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Polvere, peli e macchie sui pavimenti richiedono tempo e passaggi ripetuti: un robot che aspira e lava può aiutare a semplificare la pulizia quotidiana. Oggi lo Xiaomi Robot Aspirapolvere 6 è in sconto del 31%.

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Il robot combina aspirazione e lavaggio con un rullo che viene pulito durante il funzionamento. La stazione base usa acqua calda fino a 80 °C per lavare il rullo e aria calda per asciugarlo; il serbatoio da 4 litri è indicato per pulire fino a 300 m² in una sessione. Rileva i tappeti, solleva il panno e aumenta la potenza di aspirazione, mentre la fotocamera AI aiuta a riconoscere gli ostacoli.

Xiaomi Robot Aspirapolvere 6: sconto del 31% e prezzo di 449,99 euro

Per chi vuole automatizzare la pulizia dei pavimenti, il robot Xiaomi Robot Aspirapolvere 6 è disponibile a 449,99 euro, con uno sconto del 31%. Il prezzo e la percentuale di sconto sono le informazioni promozionali disponibili; non sono indicati un coupon, un pagamento rateale, una scadenza dell’offerta o dettagli sui vantaggi Prime e sui tempi di reso. Puoi consultare la scheda dello Xiaomi Robot Aspirapolvere 6 con sconto del 31% per verificare le condizioni di acquisto aggiornate.

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Il robot aspirapolvere Xiaomi con aspirazione da 30.000 Pa e lavaggio a 80 °C

Se cerchi un aiuto per gestire sporco, peli e pavimenti da lavare, queste caratteristiche possono rendere più semplice la routine domestica:

Aspirazione da 30.000 Pa e rilevamento dei tappeti : il robot raccoglie polvere, detriti e peli; quando individua un tappeto, solleva il panno di 1 cm e aumenta la potenza per evitare di bagnarlo.

: il robot raccoglie polvere, detriti e peli; quando individua un tappeto, solleva il panno di 1 cm e aumenta la potenza per evitare di bagnarlo. Rullo lavapavimenti con acqua corrente : lavora a 220 rpm e la spatola integrata rimuove l’acqua sporca in tempo reale, aiutando a limitare la contaminazione secondaria. Il sistema è pensato anche per affrontare le macchie ostinate.

: lavora a 220 rpm e la spatola integrata rimuove l’acqua sporca in tempo reale, aiutando a limitare la contaminazione secondaria. Il sistema è pensato anche per affrontare le macchie ostinate. Stazione base con lavaggio ad acqua calda fino a 80 °C : dopo la pulizia del rullo, l’asciugatura ad aria calda richiede circa due ore. Il serbatoio dell’acqua pulita da 4 litri consente, secondo le informazioni disponibili, di coprire fino a 300 m² in una sessione.

: dopo la pulizia del rullo, l’asciugatura ad aria calda richiede circa due ore. Il serbatoio dell’acqua pulita da 4 litri consente, secondo le informazioni disponibili, di coprire fino a 300 m² in una sessione. Fotocamera AI e profilo alto 9 cm : il riconoscimento degli ostacoli aiuta a evitare più di 220 oggetti comuni, mentre il corpo sottile consente di raggiungere spazi con altezza di 9 cm.

: il riconoscimento degli ostacoli aiuta a evitare più di 220 oggetti comuni, mentre il corpo sottile consente di raggiungere spazi con altezza di 9 cm. Spazzole anti-groviglio ed elementi estensibili: il design aiuta a limitare l’aggrovigliamento dei peli e a pulire lungo i bordi, negli angoli e vicino ai mobili. Il robot può inoltre superare soglie fino a 4 cm.

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FAQ Il robot Xiaomi riesce a pulire i tappeti senza bagnarli? Sì. Quando il sensore a ultrasuoni rileva un tappeto, solleva il panno di 1 cm e aumenta la potenza di aspirazione. Quanto è alta la soglia che può superare? Le informazioni del prodotto indicano che può superare gradini e soglie fino a 4 cm. Come vengono lavati e asciugati il rullo e il panno? La stazione base li lava con acqua calda fino a 80 °C e poi asciuga il panno con aria calda in circa due ore. Quanta superficie può pulire con il serbatoio pieno? Il serbatoio dell’acqua pulita da 4 litri è indicato per pulire fino a 300 m² in una sessione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.