gli elementi da considerare:

Ricette guidate e schermo touch : il ricettario integrato e le istruzioni passo dopo passo nell’app aiutano a seguire le preparazioni, mentre le modalità predefinite affiancano l’uso manuale.

: il ricettario integrato e le istruzioni passo dopo passo nell’app aiutano a seguire le preparazioni, mentre le modalità predefinite affiancano l’uso manuale. Dispenser di alimenti : il robot può inserire gli ingredienti durante la cottura, una funzione pensata per automatizzare alcuni passaggi della ricetta.

: il robot può inserire gli ingredienti durante la cottura, una funzione pensata per automatizzare alcuni passaggi della ricetta. Bilancia integrata : permette di pesare gli alimenti direttamente nella caraffa e dosare le quantità con precisione.

: permette di pesare gli alimenti direttamente nella caraffa e dosare le quantità con precisione. Caraffa in acciaio inox da 5 litri : la capacità indicata offre spazio per le preparazioni; la caraffa è adatta alla pulizia in lavastoviglie.

: la capacità indicata offre spazio per le preparazioni; la caraffa è adatta alla pulizia in lavastoviglie. Accessori per la cottura : la confezione indicata comprende una vaporiera o un cestello per bollire, per ampliare le modalità di preparazione.

: la confezione indicata comprende una vaporiera o un cestello per bollire, per ampliare le modalità di preparazione. Molteplici lavorazioni: tra le funzioni descritte ci sono tritare, frullare, impastare, cuocere a vapore, montare ed emulsionare. Il prodotto include anche una modalità di auto-pulizia.

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FAQ Il Cecotec Mambo CooKing Victory include ricette guidate? Sì. Ha un ricettario integrato sullo schermo touch e l’app Mambo offre ricette guidate passo dopo passo. La caraffa del robot Cecotec si può lavare in lavastoviglie? Sì, la caraffa in acciaio inox è indicata come adatta alla pulizia in lavastoviglie. Quali accessori per la cottura sono indicati? La dotazione indicata comprende una vaporiera o un cestello per bollire.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.