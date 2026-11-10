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Cecotec Mambo CooKing Victory, il robot per la cucina multifunzione crolla di prezzo

Cecotec Mambo CooKing Victory, robot da cucina con caraffa da 5 litri, ricette guidate e dispenser di alimenti da oggi con il 53% di sconto.

3 min di lettura

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Redazione

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Robot da cucina Cecotec Mambo CooKing Victory Amazon

Preparare ricette diverse e gestire più passaggi in cucina può richiedere tempo e attenzione. Il Cecotec Mambo CooKing Victory è disponibile con uno sconto del 53%, per riunire diverse lavorazioni in un solo robot da cucina.

Il robot integra un ricettario sullo schermo touch e si abbina all’app Mambo, che propone ricette guidate passo dopo passo, modalità predefinite e una gestione manuale. La bilancia integrata consente di pesare gli alimenti direttamente nella caraffa; il dispenser, inoltre, permette di automatizzare l’inserimento degli ingredienti durante la preparazione. La caraffa in acciaio inox è lavabile in lavastoviglie.

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Cecotec Mambo CooKing Victory: sconto del 53% sul robot da cucina

Se vuoi concentrare più preparazioni in un unico apparecchio, il Cecotec Mambo CooKing Victory costa 281,99 euro, con uno sconto del 53%. La dotazione indicata comprende una caraffa da 5 litri, un motore da 1700 W e accessori per cuocere a vapore o bollire. Il prezzo e lo sconto sono quelli riportati nell’offerta; non sono disponibili informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso.

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Il robot da cucina Cecotec con la caraffa da 5 litri e il motore da 1700 W

Per chi cerca un aiuto nel gestire più fasi della preparazione, le funzioni e gli accessori di questo robot permettono di affrontare diversi tipi di lavorazione. Ecco gli elementi da considerare:

  • Ricette guidate e schermo touch: il ricettario integrato e le istruzioni passo dopo passo nell’app aiutano a seguire le preparazioni, mentre le modalità predefinite affiancano l’uso manuale.
  • Dispenser di alimenti: il robot può inserire gli ingredienti durante la cottura, una funzione pensata per automatizzare alcuni passaggi della ricetta.
  • Bilancia integrata: permette di pesare gli alimenti direttamente nella caraffa e dosare le quantità con precisione.
  • Caraffa in acciaio inox da 5 litri: la capacità indicata offre spazio per le preparazioni; la caraffa è adatta alla pulizia in lavastoviglie.
  • Accessori per la cottura: la confezione indicata comprende una vaporiera o un cestello per bollire, per ampliare le modalità di preparazione.
  • Molteplici lavorazioni: tra le funzioni descritte ci sono tritare, frullare, impastare, cuocere a vapore, montare ed emulsionare. Il prodotto include anche una modalità di auto-pulizia.

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FAQ

Il Cecotec Mambo CooKing Victory include ricette guidate?

Sì. Ha un ricettario integrato sullo schermo touch e l’app Mambo offre ricette guidate passo dopo passo.

La caraffa del robot Cecotec si può lavare in lavastoviglie?

Sì, la caraffa in acciaio inox è indicata come adatta alla pulizia in lavastoviglie.

Quali accessori per la cottura sono indicati?

La dotazione indicata comprende una vaporiera o un cestello per bollire.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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