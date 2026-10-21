Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Un calcio improvviso tra due robot durante una conferenza internazionale ha acceso il dibattito sui rischi della robotica e sulla gestione dei movimenti autonomi

iStock

A IROS 2026 un umanoide Unitree G1 ha colpito un drone Hopcopter, un episodio virale che ha sollevato dubbi sulla sicurezza.

Il gesto, forse autonomo o comandato da un operatore, evidenzia i rischi di reazioni imprevedibili dei robot vicino alle persone.

Le norme per gli umanoidi sono ancora incomplete, mentre vulnerabilità informatiche come UniPwn possono trasformare il controllo delle macchine in un pericolo fisico.

Un robot umanoide si sta muovendo nell’area espositiva di una grande conferenza di robotica e, sempre lì, si trova un piccolo drone che saltella: niente di strano, sulla carta. Se non fosse che il robot è del tutto attrezzato per combattere, con tanto di caschetto e guantoni, mentre il drone sta solo… "zompettando".

Eppure, accade: il robot colpisce il drone, in modo anche potente. Quest’ultimo viene catapultato via e il momento scatena stupore e risate, diventando di conseguenza un video virale che ha fatto il giro dei social. Ma mentre tra chi se ne intende poco questo momento sembra esilarante, tra ingegneri ed esperti di sicurezza ha aperto invece una discussione su come le macchine reagiscono agli ostacoli quando intorno ci sono persone.

Cosa è successo a IROS 2026?

La scena è stata girata a IROS 2026, la conferenza internazionale IEEE/RSJ sui robot e i sistemi intelligenti. Il protagonista è un Unitree G1, l’umanoide alto 1,32 metri e pesante circa 35 chili che l’azienda di Hangzhou vende a partire da 16.000 dollari e che si trova in molti laboratori universitari.

Sulla sua strada c’era un Hopcopter, il drone saltatore nato alla City University of Hong Kong e sviluppato dallo spin-off HopTo Technology. È un quadricottero montato su una gamba telescopica a molla, che alterna salti e volo e rimbalza fino a 1,63 metri di altezza.

Il G1 lo ha colpito con un calcio e lo ha spinto fuori dalla zona dimostrativa. Il filmato è stato ripreso da testate di mezzo mondo, ma né Unitree né HopTo hanno commentato l’accaduto.

Perché quel calcio è un gesto problematico?

Vista la scena, cerchiamo di capire perché l’azione del robot può essere nociva. Sostanzialmente, davanti a un ostacolo, un robot che lavora in mezzo alle persone dovrebbe rallentare, fermarsi o cambiare percorso. Il G1 ha fatto l’opposto e ha rimosso l’ostacolo con la forza.

Certo, con un drone leggero la cosa si chiude con una risata, ma con un carrello, un animale o il piede di un visitatore le conseguenze sarebbero state ben diverse. Il calcio, poi, ha solo spostato il pericolo: il drone è finito in uno spazio frequentato dal pubblico seguendo una traiettoria imprevedibile, e avrebbe potuto colpire una persona o un’attrezzatura.

Resta anche un’incognita: dalle immagini è impossibile capire cosa abbia innescato il gesto. Certo, il G1 è palesemente un lottatore, in questo caso, ma… era guidato da un operatore? Se la scelta è stata umana, racconta una certa disinvoltura nelle dimostrazioni pubbliche e può andare anche bene.

Se il robot ha agito in autonomia, invece, ed è stato il suo software a scegliere il contatto fisico come soluzione, il quadro diventa critico perché se si è trattato di un riflesso del sistema di equilibrio, il controllo può produrre movimenti bruschi senza preavviso. In ogni caso, chi stava guardando non aveva modo di prevedere quella reazione.

Gli argomenti di chi ridimensiona l’episodio

Guardiamo però anche dall’altra parte: a IROS il contatto fisico con i robot faceva quasi parte dello spettacolo. Allo stand della startup RoboParty i visitatori erano invitati a spingere e a prendere a calci l’umanoide RP1, per vedere quanto in fretta recuperasse l’equilibrio.

Anche l’Hopcopter è progettato per incassare urti, perché la sua gamba fa appunto da paraurti, e dall’episodio non risultano feriti né danni. Una conferenza di ricerca è per sua natura un ambiente di prova, e c’è chi considera l’accaduto un incidente minore in un contesto sperimentale.

La differenza sta però nella prevedibilità. Nella demo di RoboParty il contatto era voluto, annunciato e controllato. Nel caso del G1 è arrivato all’improvviso, tra due macchine di aziende diverse che con ogni probabilità non si scambiavano alcuna informazione.

Regole in ritardo e rischi informatici

In ogni caso, va detto che quando robot di marchi diversi condividono lo stesso pavimento, nessun protocollo comune stabilisce chi ha la precedenza o quali distanze mantenere. Le norme di riferimento, come la ISO 10218 e la statunitense ANSI/A3 R15.06 aggiornata nel 2025, sono nate per bracci meccanici e macchine fisse.

Lo standard pensato per umanoidi e quadrupedi, la ISO 25785-1, è stato avviato nel maggio 2025 ed è ancora in bozza: riguarda inoltre gli ambienti industriali chiusi al pubblico, quindi non copre fiere, negozi e spazi aperti.

Nel frattempo chi si occupa di sicurezza delle macchine indica alcuni requisiti minimi: arresti di emergenza affidabili, limiti alla velocità e all’ampiezza dei movimenti, protezioni indipendenti dal software che governa il robot.

La revisione della ANSI/A3 R15.06 riconosce anche che una vulnerabilità informatica può trasformarsi in un pericolo fisico, e il G1 ne è un esempio documentato. Nel settembre 2025 i ricercatori Andreas Makris e Kevin Finisterre hanno reso pubblico UniPwn, un exploit che sfrutta il servizio Bluetooth usato per configurare il Wi-Fi su diversi robot Unitree. Permette di prenderne il controllo completo e può propagarsi da un esemplare all’altro.

L’azienda ha ammesso le falle e ha annunciato le correzioni. Un umanoide capace di sferrare un calcio, se finisce sotto il controllo di qualcun altro, smette di essere materiale da video virale. Diventa un problema per chiunque lo usi in un magazzino, in una fabbrica o in mezzo alle persone.