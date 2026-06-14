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Le immagini di un robot che colpisce un bambino fanno il giro del web e alimentano nuove paure sul rapporto tra esseri umani e macchine

123rf

Un umanoide con parrucca azzurra durante una dimostrazione a Urumqi ha colpito un bambino con un calcio durante una coreografia.

Il robot era teleguidato e l'incidente è stato causato da errori umani, pubblico troppo vicino e terreno non regolare.

L'episodio solleva dubbi sulle regole di sicurezza e attribuisce la responsabilità agli organizzatori e agli operatori presenti.

Una parata colorata, un viale delle tinte dell’arcobaleno e un automa con una parrucca da pagliaccio. Ai bordi, grandi e piccini fanno festa, finché… il robot non sferra un calcio a un bimbo. Raccontata così, ammettiamolo, fa paura. Ma siamo sicuri che sia una paura giustificata?

In fondo, lo stesso video dell’umanoide che "aggredisce" il bimbo parla chiaro. E rivela solo qualcosa che dovremmo conoscere bene: le macchine (almeno per il momento) non hanno alcun tipo di volontà.

Cos’è successo?

Ma andiamo per ordine. Per chi si fosse perso la notizia, la scena arriva da Urumqi, capoluogo dello Xinjiang, nel nord ovest della Cina. Il 1° giugno 2026, in occasione della Festa dei Bambini, il giardino botanico della città ha ospitato una dimostrazione di robotica pensata per intrattenere le famiglie: un umanoide con una vistosa parrucca azzurra eseguiva una coreografia ispirata alle arti marziali davanti a un pubblico di genitori e bambini.

Durante una rotazione, però, il robot ha sferrato un calcio circolare che ha raggiunto allo stomaco un bimbo fermo a pochi passi. Il piccolo si è piegato in due ed è caduto a terra, mentre la macchina tornava alla posizione di partenza come se nulla fosse. Secondo i media cinesi il bambino non ha riportato conseguenze serie, anche se la madre ha protestato per la lentezza con cui lo staff è intervenuto, arrivando a sporgere denuncia per la gestione dell’episodio.

Il modello protagonista del video sarebbe un Unitree G1, umanoide cinese alto poco più di un metro e venti, dal peso di circa 32 chili e capace di movimenti rapidi e potenti. Una caratteristica che, in un contesto affollato, ha trasformato una coreografia in un incidente.

Perché non si tratta di aggressione?

Sui social la lettura più diffusa parla di robot "impazzito" o "ribelle". Le ricostruzioni tecniche raccontano un’altra storia: il G1 in scena quel giorno era teleguidato da un operatore, come accade nella maggior parte delle dimostrazioni pubbliche di questo tipo.

I robot umanoidi attualmente in commercio dispongono di sensori per orientarsi nello spazio, eppure restano incapaci di decidere in autonomia cosa fare: eseguono sequenze programmate o comandi impartiti a distanza. Il calcio al bambino nasce, quindi da una combinazione di errori umani.

La routine prevedeva movimenti ampi e veloci, il pubblico era troppo vicino all’area di esibizione e nessuna barriera separava la macchina dagli spettatori. A tutto ciò, bisogna anche aggiungere un terreno non troppo regolare che ha portato a una traiettoria calcolata in modo sbagliato, da cui è derivato il "calcio".

Parlare di aggressione presuppone un’intenzione. Qui l’intenzione manca del tutto: c’è un movimento programmato, eseguito nel posto sbagliato, davanti a persone che non avrebbero dovuto trovarsi così vicine. La responsabilità ricade su chi ha organizzato l’evento, scelto la coreografia e gestito la sicurezza del pubblico.

Distinguere paura e realtà

Il timore che proviamo davanti a queste immagini ha radici antiche e legittime: un corpo meccanico che colpisce un bambino attiva istinti di protezione e immaginari da fantascienza. Quel timore, però, andrebbe indirizzato verso il bersaglio giusto: il problema sollevato dal video di Urumqi riguarda le regole di sicurezza con cui mostriamo al pubblico macchine sempre più potenti, le distanze da rispettare, la formazione degli operatori.

L’episodio cinese si inserisce peraltro in una serie di incidenti simili e, ogni volta, lo schema si ripete: macchine progettate per ambienti controllati vengono esibite in mezzo alla folla senza precauzioni adeguate. Attribuire volontà a un automa ci fa sentire dentro un film, e forse per questo la narrazione del robot ribelle funziona così bene online.

La realtà è meno cinematografica e più utile da capire: oggi le macchine eseguono, gli esseri umani decidono. Finché sarà così, la domanda da porsi davanti a un video come questo riguarda chi teneva il telecomando, chi ha disegnato il perimetro dell’esibizione e chi avrebbe dovuto tenere i bambini a distanza. Tutte figure in carne e ossa.