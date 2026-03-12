Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Cani e gatti soffrono la solitudine in casa? Non più, oggi la tecnologia pensa anche a loro e immagina dei "compagni d'acciaio" tutti per loro.

Avete presente quella sensazione quando, chiudendo la porta di casa, sentite il peso di quegli occhioni malinconici che vi fissano dal tappeto? La solitudine degli animali domestici è un argomento già noto alla scienza, ma sta coinvolgendo anche la robotica, spingendola verso frontiere inaspettate.

Se un tempo ci si accontentava di una webcam fissa per "spiare" il cane o il gatto sul divano, oggi siamo entrati ufficialmente nell’era dei "compagni d’acciaio" capaci di pattugliare il salotto e interagire attivamente con loro. Al di là del fascino tech, però, è legittimo chiedersi: questi robot possono realmente essere d’aiuto o sono solo l’ennesimo placebo per dar sollievo ai nostri sensi di colpa?

Ansia da separazione e tecnologia

La necessità di questi dispositivi nasce da una problematica clinica che i veterinari (e chi convive con gli animali) conoscono bene. Si stima che tra il 20% e il 40% dei cani soffra di ansia da separazione, condizione che si manifesta con comportamenti distruttivi, vocalizzazioni eccessive, stati di apatia e non solo.

I gatti non sono da meno, nonostante siano molto diversi dai cani e noti per la loro proverbiale "indipendenza". Scoperte recenti hanno ribaltato secoli di pregiudizi sui piccoli felini domestici, e in particolare uno studio brasiliano pubblicato sulla rivista Plos One ha rivelato che circa il 13,5% dei gatti domestici manifesta chiari segnali di sofferenza quando viene lasciato solo come miagolii incessanti, apatia, aggressività o l’abitudine di urinare fuori dalla lettiera.

È in questo scenario, piuttosto comune, che si inserisce la ricerca nel campo della robotica assistenziale, suggerendo che l’interazione con un oggetto mobile e "intelligente" possa agire da distruttore cognitivo, proprio come i giochi di attivazione mentale.

Il movimento imprevedibile di un automa può stimolare il rilascio di ossitocina e serotonina, riducendo drasticamente i livelli di cortisolo, ovvero l’ormone dello stress. In sostanza, questi robot agiscono imitando comportamenti sociali e rispondendo ai segnali di stress cronico ed eccessivo nell’animale. Per fare un esempio semplice, se il cane abbaia rumorosamente e si agita, il robot attiva modalità di gioco o emette suoni rassicuranti, "ingannando" il suo cervello e rassicurandolo.

Il parere degli esperti

Nonostante i benefici evidenti, chi si prende cura di un animale domestico non deve mai dimenticare che questi dispositivi non possono sostituire la presenza umana. Logico, ma è bene ribadirlo.

La tecnologia deve essere un supporto alla diagnosi e al benessere, non un surrogato dell’affetto umano. Un dispositivo potrebbe essere in grado di registrare e fornire dati preziosissimi – pattern di sonno, frequenza dei pasti, livelli di attività – permettendo, così, al medico veterinario di intervenire in caso di anomalie. Ma esiste una linea sottile tra la cura e l’ipercontrollo: l’osservazione costante tramite la app sullo smartphone potrebbe generare un’ansia riflessa nella persona che si prende cura dell’animale domestico. Come si suol dire, la virtù sta nel mezzo.

Un altro aspetto importante riguarda la privacy, in un’epoca in cui i dispositivi domestici sono costantemente connessi, come ben sappiamo. Le aziende del settore stanno integrando protocolli di sicurezza sempre più stringenti, con la possibilità di disabilitare manualmente la telecamera o di gestire i permessi di accesso, così che la protezione dell’animale non comprometta l’intimità della casa.

Un esempio? Il nuovo mini-robot di Enabot

Se quello dei robot per cani e gatti è un panorama in rapida evoluzione, non passa inosservato il debutto sul mercato italiano del ROLA Mini di Enabot, annunciato ufficialmente il 10 marzo e sviluppato con una filosofia "pet-centric", cercando di risolvere i limiti fisici dei modelli precedenti. Tanto per citare due caratteristiche, si muove silenziosamente e si affida a una connessione Wi-Fi dual-band che assicura stabilità anche in ambienti saturi di segnali.

Enabot ROLA Mini

Il ROLA Mini (tra le Offerte di primavera di Amazon) adotta un innovativo design "tumbler" (a bilanciere), che gli permette di tornare automaticamente in posizione verticale se viene urtato o ribaltato durante il gioco. Possiede una telecamera integrata con una risoluzione 2K QHD da 3 Megapixel, così da non perdere neanche un dettaglio di ciò che avviene in casa, e ha anche la visione notturna a infrarossi. Come se non bastasse, può muoversi con agilità su tappeti e piccoli ostacoli fino a 10 mm di altezza e affrontare pendenze di 15 gradi a una velocità variabile tra 20 e 60 cm al secondo.

Anche la batteria da 5000 mAh ha il suo perché, con un’autonomia dichiarata fino a 25 giorni in condizioni di uso normale e sistema di ricarica magnetica USB-C.