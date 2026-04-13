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Promo sul robot 2-in-1 ultrasottile che aspira fino a 4500Pa e lava i pavimenti. Autonomia fino a 120 minuti e controllo via app/voce. Scopri l'offerta

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Se cerchi un modo pratico per alleggerire le pulizie quotidiane, questo robot aspirapolvere lavapavimenti 2-in-1 è la soluzione giusta: si muove in modo ordinato, gestisce senza problemi peli di animali e briciole e ti permette di programmare tutto anche quando non sei in casa. Oggi è proposto con uno sconto del 71%, un taglio di prezzo importante che lo rende particolarmente interessante.

L’autonomia fino a 120 minuti consente di coprire appartamenti di medie dimensioni con un’unica sessione, mentre la gestione da app e i comandi vocali (anche con Alexa) semplificano ogni operazione. Sui tappeti aumenta la potenza in modo intelligente, aggira bene gli ostacoli e, a fine ciclo, torna alla base per la ricarica.

Yigars 2026 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti

Yigars 2026 in offerta su Amazon: sconto del 71%

L’offerta di oggi porta il Yigars 2026 a un prezzo davvero accessibile: grazie allo straordinario -71%, è il momento giusto per passare a una pulizia automatizzata di qualità. Approfitta subito della promo e metti nel carrello Yigars 2026 in offerta su Amazon a 99,99 euro.

La proposta è ideale per chi cerca un dispositivo completo per la manutenzione quotidiana: con un investimento contenuto hai un robot 2-in-1 capace di aspirare e passare il panno, curando sia la polvere quotidiana sia i peli degli animali domestici. Se desideri bloccare il prezzo, conviene agire rapidamente: le migliori occasioni possono esaurirsi in fretta.

Aspirazione a 4500Pa e corpo ultrasottile da 7,8 cm

Il Yigars 2026 punta su una forte combinazione tra potenza e praticità. La aspirazione fino a 4500Pa è gestita da un sistema AI che intensifica l’azione sulle aree più sporche e sui tappeti, rimuovendo lo sporco in profondità. È un modello 2-in-1 con serbatoio acqua da 180 ml e contenitore polvere da 350 ml, per una passata umida uniforme e leggera che lascia il pavimento pulito e asciutto.

Per la qualità dell’aria c’è il filtro HEPA H11 (con struttura anti-odore) che cattura le particelle più fini. L’uso è immediato: avvio con un solo tasto e triplo controllo (app, voce e telecomando dedicato), così è comodo per tutti. Il design ultrasottile da 7,8 cm scivola sotto letti e divani, supera ostacoli fino a 10 mm e mantiene una velocità di 25 cm/s per bilanciare copertura ed efficacia. Nota: questo modello non dispone della funzione mappa.

In sintesi, un robot concreto e affidabile per la manutenzione quotidiana, con un rapporto qualità/prezzo particolarmente convincente grazie alla promo in corso.

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