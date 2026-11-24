Xiaomi H50, il robot aspirapolvere a prezzo stracciato: sconto imperdibile
Xiaomi H50, robot aspirapolvere e lavapavimenti con potenza elevata, stazione automatica e panno sollevabile in offerta con uno sconto del 30%.
Tenere puliti pavimenti e tappeti richiede tempo, soprattutto quando aspirazione e lavaggio si trasformano in attività separate. Il Xiaomi H50, con uno sconto del 30%, unisce le due funzioni e automatizza anche diverse operazioni di manutenzione.
La stazione multifunzione lava i panni mop e li asciuga con aria, mentre il vassoio integrato si autopulisce. La potenza di aspirazione da 10.000 Pa aiuta a raccogliere sporco da fessure e angoli; la navigazione laser crea mappe della casa per organizzare i percorsi. Quando rileva i tappeti impostati tramite app, il robot solleva automaticamente il panno di 10 mm per non bagnarli.
Xiaomi H50 in offerta: sconto del 30% e prezzo di 279,99 euro
Se vuoi automatizzare aspirazione e lavaggio, il Xiaomi H50 a 279,99 euro è proposto con uno sconto del 30%. La dotazione comprende una stazione che lava e asciuga i panni, un sacchetto per la polvere da 2,5 litri e un serbatoio dell’acqua da 4 litri. Il tool non riporta informazioni su scadenza della promozione, pagamento a rate, coupon, reso o vantaggi Prime.
Acquista subito il robot Xiaomi H50 in offerta
Il robot Xiaomi con l’aspirazione da 10.000 Pa e il lavaggio automatico dei panni
Per chi vuole ridurre le attività di pulizia e manutenzione quotidiane, il robot combina diverse funzioni in un solo dispositivo. Ecco cosa offre:
- Aspirazione da 10.000 Pa: raccoglie residui come carta, caffè e crocchette, raggiungendo anche fessure, angoli e spazi sotto i mobili.
- Stazione multifunzione con lavaggio e asciugatura dei panni: lava automaticamente i mop e li asciuga con aria, limitando gli interventi manuali. Il vassoio autopulente aiuta a ridurre residui e cattivi odori.
- Sacchetto da 2,5 litri e serbatoio dell’acqua da 4 litri: il sacchetto permette fino a 75 giorni senza svuotamento e il serbatoio copre fino a 240 m² in una sessione, secondo i dati del prodotto.
- Gestione dei tappeti e sistema anti-groviglio: il panno si solleva di 10 mm sui tappeti configurati nell’app; le spazzole sono progettate per ridurre i grovigli di capelli.
- Navigazione laser LDS e controllo smart: la scansione a 360° crea mappe e pianifica i percorsi. Tramite Xiaomi Home puoi programmare la pulizia e gestire le stanze; sono disponibili anche comandi vocali con Google e Amazon Alexa.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 30% sul robot Xiaomi H50 finché l’offerta è disponibile.
Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.
FAQ
Sì, integra il lavaggio con panno mop; la stazione lava e asciuga automaticamente i panni.
Sì, quando rileva i tappeti impostati tramite app il panno si solleva automaticamente di 10 mm.
Si gestisce tramite l’app Xiaomi Home e supporta comandi vocali con Google e Amazon Alexa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.