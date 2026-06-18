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Un robot aspirapolvere è uscito dalla pizzeria di Borgo Veneto causando tre giorni di ricerche e risonanza sui social.

Il titolare ha seguito la geolocalizzazione dell'app ma la batteria scarica ha interrotto le tracce impedendo il recupero immediato.

Dopo volantini e meme, il dispositivo è ricomparso intatto davanti al locale e nessuno ha rivendicato la pizza promessa.

A Borgo Veneto un robot aspirapolvere è uscito dalla porta di una pizzeria, allontanandosi lungo le strade del paese. Il proprietario ha lanciato un appello offrendo una pizza a chi lo avesse ritrovato e, dopo tre giorni di misteriosa assenza e grande risonanza sui social network, il dispositivo è ricomparso intatto davanti al locale.

La ricostruzione della scomparsa

Una porta lasciata aperta, un momento di distrazione e un collaboratore che decide di prendersi una pausa non autorizzata.

La storia che ha tenuto banco a Saletto, frazione di Borgo Veneto in provincia di Padova, ha come protagonista un comune robot aspirapolvere.

Il titolare del locale L’Angolo della Pizza, Stefano Borile, aveva attivato il dispositivo intorno alle cinque del pomeriggio per la consueta pulizia del pavimento prima dell’apertura.

Mentre l’uomo si trovava in cucina per i preparativi della serata, l’elettrodomestico ha superato la soglia dell’ingresso, facendo perdere le proprie tracce e trasformando una giornata ordinaria in un piccolo caso di cronaca locale.

Limiti delle app di geolocalizzazione per robot aspirapolvere

Il gestore ha raccontato ai quotidiani locali di aver avvertito i rumori del macchinario mentre lavorava e urtava i vari ostacoli, seguiti poi da un improvviso silenzio.

Inizialmente convinto che l’aspirapolvere si fosse semplicemente incastrato sotto qualche scaffale o fosse finito appena fuori dalla porta, il proprietario ha dovuto ricredersi dopo un’ispezione visiva approfondita degli angoli del ristorante.

Per comprendere lo spostamento del mezzo, Borile ha consultato l’applicazione ufficiale del dispositivo sul proprio smartphone.

Grazie alla geolocalizzazione integrata, la mappa mostrava che il robot si era allontanato progressivamente dalla pizzeria. Il ristoratore ha seguito la traccia digitale ispezionando l’area circostante e le vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Tuttavia, prima che fosse possibile intercettarlo, la batteria del robot si è scaricata del tutto, rendendo impossibile la trasmissione dell’ultima posizione in tempo reale e lasciando le ricerche a un punto morto.

Questa dinamica evidenzia i chiari limiti tecnici di tali dispositivi: i robot aspirapolvere non sono dotati di moduli GPS o schede SIM per la localizzazione remota, ma si affidano ai sensori di bordo (come laser o infrarossi) e alla connessione Wi-Fi della struttura.

L’applicazione riproduceva una scia di movimenti basata sull’ultima mappa memorizzata e sul raggio di copertura della rete locale. Una volta superata la portata del segnale o esaurita la carica della batteria, lo strumento smette di comunicare con lo smartphone, lasciando l’utente senza alcuna possibilità di tracciamento sul campo.

Il tam tam sui social

Davanti all’impossibilità di localizzare lo strumento per via telematica, il titolare ha deciso di tappezzare il paese di volantini cartacei e di lanciare un appello pubblico.

La ricompensa promessa per il ritorno del fuggitivo era una pizza in omaggio. La vicenda ha catturato l’attenzione della comunità e degli utenti sulle piattaforme social, generando ironia e discussioni.

Tra meme creati con l’intelligenza artificiale che ritraevano l’oggetto in vacanza al mare e battute sui turni di lavoro troppo intensi, la notizia è rimbalzata rapidamente sui media.

Molti residenti hanno ipotizzato che qualcuno avesse raccolto il robot spento e incustodito lungo la strada, mentre dalla pizzeria si attendeva ironicamente una richiesta di riscatto.

Il misterioso ritorno a casa

Il giallo si è risolto tre giorni dopo la sparizione del robot impazzito, precisamente il venerdì successivo intorno alle ore 16. Al suo arrivo per l’apertura pomeridiana del locale, Stefano Borile ha notato l’aspirapolvere posizionato con cura accanto a un cassonetto vicino all’ingresso.

Il dispositivo era integro, perfettamente funzionante e pronto a tornare in servizio.

L’identità di chi ha riportato il mezzo rimane sconosciuta. Nessuno si è presentato per riscuotere la ricompensa in cibo o per spiegare le dinamica del ritrovamento.

L’ipotesi più accreditata è che l’autore della restituzione anonima sia stato un passante, forse condizionato dalla grande visibilità mediatica che la storia aveva assunto in tutta la provincia.