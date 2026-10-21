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Il robot da cucina multifunzione Bosch con motore da 800 W e oltre 50 funzioni è in sconto del 48%.

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Affettare, frullare e grattugiare richiede spesso diversi utensili e spazio sul piano di lavoro. Il Bosch MCM3501M è proposto con uno sconto del 48%, per riunire più preparazioni in un solo robot da cucina.

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Questo robot multifunzione Bosch offre più di 50 funzioni per affettare, macinare e frullare, con accessori dedicati alle diverse lavorazioni. La ciotola da 2,3 litri è capiente e permette di riporre al suo interno gli accessori, così da sfruttare meglio lo spazio quando l’apparecchio non è in uso. Il motore da 800 watt è pensato per lavorare anche ingredienti difficili, mentre le parti e gli accessori lavabili in lavastoviglie rendono più semplice la pulizia dopo aver cucinato.

Bosch MCM3501M: sconto del 48% e prezzo di 99 euro

Con il 48% di sconto, il robot da cucina Bosch MCM3501M costa 99,00 euro. Sulla base della percentuale indicata, il risparmio rispetto al prezzo di riferimento è di circa 91 euro. La dotazione multifunzione e i diversi accessori inclusi lo rendono una soluzione per chi vuole concentrare più lavorazioni in un unico apparecchio; i dati disponibili non indicano confronti diretti con altri modelli della stessa fascia. Non sono specificati eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi acquistare il Bosch MCM3501M a 99,00 euro approfittando dello sconto segnalato.

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Il robot da cucina Bosch con motore da 800 W e ciotola da 2,3 litri

Se preparare le ricette significa passare da un utensile all’altro, un robot multifunzione può semplificare il lavoro e ridurre l’ingombro. Ecco cosa offre questo modello:

Più di 50 funzioni : consente di affettare, macinare e frullare con gli accessori disponibili, per gestire diverse preparazioni usando un solo apparecchio.

: consente di affettare, macinare e frullare con gli accessori disponibili, per gestire diverse preparazioni usando un solo apparecchio. Motore da 800 watt : è progettato per lavorare anche ingredienti difficili, aiutando nelle lavorazioni che richiedono più potenza.

: è progettato per lavorare anche ingredienti difficili, aiutando nelle lavorazioni che richiedono più potenza. Ciotola da 2,3 litri con spazio per gli accessori : permette di raccogliere gli accessori al suo interno quando non servono e di contenere l’ingombro nel riporre il robot.

: permette di raccogliere gli accessori al suo interno quando non servono e di contenere l’ingombro nel riporre il robot. Accessori inclusi per diverse lavorazioni : la confezione comprende bicchiere frullatore, minitritatutto, dischi per grattugiare e affettare, disco emulsionatore e attrezzo per impasti, oltre a pestello, misuratore e porta accessori.

: la confezione comprende bicchiere frullatore, minitritatutto, dischi per grattugiare e affettare, disco emulsionatore e attrezzo per impasti, oltre a pestello, misuratore e porta accessori. Parti e accessori lavabili in lavastoviglie: semplificano la pulizia al termine dell’utilizzo e aiutano a risparmiare tempo.

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FAQ Quante funzioni offre il robot da cucina Bosch MCM3501M? Sono indicate più di 50 funzioni, tra cui affettare, macinare e frullare. Qual è la capacità della ciotola del Bosch MCM3501M? La ciotola ha una capacità di 2,3 litri. Quali accessori sono inclusi nella confezione? Sono inclusi, tra gli altri, bicchiere frullatore, minitritatutto, dischi per affettare e grattugiare, disco emulsionatore e attrezzo per impasti. Le parti del robot Bosch si possono lavare in lavastoviglie? Sì, le parti e gli accessori sono indicati come lavabili in lavastoviglie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.