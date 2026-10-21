Il robot da cucina Bosch oggi costa quasi la metà: offerta lampo
Il robot da cucina multifunzione Bosch con motore da 800 W e oltre 50 funzioni è in sconto del 48%.
Affettare, frullare e grattugiare richiede spesso diversi utensili e spazio sul piano di lavoro. Il Bosch MCM3501M è proposto con uno sconto del 48%, per riunire più preparazioni in un solo robot da cucina.
Questo robot multifunzione Bosch offre più di 50 funzioni per affettare, macinare e frullare, con accessori dedicati alle diverse lavorazioni. La ciotola da 2,3 litri è capiente e permette di riporre al suo interno gli accessori, così da sfruttare meglio lo spazio quando l’apparecchio non è in uso. Il motore da 800 watt è pensato per lavorare anche ingredienti difficili, mentre le parti e gli accessori lavabili in lavastoviglie rendono più semplice la pulizia dopo aver cucinato.
Bosch MCM3501M: sconto del 48% e prezzo di 99 euro
Con il 48% di sconto, il robot da cucina Bosch MCM3501M costa 99,00 euro. Sulla base della percentuale indicata, il risparmio rispetto al prezzo di riferimento è di circa 91 euro. La dotazione multifunzione e i diversi accessori inclusi lo rendono una soluzione per chi vuole concentrare più lavorazioni in un unico apparecchio; i dati disponibili non indicano confronti diretti con altri modelli della stessa fascia. Non sono specificati eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi acquistare il Bosch MCM3501M a 99,00 euro approfittando dello sconto segnalato.
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Il robot da cucina Bosch con motore da 800 W e ciotola da 2,3 litri
Se preparare le ricette significa passare da un utensile all’altro, un robot multifunzione può semplificare il lavoro e ridurre l’ingombro. Ecco cosa offre questo modello:
- Più di 50 funzioni: consente di affettare, macinare e frullare con gli accessori disponibili, per gestire diverse preparazioni usando un solo apparecchio.
- Motore da 800 watt: è progettato per lavorare anche ingredienti difficili, aiutando nelle lavorazioni che richiedono più potenza.
- Ciotola da 2,3 litri con spazio per gli accessori: permette di raccogliere gli accessori al suo interno quando non servono e di contenere l’ingombro nel riporre il robot.
- Accessori inclusi per diverse lavorazioni: la confezione comprende bicchiere frullatore, minitritatutto, dischi per grattugiare e affettare, disco emulsionatore e attrezzo per impasti, oltre a pestello, misuratore e porta accessori.
- Parti e accessori lavabili in lavastoviglie: semplificano la pulizia al termine dell’utilizzo e aiutano a risparmiare tempo.
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FAQ
Sono indicate più di 50 funzioni, tra cui affettare, macinare e frullare.
La ciotola ha una capacità di 2,3 litri.
Sono inclusi, tra gli altri, bicchiere frullatore, minitritatutto, dischi per affettare e grattugiare, disco emulsionatore e attrezzo per impasti.
Sì, le parti e gli accessori sono indicati come lavabili in lavastoviglie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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